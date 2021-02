Wismar

Die technischen Voraussetzungen sind da, die Wismarer Bürgerschaftssitzung als Videokonferenz durchzuführen. Die gesetzlichen übrigens auch. Um in Pandemie-Zeiten handlungsfähig zu bleiben, räumte der Landtag Mecklenburg-Vorpommerns Kommunalpolitikern im Januar mit einem neuen Gesetz ein, aus Gründen des Infektionsschutzes von der Kommunalverfassung ab- und ins Netz auszuweichen. Praktiziert wird das allerdings noch verhalten – auch in Wismar. Bisher sind nur einzelne Ausschusssitzungen digital abgehalten worden.

Fust: Nicht vertretbares Risiko

Das sorgt bei Britta Fust (parteilos) für Kopfschütteln. Sie sitzt für die Fraktion Die Linke in der Bürgerschaft. Bei einer Inzidenz in Nordwestmecklenburg von mittlerweile mehr als 80 verzichtet sie am Donnerstagabend auf eine persönliche Anwesenheit und verpackt das in deutliche Worte. „Die Durchführung der Sitzung mag mit Abstand und Mund-Nasen-Schutz sowie in der ausreichend großen Turnhalle der Tarnow-Schule als geeignet erscheinen. Beachtet man allerdings die gestiegene Ansteckungsrate der britischen Mutation, wird hier ein Risiko eingegangen, welches für mich nicht vertretbar ist.“

„Der Verzicht auf die persönliche Anwesenheit von mehr als 60 Personen innerhalb eines Raumes über mehrere Stunden scheint hier absolut angebracht.“ Britta Fust von der Linksfraktion in der Wismarer Bürgerschaft Quelle: privat

Gerne hätte sie an der Sitzung teilgenommen, aber da keine Möglichkeit für eine Videokonferenz besteht, sehe sie sich in der Ausübung ihres politischen Mandates behindert, teilt sie in einem offenen Brief mit.

Entscheidung muss mit der Ladung stehen

In der Praxis muss bereits mit der Ladung zur Sitzung feststehen, ob die Bürgerschaft in einer Präsenzsitzung oder digital tagt. Nachträglich kann das nicht mehr geändert werden. Ebenso kann es entweder nur eine digitale Sitzung oder eine Präsenzsitzung geben. Eine Mischung sieht das neue Gesetz nicht vor.

„Der Verzicht auf die persönliche Anwesenheit von mehr als 60 Personen innerhalb eines Raumes, und sei es auch eine Turnhalle, über mehrere Stunden, scheint hier absolut angebracht“, argumentiert Britta Fust. Mit einer entsprechenden Beschwerde wolle sie sich an die Kommunalaufsicht wenden. Die Durchführung der Sitzung wäre technisch und personell digital möglich gewesen, aber vonseiten des Präsidiums nicht gewollt, glaubt sie.

Mehrheit war für Präsenzsitzung

Das weist Bürgerschaftspräsidentin Sabine Mönch-Kalina entschieden zurück. Vor der Ladung zur Sitzung habe sie sich rechtzeitig ein Meinungsbild bei den Fraktionen und fraktionslosen Mitgliedern eingeholt. „Danach war die Mehrheit der Bürgerschaftsmitglieder für eine Präsenzsitzung. Nach Mitteilung dieses Ergebnisses rechtzeitig vor der Einladung, am 5. Februar, sind bei mir keine Bedenken vorgebracht worden“, erklärt sie auf Nachfrage.

Sabine Mönch-Kalina, Präsidentin der Wismarer Bürgerschaft Quelle: Heiko Hoffmann

Für die zukünftigen Bürgerschaftssitzungen müsse die Möglichkeit der kommunalen Arbeit während der Pandemie dringend ausgeschöpft werden, befürwortet Britta Fust. Das bedeute für sie, „zu Hause zu bleiben und ebenso, wie die Mehrheit der Bevölkerung, Kontakte zu minimieren und nicht notwendige Kontakte zu vermeiden. „Wir alle wollen eine baldige Öffnung der derzeit geschlossenen Infrastruktur, dass Kinder und Jugendliche wieder sorglos in Kitas und Schulen gehen können, und wir sehnen das Ende der Pandemie herbei. Unser Anteil ist es, hier und jetzt nicht noch als Pandemietreiber ein diffuses Infektionsgeschehen zu beschleunigen. Wir haben es selbst in der Hand und können gleichzeitig demokratische Partizipation und kommunales Ehrenamt ausüben.“

Zudem wolle sie mit ihrem Fernbleiben am Donnerstagabend auch ihre eigene Familie schützen. „Zwar gehöre ich selbst keinerlei Risikogruppe an, pflege jedoch meine 88-jährige Großmutter in der Häuslichkeit. Weder hat sie selbst bisher eine Einladung zu einem Impftermin erhalten noch werden in MV pflegende Angehörige geimpft. Ich sehe mich außerstande, unter der derzeit geplanten Durchführung der Sitzung den Infektionsschutz zu gewährleisten und somit auch die Sicherheit meiner Familie zu gewährleisten.“

