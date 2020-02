Wismar

Bewohnerparken im Wohngebiet am Burgwall und regelmäßige Kontrollen durch das Ordnungsamt fordert die Für-Wismar-Fraktion (FWF). Ein entsprechender Antrag wird auf der Sitzung der Bürgerschaft am 27. Februar gestellt. Das Bewohnerparken soll in den Straßen Am Salzhaff, An der Koggenoor, Wendorfer Weg, Burgwall und Kleine Koggenoor eingeführt werden.

Mehr Beschäftigte auf der Werft

„Wenn Appelle und freundliche Gespräche nicht helfen, müssen Regelungen her.“ Marcel Schröder, Für-Wismar-Fraktion Quelle: privat

FWF-Fraktionschef Marcel Schröder: „In den letzten Monaten kam es in diesen Straßen zu erheblichen Behinderungen und sehr eingeschränkten Parkmöglichkeiten aufgrund des Zuwachses an Werftmitarbeitern sowie Zulieferern, die ihre Autos und Transporter regelmäßig in diesen Straßen parken.“

Kontrollfahrt der Feuerwehr

Eine Kontrollfahrt der freiwilligen Feuerwehr habe ergeben, so Schröder, dass die Zufahrt zu den Wohnhäusern durch das „massive Zuparken der Straßen erheblich erschwert ist“. Die Situation stoße bei den Anwohnern auf Unmut. Die Parkplatzsuche gestalte sich schwierig. Da auf der Werft in Schichten gearbeitet wird, sei eine Entspannung der Situation auch in den Abendstunden nicht zu verzeichnen, so dass „hier nur ein ganztägiges Bewohnerparken infrage kommen kann“, fordert Schröder.

Anwohner verärgert

Der Wismarer Ulrich Jahr, der in dem Bereich wohnt, begrüßt zumindest regelmäßige Kontrollen. Die habe es zuletzt auch mehrfach gegeben, wie er beobachten konnte. Besonders schlimm sei es in der Anfangszeit gewesen. Die Zufahrten zu Grundstücken waren regelmäßig zugeparkt. Das hat sich nach seiner Beobachtung gebessert. Anwohner würden aber nur schwer Parkmöglichkeiten finden.

In der Dezember-Sitzung der Bürgerschaft wurde in der Bürgerfragestunde auf das Parkproblem hingewiesen. „Müllfahrzeuge kommen dort nicht mehr durch“, klagte eine Anwohnerin. Sie bat darum, dass die Werft die Zulieferer darauf hinweist, ihre Fahrzeuge auf dem dafür vorgesehenen Pendlerparkplatz abzustellen. Die Frau hatte eine Reihe von Fotos mit parkenden Kleinbussen, meist aus dem osteuropäischen Ausland, dabei. Sie würden durch das wilde Parken den Verkehr in dem sonst eher ruhigen Wohngebiet nahe der Werft beeinträchtigen.

Senator Michael Berkhahn ( CDU) hatte daraufhin berichtet, dass das Ordnungsamt aktiv gegen die Falschparker vorgehe. Einige Falschparker seien abgeschleppt worden. „Wir haben auch schon Gespräche mit der Werft geführt, denn es gibt Handlungsbedarf“, räumte Berkhahn ein. Stadt und die Geschäftsführung von MV Werften bereden einmal im Quartal Themen, um Probleme zu klären.

Keine Verbesserung

Nach Meinung der Für-Wismar-Fraktion ist eine Verbesserung der Situation nicht eingetreten. Marcel Schröder: „Wenn Appelle und freundliche Gespräche nicht helfen, müssen Regelungen her.“ Daher werde seine Fraktion den Antrag stellen, „dass in diesem Bereich eine Anwohnerparkzone eingerichtet wird, so dass Fremdparken entsprechend geahndet werden kann und hoffentlich schnell nachlässt.“

Pendelverkehr zum Bürgerpark

Das Busunternehmen Nahbus und MV Werften haben sich vor Wochen auf eine Linie zwischen Bürgerpark und der Werft geeinigt. Mit dem Pendelverkehr soll die beengte Parkplatzsituation in Werftnähe entspannt werden. 300 Stellplätze hat die Werft am Bürgerpark von der Stadt angemietet. Täglich stehen hier etwa 70 Autos, Tendenz steigend. Viele Kennzeichen sind von Fahrzeugen aus Litauen, Polen und anderen Ländern. Die Werft will den Druck erhöhen, dass der Shuttleverkehr in den nächsten Wochen noch stärker angenommen wird. Morgens fahren die Busse alle zehn Minuten zwischen 5 und 7 Uhr, nachmittags fahren die Busse von 14 bis 16.30 Uhr. Die Werft überlegt, das Angebot zeitlich auszudehnen.

Von Heiko Hoffmann