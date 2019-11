Wismarer CDU sieht Grün

Wismar

Auch die CDU hat ihre Liebe zu grünen Themen entdeckt und konnte damit einen Teilerfolg landen. Die Stadtverwaltung soll größere Flächen und Einzelstandorte für das Pflanzen von zusätzlichen Bäumen und Büschen ausweisen. Das hat der Bauausschuss beschlossen. Das Prüfergebnis soll bis zum Januar vorliegen. Dann treffen sich der Ausschuss für Bau und Sanierung sowie der Ausschuss für nachhaltige Entwicklung, Umwelt und Klimaschutz zu einer gemeinsamen Sitzung.

Der Antrag der CDU schließt Aussagen zu Kosten und Förderprogrammen sowie zu möglichen Sponsoren ein. „Die Bedeutung von Grün ist allen bekannt“, so Fraktionsmitglied Sigfried Rakow. Mit dem Antrag solle geprüft werden, wo was geht.

Jan Groth, Leiter der Abteilung Planung im städtischen Bauamt, hält Neupflanzungen von Bäumen in der Altstadt für insgesamt schwierig. Als Stichworte nennt er die verdichtete Bebauung, versiegelte Flächen, Wassermangel und die vielen Leitungen, die durch Wurzeln beschädigt werden könnten, aber auch das Wachstum der Bäume erschweren.

Lysann Schmidt-Blaahs (Grüne) begrüßt die beschlossene Analyse und schlägt Bäume in Pflanzkübeln vor. Sönke Reimann ( FDP) regt an, ein Sponsoring von Bäumen gleich mit der Pflege zu verbinden. Er will außerdem einen Referenten für die gemeinsame Ausschusssitzung organisieren. Roland Kargel (Linke) bezweifelt, ob Bäume in Kübeln der richtige Schritt sind. Auch er sieht die Problematik der Leitungen und der versiegelten Flächen in der Altstadt.

Allerdings geht es bei der Suche nach Standorten um das gesamte Stadtgebiet.

Die CDU hatte den Antrag im August in die Bürgerschaft eingebracht. Er wurde dann in die beiden Ausschüsse verwiesen.

Begründet hatten die Christdemokraten ihren Antrag mit einer Studie der Technischen Hochschule Zürich. Demnach müsse Deutschland für eine neutrale CO2-Bilanz stark aufforsten. Mecklenburg-Vorpommern stehe im bundesweiten Waldvergleich an vorletzter Stelle, nur 24 Prozent der Landesfläche sind bewaldet. „Bäume sind in der Lage, die vom Menschen verursachten klimaschädlichen CO2-Emissionen aufzunehmen. Die Hansestadt sollte mit gutem Beispiel vorangehen, um Nachahmer für aktiven Klimaschutz in Mecklenburg-Vorpommern zu aktivieren“, heißt es in der Begründung. Darüber hinaus bedeute mehr Stadtgrün auch eine Erhöhung der Lebensqualität.

Nach dem Überblick über mögliche Flächen und Kosten soll in einem nächsten Schritt über konkrete Maßnahmen beraten werden.

Mehr Grün in die Stadt können auch Blühwiesen bringen. Im Bürgerpark wurde auf Anraten der Politik eine Testfläche in der Nähe des Aussichtsturms angelegt. Ein Stück Wiese wurde umgepflügt, vier Blühmischungen ausgesät. Das Ergebnis: Sie wurden von der Bevölkerung gut angenommen. Und das nicht nur, weil sich Spaziergänger selbst bedient haben, so eine Info der Stadt. Der Test soll nun in die zweite Runde gehen – mit der Erwartung, dass die Kosten günstiger ausfallen, weil der Boden nun ja aufbereitet ist. Denn der Kostenvergleich des städtischen EVB hat ergeben: Ein Quadratmeter Rasen kostet 95 Cent, ein Quadratmeter Wiese 76 Cent, ein Quadratmeter Blühwiese 2,27 Euro. Kommentar von Ausschussmitglied Sönke Reimann: „Das mach ich billiger.“

