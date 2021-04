Wismar

Jeden Freitagabend verwandelt sich die Backstube des Wismarer Café Glücklich in ein kleines TV-Studio, wie Inhaberin Katharina Glücklich es scherzhaft nennt. Pünktlich um 18 Uhr steht sie vor der Kamera und begrüßt bis zu 20 Backinteressierte zu ihren sogenannten Back-Konferenzen. Die Teilnehmer haben sich einige Tage zuvor schon alle Zutaten im Café abgeholt.

Das erste Treffen hat im März stattgefunden. Seitdem hat die Inhaberin bereits vier weitere Back-Kurse veranstaltet – immer unter einem anderen Thema. Ganz egal ob das Ergebnis am Ende des Abends eine Torte oder ein Brot sein soll: Katharina Glücklich packt ihren Teilnehmern alle Zutaten bis aufs letzte Gramm genau zusammen. Und weil das Projekt vor allem Spaß bringen soll, darf auch ein kleiner Sekt dabei sein.

90 Minuten Spaß beim Backen

Das digitale Back-Treffen dauert in der Regel 90 Minuten. In dieser Zeit leitet die Bäckerin ihre Teilnehmer zwar an und beantwortet ihnen alle Fragen, beispielsweise zum Backen mit Hefe, doch im Vordergrund soll währenddessen etwas anderes stehen: „Es ist kein Kurs in dem Sinne, dass jeder ganz viel lernen soll. Es geht vor allem um den Spaß und das Miteinander. Wenn dann noch jemand etwas daraus mitnimmt, ist es umso besser“, so Katharina Glücklich.

Um gemeinsam Spaß zu haben, brauchen die Teilnehmer nicht viel: einen PC oder ein Tablet mit einer weitestgehend stabilen Internetverbindung und eine Arbeitsfläche mit Küchengeräten, wie Handmixer und Ofen. Treffpunkt ist wöchentlich ein digitaler Raum, zu welchem die Kunden bei der Anmeldung einen Zugangs-Link per Mail geschickt bekommen. Maximal zehn Zugänge werden von Katharina Glücklich vergeben: „Weil viele zu zweit bei sich zu Hause backen, sind wir dann bis zu zwanzig Leute. Mit dieser Anzahl klappt es sehr gut und es ist jedes Mal wirklich sehr witzig“, sagt sie.

Mehr Arbeit für weniger Geld während Corona

Auslöser des Ganzen war ein anderer Online-Kurs, an welchem Katharina Glücklich und ihr Mann teilgenommen haben. „Ich hatte schon länger die Idee, Gäste ins Café einzuladen, um dort gemeinschaftlich zu backen“, sagt sie. Weil das aufgrund der Corona-Beschränkungen jedoch nicht möglich ist, verlegte sie das Treffen ins Netz. Eine kreative Möglichkeit, um während der Pandemie neue Angebote für ihre Kunden aus der Region zu schaffen.

Katharina Glücklich beim Backen in ihrem Café (Archivbild) Quelle: Nicole Hollatz

Bislang konnte sie ihren Laden durch das Außer-Haus-Geschäft am Leben erhalten: „Wir wollten nicht schließen, um auch unsere Festangestellten vor der Kurzarbeit zu schützen. Dennoch ist das derzeitige Geschäft eine Krücke, um uns heil bis ans Ende der Pandemie zu bringen“, so die Inhaberin.

Vor allem ist sie ihren Stammkunden dankbar, die „derzeit mehr Kuchen essen als sie vermutlich dürften“, sagt sie scherzhaft – und das nur, um den Laden zu unterstützen. Das Team freut sich sehr auf den Tag, an dem es wieder Gäste vor Ort bewirtschaften darf: „Irgendwie funktioniert das alles, aber das steht in keinem Vergleich. Uns fehlen unsere Kunden, und momentan müssen wir mehr Arbeit für weniger Geld leisten.“

Nächster Back-Kurs am 30. April

Die Back-Treffen scheinen sowohl für Katharina Glücklich als auch für die Kunden wie ein Lichtblick in diesen Zeiten zu sein. Einige von ihnen waren bereits mehrmals dabei. Der nächste Termin ist voraussichtlich am 30. April. Dort wird alles rund um das Thema Baisers behandelt. Anmeldungen nimmt die Café-Besitzerin immer bis zum jeweiligen Mittwoch unter der Telefonnummer 03841 7969377 oder persönlich entgegen – in diesem Fall bis zum 28. April. Bis dahin hat sie dann auch die Backboxen vorbereitet, die in ihrem Laden in der Schweinsbrücke 7 in Wismar für 49 Euro abgeholt werden können.

Von Lena-Marie Walter