Wismar

Nach Wochen der „gesanglichen Enthaltsamkeit“ dürfen die Mitglieder des Chores der Hansestadt Wismar wieder zusammen singen. Am 31. Januar trafen sich die Sängerinnen und Sänger zur ersten Probe in diesem Jahr, nachdem der Chorverband Mecklenburg-Vorpommern grünes Licht gegeben hatte.

Gesungen wurde in der Aula der Musikschule der Hansestadt. Bis zum ersten Lockdown 2020 hatten sie dort mit ihrem langjährigen Chorleiter Wolfgang Friedrich Lieder einstudiert. Mehr als 30 Jahre lang war die Aula die Heimstatt des Ensembles.

Dort wird nun mit einem anderen Chorleiter geübt: Frank Flade. Er hat diese Aufgabe im Sommer 2020 übernommen. So war für ihn die erste Probe in der Aula ein besonderes Erlebnis. Beim Einstudieren des Chorsatzes „Alle Dinge dieser Welt“ von John Rutter begleitete er die Sänger am Flügel. Sein Fazit: „Die Bedingungen hier sind ausgezeichnet.“

Chorszene soll gestärkt werden

Altistin Christel Lenz ist seit 45 Jahren Mitglied des Chores. Quelle: privat

Und noch einen Grund zur Freude gab es. Altistin Christel Lenz ist seit 45 Jahren Mitglied des Chores. Aus diesem Anlass überreichte ihr die Vorstandsvorsitzende Mandy Kitschke-Dräger die Ehrenurkunde vom Chorverband Mecklenburg-Vorpommern mit Blumen und viel Applaus vom Chor.

Der fand seit Beginn der Pandemie „Proben-Asyl“ in der Johanneskirche in Wendorf. „Dafür sind wir dem Pastorenpaar Helga und Mathias Kretschmer sowie der Kirchengemeinde sehr dankbar“, so Vorstandsmitglied Torsten Pohley. In sehr intensiven und anspruchsvollen Proben, während der Lockdowns auch via Internet, hätten sie sich mit Frank Flade auf den Höhepunkt im 70. Jahr des Bestehens des Chores, auf das Jubiläumskonzert am 1. Oktober 2021 im Theater Wismar, vorbereitet.

„In der Pandemie haben wir gemerkt, wie wichtig uns das Singen und der Zusammenhalt in der Chorgemeinschaft sind“, so Torsten Pohley weiter. Daher werde die Initiative des Deutschen Chorverbandes „Jahr der Chöre 2022“ nach mehr Aufmerksamkeit für die Belange der Chorszene und die Stärkung der Nachwuchsarbeit unterstützt, um die Zukunft des Chorwesens zu sichern.

„Und wir hoffen sehr, dass wir im Sommer wieder öffentlich für unsere Zuschauer und Zuhörer auftreten dürfen.“

Von OZ