„Es ist sehr schade, wenn so schöne Gebäude mit Graffiti verschandelt werden ...“, kommentiert Sandra Jäntsch. Gegen echte, legal gesprühte Graffitikunst hat sie nichts, ganz im Gegenteil. Gegen die illegalen Schmierereien an Hauswänden, Brücken und Fassaden geht sie mit Wissenschaft vor.

„Permanente Graffitisysteme auf Betonoberflächen im Außenbereich: Einfluss der Betongüte sowie der Betonoberfläche auf Funktionalität, Dauerhaftigkeit und Nachhaltigkeit von permanenten Anti-Graffiti-Systemen“ ist ihre Forschung überschrieben. Seit 2017 ist sie Promotionsstudentin der Universität Rostock in Kooperation mit der Hochschule Wismar und mit Prof. Dr.-Ing. Henning Bombeck und Prof. Dr. rer. nat. Claudia von Laar als betreuende Professoren.

Dem Werbeversprechen auf der Spur

Die Forschungen und Untersuchungen hat die Bauingenieurin fast abgeschlossen, nun schreibt sie bis April 2022 an der Doktorarbeit. Die Aufgabenstellung kam von der Wirtschaft, erzählt sie. Denn die ist höchst interessiert am Thema. Genauso hat Sandra Jäntsch schon Fachvorträge in Korea, Tschechien, Polen und natürlich Deutschland zum Thema gehalten. Schon bei ihrer Masterarbeit an der Hochschule Wismar ging es um Anti-Graffiti-Systeme. Die sind mit verschiedenen wissenschaftlichen Schwerpunkten regelmäßig Thema an der Hochschule.

Sandra Jäntsch erklärt: „Ein Anti-Graffiti-System setzt sich immer aus einer Schutzschicht, also eine Imprägnierung oder Beschichtung, dem entsprechenden Reiniger und dem Reinigungsmittel mit Schwamm, Rolle oder Hochdruckreiniger zusammen.“

Das Problem dabei: „Viele Hersteller versprechen, dass ihre Systeme auf verschiedenen Untergründen funktionieren, egal ob auf Holz, Beton, Glas oder Backstein beispielsweise als Baustoff.“ Das kann, so die Fachfrau, nicht funktionieren beziehungsweise nicht immer gleich gut. Sie ist dem Werbeversprechen nachgegangen und hat den weltweit wichtigsten Baustoff Beton mit seinen ganz verschiedenen Oberflächen genauer untersucht.

Wissen, wie es geht

„Anti-Graffiti-Systeme bieten keinen Schutz vor dem Aufbringen des Graffiti, sondern sorgen dafür, dass Graffiti von entsprechend behandelten Oberflächen einfacher und rückstandslos entfernt werden können“, erklärt sie.

Vorausgesetzt, das zum Baustoff passende Anti-Graffiti-System wird genutzt und das Graffiti entsprechend der jeweiligen technischen Merkblätter der Hersteller entfernt. Und daran scheitert es in der Praxis, weiß die Doktorandin. „Oftmals werden die Graffitis auf solchen behandelten Oberflächen einfach wieder mit Fassadenfarbe übermalt.“ Das kann dem Baustoff schaden und ist nicht Sinn eines vorher teuer aufgebrachten Anti-Graffiti-Systems. Dabei könne eine schnelle Entfernung vor weiteren Graffiti schützen.

180 Betonproben hat Sandra Jäntsch über drei Jahre lang untersucht: sechs verschiedene Betonuntergründe mit je 30 „Prüfkörpern“, die mit vier verschiedenen Anti-Graffiti-Systemen beschichtet wurden. Und die natürlich mit verschiedenen in der Szene bekannten Graffitifarben besprüht wurden. Diese Prüfkörper hat Sandra Jäntsch unter Realbedingungen – nicht nur im Labor! – getestet. Darunter natürlich Nullproben ohne Anti-Graffiti-System.

Bewittert, besprüht, gereinigt

Die Prüfkörper standen auf dem Dach des Wismarer Architekturgebäudes auf dem Hochschulcampus. „Ich habe aktuell acht Bewitterungs- und Reinigungszyklen nach 2,5 Jahren abgeschlossen, das heißt, alle Proben wurden in regelmäßigen Zyklen acht mal bewittert, besprüht, gereinigt und auf ihre Veränderungen untersucht.“

Bei ihren Nullproben sind die Farbreste immer deutlich zu sehen, bei den behandelten Proben gingen die aufgetragenen Farben sehr gut und gut ab, auch beim siebten undachten Mal. Sandra Jäntsch hat aber viel mehr untersucht: Wie verändern sich Glanz, Helligkeit, Rauheit und Wasseraufnahme beispielsweise bei den Proben über die Zeit und die Behandlung?

Ein Fazit: Vor dem Auftragen eines Anti-Graffiti-Systems sollte immer geprüft werden, ob das System zum Baustoff passt. Ihre Untersuchungen für den Beton helfen dabei. Kein Anti-Graffiti-System schadet erst der Optik und, wenn die Schmierereien übertüncht oder mit dem Hochdruckreiniger entfernt werden, schnell dem Baumaterial. Kontakt zur Doktorandin: sandra.jaentsch@hs-wismar.de.

Von Nicole Hollatz