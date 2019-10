„Sie beschützen mich“: Wismarer Drilling verarbeitet mit Musik den Tod ihrer Brüder

Wismar

Katrin Wölke ist eine glückliche Mutter: Cindy, eine ihrer beiden Töchter, wird heute 25 Jahre alt. Doch für die Wismarerin ist der 15. Oktober auch immer ein trauriger Tag. Denn zwei ihrer Kinder können nicht mitfeiern: Marvin und Hannes. 1994 sind sie mit Cindy zur Welt gekommen – als Frühchen und Drillinge. Doch nur Cindy lebt noch.

„Ihre Brüder sind wenige Wochen nach der Geburt im Krankenhaus gestorben“, erzählt Katrin Wölke und wischt sich dabei Tränen aus den Augen. Jedes Jahr um diese Zeit mache sich der Verlust ihrer Söhne besonders stark bemerkbar. Reden helfe ihr, das Erlebte zu verarbeiten.

„Jedem, den ich kenne, erzähle ich, dass ich zwei Kinder verloren habe. Das ist für mich wie eine Therapie. Auch das Singen hilft mir“, betont die 50-Jährige. „ Leela Mare“ heißt die Band, in der sie sich seit 2015 engagiert. Band-Chefin ist ihre Tochter Cindy. Für die 25-Jährige ist die Musik ein Lebenselixier: „Ein Tag ohne Musik geht nicht.“

Katrin Wölke am 18. November 1994 mit ihrer Tochter Cindy Quelle: privat

Mit Fünf hat Cindy erfahren, dass sie ein Drilling ist

Einige Leute würden zu ihnen sagen, sie wollen mit ihrem Schicksal nur Aufmerksamkeit für ihre Musik bekommen. „Aber das ist unsere Therapie: darüber reden und Musik machen“, versichern die zwei. Professionelle Therapien haben sie schon hinter sich, aber das Singen beschere ihnen glückliche Momente. Überall – im Büro, beim Einkaufen oder zu Hause – kommen Cindy Ideen für Liedtexte in den Sinn. Die schreibt sie auf und ihre Mutter macht daraus „etwas Tolles“, sagt die 25-Jährige. Anschließend denkt sie sich dazu Melodien aus. Ein Album ist bereits erschienen, am nächsten wird gerade gearbeitet. Geprobt wird auf dem Dachboden.

Mit fünf hat Cindy Wölke erfahren, dass sie ein Drilling ist und was mit ihren Brüdern passiert ist. „Damals habe ich bitterlich angefangen zu weinen“, erinnert sie sich. Seither denke sie regelmäßig an Hannes und Marvin, manchmal rede sie auch zu ihnen. Sie stelle sich vor, wie sie mit ihren Brüdern in der Band singt. Und es fühle sich an, dass etwas Wichtiges in ihrem Leben fehlt. „Wenn am Himmel zwei besonders leuchtende Sterne zu sehen sind, stelle ich mir vor, dass sie es sind und mich beschützen“, erzählt sie.

An den Tagen um ihren Geburtstag herum sei sie oft niedergeschlagen – auch am Jahresende. Am 1. Dezember ist Marvin gestorben, am 19. Dezember Hannes. „Manchmal denke ich, ich hätte sie nicht nach Rostock bringen lassen sollen“, sagt Katrin Wölke. Bis heute grübelt sie darüber nach, ob der Krankentransport für die winzigen Jungs nicht zu strapaziös gewesen ist.

„Die Musik ist mein Freund“

Schon seit frühester Kindheit begeistert sich Cindy Wölke für Musik. Quelle: privat

Im Gegensatz zu Hannes und Marvin ist Cindy auf der Frühchenstation der Wismarer Klinik geblieben. Sie wurde von den Dreien als erste geboren, mit einem Gewicht von 920 Gramm. Ein paar Tage später sind es nur noch 690 Gramm. „Wir hatten furchtbare Angst, dass auch sie es nicht schafft“, erzählt Katrin Wölke.

In der 25. Schwangerschaftswoche haben bei ihr die Wehen eingesetzt. An den Moment, an dem sie erfahren hat, dass sie mehrere Babys bekommt, kann sich die 50-Jährige noch gut erinnern: „Beim Ultraschall hat der Arzt gesagt: Es wimmelt ganz schön in ihrem Bauch, das sehen wir uns mal genauer an.“ Damals hat Katrin Wölke schon Tochter Jenny. Doch die gelernte Krippenerzieherin ist sicher: „Vier Kinder – das schaffe ich.“

Nach der Geburt der Drillinge sind sie und ihr Mann Andreas ständig unterwegs, um bei allen Kindern zu sein: bei den Jungs in Rostock, bei Cindy im Wismarer Krankenhaus und bei Jenny zu Hause. Drei Monate wird Cindy im Krankenhaus aufgepäppelt. Zwischendurch beerdigten die Eltern ihre Söhne. Nach drei Jahren Babypause stürzt sich Katrin Wölke in die Arbeit. „Ich habe mich damit auch abgelenkt“, erzählt sie. Ihre Tochter lässt sich später zur Industriekauffrau ausbilden, zurzeit arbeitet sie bei Hanse City Tours, plant Stadtrundfahrten und kümmert sich um die Lohnbuchhaltung. Und in jeder freien Minuten greift sie zur Gitarre, singt und organisiert Auftritte. Für einen Freund hat sie keine Zeit. „Die Musik ist mein Freund“, sagt sie.

Die Geburtstage feiert sie für ihre Brüder mit

Mit 13 hat Cindy Wölke Gitarre spielen gelernt, Noten lesen kann sie nicht. Seit 2012 tritt sie mit ihrer Mutter auf – zuerst im Duett, seit 2015 mit der Band. Der Name „ Leela Mare“ bedeutet lilafarbenes Meer. Denn Lila ist ihre Lieblingsfarbe und am Meer ist sie gerne – genau wie ihre Mutter. Die nennt sie auf der Bühne Katrin. „Es klingt doch komisch, wenn ich vor Publikum nach Mama rufe“, lacht sie. Um die 40 Auftritte hat die Band jedes Jahr – bei Stadtfesten, Geburtstagen und Firmenfeiern. Gespielt werden neben den eigenen deutschen Liedern auch bekannte Rock- und Popsongs in Englisch.

Wie zu ihrem 18. Geburtstag wird auch zum 25. groß gefeiert. 25 Gäste sind eingeladen – schließlich muss sie „für ihre Brüder mitfeiern“. Ihre Mutter hat in dem Alter die Drillinge bekommen. Ihre Tochter möchte keine Kinder. „Ich habe Angst davor, vermutlich wegen der Schicksale meiner Brüder“, sagt sie. Ihr Schicksal sei die Musik. Die lebe sie nach einen Liedtext von Udo Lindenberg: „Ich mache mein Ding, egal, was die anderen sagen.“

