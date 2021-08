Wismar

Die Auszeichnungs-Gala läuft in diesen Minuten noch in Stralsund, doch schon jetzt sickert durch: Gisela Schadwinkel und ihr Sohn Frank Schadwinkel von der Wismarer Fischräucherei „Seeperle“ werden von der Industrie- und Handelskammer in der Kategorie „Unternehmenspersönlichkeit“ zu Unternehmern des Jahres Mecklenburg-Vorpommern gekürt.

Ihr Unternehmen am Hafen ist ein Besuchermagnet. Zur Firma gehören Restaurant, Kombüse und Kutter. In den vergangenen Jahren ist direkt am Hafen der Hansestadt ein kleines Imperium mit Produktionshallen, Verkauf und Verköstigung entstanden.

Weitere Preisträger sind die Mecklenburger Landpute GmbH aus Severin in der Kategorie „Unternehmensentwicklung“ und Manderin Medien aus Schwerin in der Kategorie „Fachkräftesicherung und Familienfreundlichkeit“. Die Sonderpreise 2021 gingen an die Bäckerei Andreas Lange aus Gnevkow und die Offshore Industrie Service GmbH aus Rostock.

Insgesamt erhalten die Sieger ein Preisgeld in Höhe von 15 000 Euro sowie eine Stele und eine Urkunde. Eingegangen waren mehr als 160 Vorschläge. „Die große Zahl an Kandidaten und die Auswahl der Jury zeigen, dass die Wirtschaft in unserem Bundesland innovativ, kreativ, digital und verantwortungsbewusst ist. Mehr und mehr stehen neben dem wirtschaftlichen Erfolg auch Nachhaltigkeitsziele und Umweltbewusstsein im Fokus. Das ist genau auch die Richtung, die die Wirtschaftskammern mit der Landesregierung in unserer Strategie zur Entwicklung der Industrie in Mecklenburg-Vorpommern abgestimmt haben,“ so Matthias Belke, geschäftsführender Präsident in der Landesarbeitsgemeinschaft der IHKs in Mecklenburg-Vorpommern. Er gratuliert im Namen der IHKs in Neubrandenburg, Rostock und Schwerin: „Den Gewinnerinnen und Gewinnern sowie den Finalisten des Unternehmerpreises 2021 gratulieren die Industrie- und Handelskammern aus MV. Allen Bewerbern um den Preis danken wir für ihr Engagement und ermutigen sie, sich auch im kommenden Jahr um den Preis zu bewerben.“

Von OZ