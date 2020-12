Wismar

Ronald Geisler ist ein riesiger Fan von Nussknackern. 1650 Figuren stehen in seiner Wohnung. Jetzt hat sich der Wismarer im Nussknackermuseum in Neuhausen im Erzgebirge verewigt.

Dort ist er als Eisenbahner in Reichsbahnuniform zu sehen. Aus Holz, 30 Zentimeter groß und sehr detailgetreu mit Brille, Bart und der Uniform der früheren Deutschen Reichsbahn. „Ich bin am Ziel meines Lebens, ich bin im Museum“, lacht der 48-jährige Sammler erzgebirgischer Volkskunst.

Anzeige

Beruf und Hobby verbunden

Die Verbindung von Eisenbahner und Nussknacker ist dem Hansa-Fan („Jetzt sind wir endlich mal dran mit dem Aufstieg“) eine Herzenssache. Seinem Hobby geht Ronald Geisler seit 17 Jahren nach, Eisenbahner ist er seit 32 Jahren. Das liegt in der Familie. Sein Vater war in der Bahnhofsdispatcherleitung, seine Mutter Bahnhofsvorsteherin.

Er selbst hat den Beruf als Eisenbahner von der Pike auf gelernt: War Zugbegleiter, hat Tickets verkauft, hat rangiert, war im Stellwerk. Seit Jahren trägt Ronald Geisler als Fahrdienstleiter der DB Netz AG jede Menge Verantwortung in den Stellwerken Wismar, Besitz und Blankenburg. Und wie viele Eisenbahner ist er an den bevorstehenden Weihnachtsfeiertagen und zu Silvester für die Allgemeinheit im Einsatz.

Museum mit über 6000 Nussknackern

Im Museum ist der Nussknacker originalgetreu mit Schlips, Kragenspiegel und Flügelrad auf der Mütze zu sehen. In der rechten Hand hält er eine Kelle, auf der linken Hand steht ein Mini-Nussknacker. Das schafft die Verbindung von Hobby und Beruf. Dem sächsischen Museum in Neuhausen bei Seiffen hat der Wismarer eines von drei Exemplaren zur Verfügung gestellt. Auf der Homepage schreibt das Museumsteam, dass es von einem guten alten Sammlerfreund einen Nussknacker nach seinem Ebenbild geschenkt bekommen hat. „Dadurch wurde unsere Sammlung auf 6151 Nussknacker erweitert.“

Liebe zum Detail

Der zweite Nussknacker steht bei Ronald Geisler im Wohnzimmer, der dritte wird eine Weihnachtsüberraschung. Der Wunsch ist dank des Bildhauers Steffen Kranz aus der Rhön in Erfüllung gegangen. Porträtdetails der Uniform, typische Merkmale wie Brille, Bart und Mimik wurden mit Bildern und Videos ausgetauscht. Bis zum fertigen Nussknacker vergingen drei Monate. Zum Ergebnis sagt Ronald Geisler. „Meinen Beruf und mein Hobby miteinander zu verbinden, ist durch diese Auftragsarbeit sehr gut gelungen.“

Lesen Sie auch:

Der Wismarer ist wahrscheinlich Mecklenburg-Vorpommerns größter Sammler von Nussknackern. Altkanzler Helmut Kohl, der frühere Fußballbundestrainer Berti Vogts, Charlie Chaplin, König Ludwig, Martin Luther – beim eingetragenen Mitglied des FC Hansa Rostock stehen die Figuren in Reih und Glied in mehreren Regalen.

Viele Menschen verbinden Nussknacker mit Weihnachten. Auch das hat die Sammlung von Ronald Geisler zu bieten. Quelle: privat

Spezialisiert hat sich Geisler auf Nussknacker aus dem Erzgebirge, Thüringen, der Rhön und Oberammergau. Viele sind aus DDR-Zeiten. Ihre Größe reicht von sechs Zentimetern bis fast einen Meter. Dabei legt er Wert auf Qualität. Für ihn strahlen die Nussknacker „viel Gemütlichkeit aus. Das nimmt mich ein Stück aus dem Arbeitsalltag raus.“

Ihr Newsletter für Wismar und Umgebung Alle News und Tipps rund um Wismar und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Jetzt, in der Vorweihnachtszeit, ist es bei Ronald Geisler besonders gemütlich. Nussknacker als Weihnachtsmänner hat er in den Vordergrund gerückt. Zu seinen jüngsten Exemplaren zählen zwei Teddybären. Aber der Platz in der Wohnung wird immer weniger.

Von Heiko Hoffmann