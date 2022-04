Wismar/Dorf Mecklenburg

Große Freude im Tierheim Dorf Mecklenburg: 2555,80 Euro aus Flaschenpfand übergaben die Wismarer Engelsläufer Michaela Kairies und Christiane Lenz an Tierheimleiterin Doreen Kuhn. Obendrein hatten die beiden Freundinnen Futterspenden, Tier-Spielzeug und Zubehör dabei. „Das haben uns die meisten Unterstützer unserer Flaschensammelaktion mitgegeben“, erzählen die Frauen. Sie sind nicht nur durch ihre Mega-Märsche bekannt geworden, sondern auch durch verschiedene gemeinnützige Projekte in der Region.

Ein halbes Jahr Pfandflaschen gesammelt

Seit dem vergangenen Oktober haben sie mit ihrem Verein „Engelsläufer“ Pfandflaschen gesammelt. Ihrem Aufruf folgten Freunde, Kollegen in den beiden städtischen Seniorenheimen an der Lübschen Burg und in Wendorf, Vereinsmitglieder und zahlreiche Menschen in Nordwestmecklenburg. Der Erlös der sechsmonatigen Aktion sollte ans Tierheim gehen. Insgesamt kamen rund 8000 PET-Flaschen, 2700 Glasflaschen und 100 Kisten mit Leergut zusammen. „Zufällig war auch Altpapier dabei“, berichtet Michaela Kairies. „Das Reisehaus Wismar stellte uns 1,1 Tonnen alte Kataloge für die Aktion zur Verfügung.“

Sport setzt Energie frei für Job und Engagement

Tierheimleiterin Doreen Kuhn ist überaus dankbar: „In diesen schwierigen Zeiten habt ihr uns nicht nur finanziell unterstützt, sondern auch mit eurem Elan und Fleiß und eurem großen Herzen uns angespornt, immer weiter das Beste für unsere Tiere zu geben.“

Manchmal sei es schwer zu managen gewesen, neben dem Job im Schichtdienst und ihrem Training die Flaschen bei den Spendern abzuholen und abzugeben, räumen die Engelsläufer ein. „Aber der Sport ist unsere Leidenschaft. Er setzt Energien frei.“ Deshalb werden Michaela Kairies und Christiane Lenz ihre Flaschensammlung fortsetzen. „Wir wurden zum Ende der Aktion von vielen Stammspendern gefragt, ob wir nicht weitermachen wollen“, nennen sie einen Beweggrund.

Die nächste Aktion unterstützt Tierschutzprojekt

Und so geht es nun ohne Pause mit dem Projekt weiter. „Diesmal sammeln wir bis Ende November für den Lottihof. Wir haben ihn besucht und sind total begeistert, wie die Tiere hier im Alter betreut werden und dass es beispielsweise Tierschutz-Ferien gibt“, informieren sie und bitten um Unterstützung für das Tierschutzprojekt in Testorf-Steinfort. Es umfasst einen Gnadenhof, einen Kinderbauernhof, eine Mensch-Tier-Begegnungsstätte und ein Tierschutzzentrum. Wer seine Pfandflaschen zur Verfügung stellen möchte, kann sich bei den Engelsläufern melden. Sie holen sie zu Hause ab. Michaela Kairies ist telefonisch unter 0173/4996254 zu erreichen, Christiane Lenz unter 0176/60506294.

Auch ihre Märsche für soziale Zwecke wollen die beiden fortsetzen. So werden sie beim großen Spendenlauf 24/7 im Juni im Wismarer PSV-Stadion mitmachen und 24 Stunden am Stück marschieren. Dort ist jeder Teilnehmer mit 50 Cent pro Runde dabei. „Mal sehen, wie viele Runden wir schaffen“, sagt Michaela Kairies.

Von Haike Werfel