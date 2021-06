Milton Keynes/Wismar

Eine schreckliche Nachricht aus England schockiert die Fußballwelt in Wismar und Mecklenburg-Vorpommern. Kelvin Igweani, ehemaliger Kicker des FC Anker Wismar, wurde am Sonnabend in Milton Keynes von Polizisten erschossen. Die Tat ist ebenso bestürzend wie bizarr. Neben Igweani starb ein weiterer Mann am Tatort und ein Kind wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

Christiano Dinalo Adigo, Igweanis damaliger Trainer bei Anker Wismar, ist fassungslos: „Es ist unfassbar schwer, die Gefühle und Gedanken in Worte zu fassen.“ Adigo erfuhr am Montag durch Igweanis Spielerberater vom Tod des Nigerianers. „Er rief mich an, als ich Auto fuhr. Ich konnte erstmal nicht weiterfahren“, erzählt Adigo mit bebender Stimme.

Igweani regelmäßig für Anker Wismar

Der ehemalige Anker-Cheftrainer lotste Igweani im Winter 2019 von Wickede (Ruhr) nach Wismar. Er war ihm durch eine starke Torquote in der Westfalenliga aufgefallen. Auch für den damaligen Oberligisten Anker Wismar traf Igweani regelmäßig (vier Tore in zwölf Spielen), konnte den Abstieg aus der fünften Spielklasse trotz zweier Treffer in der Relegation gegen Hohenstein-Ernstthal aber nicht verhindern.

„Kelvin hat das Team nach vorn gepeitscht, immer unter die Arme gegriffen, wenn seine Mitspieler am Boden lagen. Er war stets gut drauf, hat gern geflachst. Ich kann nur Gutes über den jungen Mann erzählen“, sagt Adigo. Auch Philipp Unversucht, ehemaliger Mitspieler Igweanis, hat den Nigerianer als aufgeschlossenen, fairen und ehrlichen Charakter erlebt, ergänzt aber: „Er konnte auch in sich gekehrt, gar zu Tode betrübt sein. Er hatte zwei Gesichter.“

Trainer hatte gutes Verhältnis zu Igweani

Trainer Adigo hatte ein inniges Verhältnis zum damals 23-Jährigen. „Er war mehr als nur ein Spieler. Wir haben uns bei Anker um ihn gekümmert. Er konnte die Sprache nicht, kannte die Kultur nur ein bisschen. Ich war wie eine Vaterfigur für ihn“, sagt Adigo. „Wir waren seine Ersatzfamilie, haben immer versucht, ihm zu helfen“, bestätigt Unversucht.

Igweanis leiblicher Vater, mit dem Adigo häufig telefonisch Kontakt hatte, lebt in Westfalen. Seine Mutter und Großeltern wohnen in England. In Milton Keynes, einer Großstadt etwa 90 Kilometer nördlich von London, begann Igweani mit dem Kicken. „Er wollte Profi werden, hat dem alles untergeordnet. Er hat den Fußball geliebt“, sagt Unversucht.

Nachricht an Mitspieler: Bin Vater geworden

Nach seinem letzten Spiel für Wismar im Sommer 2019 zog es Igweani zurück nach Milton Keynes. „Kelvins Abgang war sportlich für uns ein großer Verlust“, sagt Unversucht. Wie die Karriere des Nigerianers in Großbritannien weiterging, wissen weder er noch Adigo genau. Igweani hatte seinen ehemaligen Mitspielern noch aus England geschrieben, dass er Vater geworden sei. Viel mehr erfuhren die Wismarer nicht. „Es war Funkstille. Er wollte nochmal wiederkommen zu uns, aber wir hatten keinen Draht mehr“, bedauert Adigo.

Die Nachricht vom Tod war die erste seit zwei Jahren. „Die war für uns alle natürlich ein Riesenschock!“, sagt Unversucht, der es zuerst über soziale Medien erfuhr und kurz darauf von Adigo angerufen wurde. Im Bericht der britischen Polizei ist vermerkt, dass die Beamten gewaltsam in eine Wohnung eingedrungen sind und Igweani neben einem bereits toten Mann und einem schwer verletzten Kind antrafen. Ob es das Kind von Igweani ist, ist ungewiss. Erst setzten die Polizisten eine Elektroschockpistole gegen ihn ein, dann erschossen sie ihn. „Ich habe keine Erklärung aber tausend Fragen“, sagt Adigo.

