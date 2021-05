Wismar

Keine Fahrräder, Materialien zu Wucherpreisen und nicht zu erfüllende Kundenaufträge – der Alltag der Fahrradhändler hat sich auch in Wismar während der Pandemie stark gewandelt. Dabei sind die Werkstätten gut ausgelastet. Um die Aufträge zu erfüllen, bräuchte es jedoch Material – und davon gibt es seit einem Jahr nur noch wenig. Der Engpass geht weit über die Hansestadt und Mecklenburg-Vorpommern hinaus, sagt Frank Schmaal, Chef des „FahrRad!“-Ladens in Wismar.

„Meiner Meinung nach ist das ein weltweites Problem“, sagt er. Denn der japanische Hersteller und weltweite Marktführer „Shimano“ konnte aufgrund des dortigen Lockdowns längere Zeit nicht liefern. Mehrere Wochen sei das Material weder produziert noch verschifft worden. „Dazu kommt, dass es letztes Jahr einen immensen Boom an Fahrradkäufen gab. Da haben sie alles, was sie an Material hatten, in die neuen Fahrräder eingebaut und schon die Modelle für 2021 verkauft“, berichtet Schmaal.

Fahrradhändler weisen Kunden ab

Neue Ware käme jetzt, viele Monate später, erst langsam wieder nach. Ganz gleich, ob der Kunde eine neue Kette, einen neuen Reifen oder eine Schaltung benötige: Der Chef muss zunächst schauen, ob er das Material woanders bekommt. „Du musst nehmen, was du kriegen kannst. Manches ist überteuert. Da bezahlt man für unbekannte Firmen fast mehr als beim großen Hersteller.“

Vor der Pandemie sei das anders gewesen. Zwar habe es auch da immer mal wieder kleine Lieferengpässe gegeben. Das jedoch nur für wenige Wochen: „Und dann hast du halt ein anderes Teil genommen. Das geht jetzt nicht mehr“, sagt er. Auch Carsten Kopec verbringt täglich vier bis fünf Stunden am Computer und durchforstet das Internet nach Ersatzteilen für seine Kunden. In seinem Laden „Mobil – Fahrräder und Service“ in Gägelow stehen die Menschen derzeit Schlange: „Wir müssen ganz, ganz viele Kunden einfach abweisen. Nicht weil wir es zeitlich nicht schaffen, sondern weil wir keine Ersatzteile bekommen“, erklärt der Inhaber.

Wucherpreise im Internet

Und weil auch der Chef nur begrenzte Kapazitäten hat, sind dann die Kunden gefragt: „ Wir sind darauf angewiesen, dass die sich zu Hause selbst vor den Rechner setzen und schauen“, so der Händler. Weil mit der Nachfrage oftmals auch der Angebotspreis vieler Verkäufer steigt, versorgt Carsten Kopec seine Kunden zuvor mit allen notwendigen Informationen: „Sie bekommen bis zu drei Alternativen und eine Preisspanne genannt.“ Immer wieder beobachte er, dass die Preise der Materialien um 30 oder 40 Prozent, manchmal sogar um 100 Prozent erhöht werden.

Nicht nur der Reparaturservice ist von der Pandemie betroffen. Auch der Verkauf steht still. Grund ist der derzeitige Lockdown. Anders als die Servicearbeiten sei der Verkauf eine spezielle Einzelhandelstätigkeit und deshalb vom Gesetzgeber untersagt, erklärt Kopec. „Es ist ein Riesen-Wirrwarr. Mal sind wir systemrelevant und dann wieder nicht. Auch von der Handwerkskammer oder von der Berufsgenossenschaft gibt es da keine klaren Aussagen“, so der Inhaber.

„Wir haben keine Räder da“

Auch wenn niemand in den Laden kommen darf, könnte er die Kunden telefonisch beraten. Diese würden sich dann das Rad vor Ort abholen können. Wäre da nicht ein Problem: Es gibt keine Fahrräder! Eine schwierige Situation, meint auch der Chef aus Gägelow: „Es kommen keine Fahrräder, es kommen nicht die angedachten Mengen und wenn, dann kommen sie viel zu spät. Es gibt keinen Überhang und keine Lagerwirtschaft.“

Den Händlern zufolge trete jetzt ein, was sie bereits im letzten Jahr befürchtet hatten: „Die Räder, die für dieses Jahr geplant waren, wurden im letzten Jahr verkauft. Jetzt haben wir ein riesiges Loch, wo nichts nachkommt“, erklärt Frank Schmaal. Er habe bereits Kunden wegschicken müssen, die gern Geld für ein neues Fahrrad ausgegeben hätten: „Einer wollte ein Rad für 3500 Euro kaufen und ich musste ihm absagen. Wir haben keine Räder da.“

Ihr Newsletter für Wismar und Umgebung Alle News und Tipps rund um Wismar und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Und das obwohl mit dem frühlingshaften Wetter auch die Nachfrage steigt. Die Werkstätten von Carsten Kopec und Frank Schmaal sind gut ausgelastet. „Das ist wie ein Naturgesetz. Sobald die Zeitumstellung war, bekommen die Leute mit, dass es Frühling ist, und dann ist auch die Werkstatt schlagartig voll“, berichtet Carsten Kopec. Deswegen müssten sich seine Kunden auf Wartezeit einstellen: „Wir haben einen Vorlauf von vier Wochen. Für unsere Kunden ist das ärgerlich, aber uns gibt es immerhin etwas Sicherheit.“

Mehr Radfahrer durch Pandemie

Frank Schmaal arbeitet seit einiger Zeit mit seinem Sohn in der Werkstatt. Jahrelang war er ein Einzelkämpfer, doch das ist nun vorbei: „So können wir etwas entspannter arbeiten und die Fahrräder werden taggleich fertiggestellt. Es sei denn, dass kein Material da ist“, so der Chef.

Und neben den negativen Auswirkungen gebe es auch positive Entwicklungen durch die Corona-Pandemie. Auch außerhalb der Hauptsaison gebe es viele Aufträge, denn die Fahrradfahrsaison gehe seit dem vergangenen Jahr länger. „Wir waren selbst im Dezember immer noch sehr gut ausgelastet in der Werkstatt. Wesentlich mehr Leute fahren Rad, was für uns dann mehr Arbeit in der eigentlichen Nebensaison bedeutet“, beobachtet Carsten Kopec. Seiner Meinung nach habe dort ein Umdenken stattgefunden.

Von Lena-Marie Walter