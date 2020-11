Wismarer Familie in Quarantäne: Sport zuhause – das wird nichts

Wismar

Ich hatte mir fest vorgenommen, jeden Tag ein bisschen Sport zu machen. Zu Hause, im stillen Kämmerlein. Den Sonnengruß aus dem Yoga, ein paar Situps und zittrige Liegestütze bis zum „Platsch“, dem kraftvollen Aufeinandertreffen von Fett und Fußboden.

In den 14 Tagen und mit täglichem Training könnte ich ordentlich was schaffen, so war mein Gedanke. Außerdem hatte ich die Hoffnung, die Kids mit einbinden zu können. Nicht grinsend am Türrahmen, sondern aktiv. Damit sich nicht nur die Daumen am Controller der PS4 bewegen.

Mehr Zeit

Ich dachte, nun hätte ich ja viel Zeit für solche Späße. Wenn Dinge wie Einkaufen und Co. entfallen. Wenn man nicht mehr mal fix ne Stunde mit dem Hund spazieren gehen muss. Wenn alle Termine zwischen Kultur und Kosmetik ausfallen. Nicht, dass Sie denken, wir liegen auf der faulen Haut den ganzen Tag.

Die Arbeit muss trotzdem gemacht werden, nur eben anders. Mein Mann als Handwerker hat es da schon schwerer im Homeoffice, als Führungskraft kann er zwar aus der Ferne den Kollegen Anweisungen geben, aber effektiv ist das nicht.

Weniger Lust

Sie ahnen es. Aus meinen Plänen wurde nichts. Gar nichts. Ich habe noch nicht mal nach Ausreden für den inneren Schweinehund gesucht. Sport wird überbewertet, und mir reicht es, wenn ich ab Sonntag wieder mit dem Hund die großen Runden drehen darf.

Dabei hatten wir alle zu Beginn der Quarantäne To-Do-Listen gemacht. Mit all den Dingen, die langsam mal fällig wären, aber für die sonst immer die Zeit fehlte. Ich habe die Webseite meines Mannes mit seinen Hängepyramiden neu gestaltet und ihm ein professionelles Corporate Design entworfen, mit Visitenkarten, Flyern und einem Banner.

Mehr Kreativität

Ich war baff über meine plötzliche Kreativität, er war baff über das Ergebnis. Wir nennen diese 14 Tage nun „Qualitätsfamilienzeit“. Hört sich besser an als Quarantäne. Wir hatten viel Zeit für uns als Paar und richtig viel Zeit für die Kinder. Wer braucht da schon Waschbrettbauch und Oberarmmuskeln?!

Mein Mann hat in der Zeit den Haushalt geschmissen und die Kinder mit ihrem Homeschooling betreut. So hatte ich auf einmal zumindest sehr viel geistige Freiheit, wenn auch keine körperliche. Das, was auf seiner To-Do-Liste steht, endlich das Wohnzimmer mit Fußleisten versorgen, hat er bisher nicht geschafft. Schatz, noch kannst du!

Weniger Optimismus

Ab Sonntag dürfen wir wieder in die Freiheit. Wehe, dann ist schlechtes Wetter! Und wehe, die Kinder sagen dann, sie wollen nicht raus! Die müssen! Ich hoffe, wir können uns einige der positiven Aspekte der vergangenen 14 Tage bewahren und flutschen nicht gleich wieder in den Alltagstrott.

Aber allgemein werden wir uns wohl an solche Situationen gewöhnen müssen. Bei drei Kindern in drei verschiedenen Klassen ist es eine Frage der Zeit, wann der nächste Fall unsere Wege kreuzt. Dann wäre zwar nur das betroffene Kind in häuslicher Isolation und nicht gleich die ganze Familie wie bei einem Erreger-Kontakt zu Hause. Für eine Familie erfordert das denn besonders viel Kreativität im Umgang mit einander.

Ich sag mal Tschüss für heute, ich muss Klavier üben. Gleich Unterricht mit Telefonkonferenz. Und fragen Sie lieber nicht, wie oft ich geübt habe! Und dabei wollte ich jeden Tag ... 20 Minuten ...

Von Nicole Hollatz