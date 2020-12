Wismar/Bad Kleinen

Wie viel Leid muss diese Familie noch ertragen? Erst vor zwei Jahren haben Jessica und Ben König einen ihrer Söhne bei einem tragischen Badeunfall verloren. Nur sieben Jahre alt ist Jayden geworden. Nun gibt es den nächsten Schicksalsschlag: In der Wismarer Wohnung des Vaters hat es gebrannt. Möbel, Kleidung und auch das Pflegebett, das sein sechsjähriger Felix braucht, sind durch das Feuer zerstört worden. „Ich konnte nur ein paar Dokumente retten, der Rest ist hinüber“, erzählt Ben König.

„Ein Unglück“ habe den Brand am 7. Dezember gegen 13.30 Uhr in der Wohnung in der Hans-Beimler-Straße in Wismar-Wendorf ausgelöst. Zwei seiner Kinder sind damals bei Ben König, der von seiner Ehefrau getrennt lebt. Obwohl die Freiwillige Feuerwehr Bad Kleinen beim Rettungseinsatz nicht dabei ist, rührt die Kameraden das Schicksal der Familie – auch wegen des Badeunfalls in Telkow bei Rostock, bei dem eins ihrer Kinder starb.

„Wir haben deshalb einen Spendenaufruf gestartet und zunächst um Spenden wie Möbel, Sachen und Einrichtungsgegenstände gebeten. Der Bedarf war schnell gedeckt, und so haben wir dann Geld gesammelt“, berichtet Wehrführer Lehmann. Zusätzlich hat ein großer Teil der Feuerwehrleute aus Bad Kleinen ihr „Stiefelgeld“ für die Familie gegeben, was es seit diesem Jahr gibt. „Die Gemeindevertretung hat beschlossen, dass als Anerkennung und kleiner Dank jeder Feuerwehrmann und jede Feuerwehrfrau fünf Euro für jeden Einsatz bekommt, an dem er oder sie beteiligt ist", erklärt Holger Lehmann.

Insgesamt sind so für die Familie 1005 Euro zusammen gekommen. Sichtlich gerührt und etwas beschämt nimmt Ben König den mit Bargeld gefüllten Umschlag entgegen. „Für mich ist es schwer, diese Hilfe anzunehmen. Ich will das eigentlich ganz alleine schaffen, wieder auf die Beine zu kommen", sagt der Wismarer. Er bewohnt mittlerweile eine neue Wohnung in der Lieselotte-Herrmann-Straße. Für Jessica König ist die finanzielle Unterstützung hingegen eine Erleichterung: „Wir werden uns von dem Geld auf jeden Fall eine Waschmaschine kaufen – und Küchenutensilien.“ Sie bedanken sich bei den Kameraden der freiwilligen Feuerwehr und auch bei allen anderen für die selbstlose und großzügige Unterstützung ihrer Familie.

Nach der Spendenübergabe haben die insgesamt sechs Kinder von Jessica und Ben König derweil nur Augen für das große Löschfahrzeug, das vor dem Feuerwehrgebäude steht. Die fünf Söhne, der jüngste, Levi, ist zwei, und die älteste Tochter Sharron, sie wird in wenigen Wochen zwölf, scheinen den Schock überwunden zu haben, den das Ereignis rund um das Feuer in der Wohnung des Vaters bei ihnen ausgelöst hat. Doch glücklich sind sie nicht. Nur wenige Wochen vor dem Brand hat Sharron einen herzzerreißenden Brief an den Weihnachtsmann geschrieben. Sie wünscht sich darin ihren toten Bruder zurück. Die Elfjährige, das einzige und erstgeborene Mädchen der Großfamilie, hat sich nach dem Unfall immer mehr zurückgezogen und redet kaum über das Geschehene. Der kleine Bruder Jayden ist ihr das Liebste gewesen.

Und sie sollte ein Auge auf ihn haben, als es damals ins Ferienlager nach Thelkow ( Landkreis Rostock) ging. „Pass gut auf Jayden auf“, haben die Eltern zu ihr gesagt. Am ersten Tag des Ferienlagers verschwand der Junge, am nächsten Tag wurde er leblos im See gefunden. Mutter und Vater trennen sich kurz nach dem Unglück. „Aber wenn es darauf ankommt, hält die Familie trotzdem zusammen“, sagt die Mutter.

