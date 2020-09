Wismar

Wuselig ist es am Alten Hafen in Wismar. Zu den vielen Besuchern und Touristen gesellen noch etwa 100 Kinder, aufgeteilt in zwei Gruppen. Sie alle sind Gäste der Freiwilligen Feuerwehr Altstadt, die ihr Förderherzen-Projekt umsetzt. Das kommt von den Stadtwerken – deren Kunden können jedes Jahr mit symbolischen Herzen entscheiden, für wen Geld gespendet werden soll. Die meisten Herzen hat diesmal die Feuerwehr bekommen, um Kindern und Jugendlichen ein paar unvergessliche Stunden auf der Poeler Kogge „ Wissemara“ zu schenken.

Besondere Schicksale

„In den vergangenen Jahren konnten wir mit dem Geld einen Carport bauen und T-Shirts bedrucken lassen. Jetzt wollten wir Kindern mit besonderen Schicksalen eine Freude machen“, erklärt Wehrführer Nico Porath die Idee. Umgesetzt hat sie eine Projektgruppe um Andreas Vagt, der alles zu Papier gebracht hatte und auch ein Gesundheitskonzept entwickeln musste.

Bevor es losgeht, gibt es eine Einweisung mit den Regeln an Bord. Quelle: Kerstin Schröder

„Gangway weg“ ruft Kogge-Kapitän Gerhard Stranz. Er steuert die „ Wissemara“ am Sonntag zweimal zwei Stunden durch die Wismarbucht. „Die Resonanz auf unser Projekt war überwältigend“, berichtet Andreas Vagt. Nach dem Aufruf in den sozialen Medien hätten sich etliche Kinderheime und Wohngruppen aus Wismar und Umgebung gemeldet – sogar Anfragen aus Schwerin seien dabei gewesen. Darunter vom SOS-Kinderdorf. Betreuer Sören Luka ist mit 13 Kindern nach Wismar gekommen. „Das ist wirklich ein kleines Highlight“, sagt er und ergänzt: „Es ist schön, wenn sie durch so eine Fahrt mal dem Alltag entfliehen können. Es ist ein gelungener Abschluss der Woche.“ Dabei habe sich die Vorfreude in zwei unterschiedliche Richtungen entwickelt. „Die einen freuten sich, während die anderen unsicher waren und nicht wussten, was die ‚ Wissemara‘ überhaupt ist.“ Jetzt weiß es jedes Kind aus seiner Wohngruppe.

Auch mal am Steuer

Finn-Luca (l.) ist begeistert, als Kapitän Gerhard Stranz ihn ans Steuer lässt. Betreuerin Monika Winter freut sich mit dem Sechsjährigen. Quelle: Katja Peters

So wie auch Adrian aus der Wismarer Felicitas-Wohngruppe Spiegelberg. „Ich bin gerne auf dem Meer und habe mich total gefreut“, sagt er und stellt sich in den Wind. Sein Mitbewohner Finn-Luca erlebt dann noch etwas Besonderes. Kapitän Gerhard Stranz lässt ihn die große Kogge lenken. Der Sechsjährige ist danach ganz aufgedreht vor Freude und läuft mit leuchtenden Augen über das Deck. „Dafür hat sich der Einsatz heute schon gelohnt“, sagt dann auch der Kapitän. Er ist 50 Jahre zu See gefahren und engagiert sich jetzt ehrenamtlich im Koggen-Verein. Genauso wie Klaus Witkowski. Der ehemalige Schiffskoch hat Dienst in der Kombüse.

„Toll, wie die Feuerwehrkameraden auch über den Tellerrand schauen und diesen Ausflug möglich gemacht haben“, lobt der stellvertretende Landrat Mathias Diederich das Engagement. Auch er ist der Einladung gefolgt und genießt die Aussicht. Genauso wie Henry-Jonas Hoffmann und Jakob Enzelait von der Jugendfeuerwehr. Sie stehen bei der Einfahrt vorne am Bug und sehen, wie die Altstadt immer dichter kommt. Und vielleicht sehen sie ein paar Kinder von dem Ausflug ja wieder. „Na klar hoffen wir, dass wir so auch Nachwuchs für unsere Kinder- und Jugendabteilung gewinnen können“, sagt Wehrleiter Nico Porath.

„Gangway ab“, ruft nach etwa zwei Stunden der Kapitän, als die Kogge wieder an ihrem Liegeplatz im Alten Hafen liegt. „Schichtwechsel“ bei den Gästen ist angesagt. Als die ersten 50 glücklichen Kinder und Jugendlichen von Bord gehen, kommen die anderen an Deck.

Von Katja Peters