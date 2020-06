Wismarer Feuerwehrmänner sind jetzt Beamte auf Lebenszeit

Wismar

Zu mehr als 700 Einsätzen im Jahr rückt die Berufsfeuerwehr Wismar aus. Sie besteht aus drei Wachabteilungen, in denen zurzeit jeweils mehrere Beamte im 24-Stunden-Dienst arbeiten. Mit dabei sind auch die Brandmeister Andreas Weber und Sören Scholler. Sie sind jetzt von Wismars Bürgermeister Thomas Beyer ( SPD) zu Beamten auf Lebenszeit ernannt worden.

Diesen Status wollen die meisten Beamten in ihrer Laufbahn erreichen. Der Weg dorthin ist nicht leicht. Unter anderem muss nach der Ausbildung eine dreijährige Probezeit erfolgreich absolviert werden. Das haben die beiden Männer geschafft. Derzeit sind 39 Berufsfeuerwehrleute für die Hansestadt Wismar im Einsatz.

Anzeige

In diesem Jahr mussten die Kameraden bereits mehrere Brände in Wismarer Holzfirmen löschen, unter anderem Anfang April beim Holzverarbeiter Egger. Dort stand eine 100 Meter lange und 30 Meter breite Holzhalde in Flammen. Ende Mai brannte auf dem Gelände der Paletten GmbH ein Spänebunker. Bei vielen Einsätzen wird die Berufsfeuerwehr von Wismars Freiwilligen Feuerwehren unterstützt.

Weitere OZ+ Artikel

Mehr Infos:

Von OZ