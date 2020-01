Wismarer Filmspatzen sind die Medienmacher von morgen

Wismar

Schon cool, was Samson (9) am Computer hinbekommt. Dank eines besonderen Programms und Azubi Fynn Boitin kommt die grüne Figur vom Computermonitor aufs Handy und vermischt sich dort mit dem, was das Smartphone filmt.

„Das ist AR“, kennt der Neunjährige den Fachbegriff. Die Abkürzung steht für „ Augmented Reality“, die Erweiterung der Realitätswahrnehmung dank Computertechnik. So wie der grüne Mindcraft-Creeper auf einmal mitten im Seminarraum im Filmbüro steht – zumindest wenn man die Realität über die Smartphonekamera wahrnimmt.

Kreatives aus und mit Medien

Samson gehört zu den Wismarer Filmspatzen, der Kindermediengruppe in der Wismarer Medienwerkstatt im Filmbüro MV. Die Kids sind sieben bis zwölf Jahre alt und machen dank Medienpädagogin Fränze Flade Kreatives aus Medien, nicht nur mit.

Filmspatz Samson (9) und Azubi Fynn Boitin mit der AR-Anwendung, in der Computerfigur und die gerade gefilmte Realität miteinander verschmelzen. Quelle: Nicole Hollatz

So ist es vollkommen logisch, dass die grüne Computerspielfigur erst ganz analog gebastelt wurde und dann per Green-Screen-Verfahren digitalisiert. Außer dass der grüne Stoff blau sein musste, damit Figur und Hintergrund besser vom Computer getrennt werden können.

Immer wieder neue Ideen

Fränze Flade erarbeitet zusammen mit ihren Filmspatzen immer wieder neue Ideen und Projekte. Der grüne Creeper war Teil eines Musikvideodrehs – die Kinder haben vorher die Instrumente aus Müll selbst gebaut. Während die Größeren die Musikvideos weiter schneiden und animieren, haben die Jüngeren an den Leuchttischen Daumenkinos gestaltet – Blatt für Blatt handgezeichnet.

„Ich bin seit zwei Semestern dabei“, erzählt Freda (9). Sie fotografiert gerne und ist sehr froh über die Möglichkeiten im Filmbüro. „Filmen macht aber auch Spaß!“

Mit Fingern und Lifehacks

„Nächstes Projekt wird ein Fingerfilm“, macht Fränze Flade neugierig. Eine andere Gruppe will Lifehacks filmen. Jonathan (9) erklärt: „Das sind Dinge, die man im Leben machen kann, um zum Beispiel die Schokolade vor der Schwester zu verstecken.“ Aus solchen Tipps wollen die Kids kleine Filme erstellen. Falls Jonathans Schwester mitliest: Er empfiehlt alte Lego-Kartons als Schokoversteck.

Jeden Montag von 16 bis 18 Uhr treffen sich die Filmspatzen im Filmbüro, außer natürlich in den Schulferien. Mitmachen können Interessierte zwischen sieben und zwölf Jahren, der Teilnahmebetrag für ein Halbjahr beträgt 75 Euro.

Kurse für Jugendliche und mehr

Für Jugendliche ab 13 bis 16 Jahren gibt es ganz verschiedene Angebote in der Medienwerkstatt. Die Jugendmediengruppe Movie in the Box produziert Filme, die Jugendmediengruppe Creative Gaming beschäftigt sich sinnvoll und kreativ mit dem Spielen in der Medienwelt.

Beide Angebote sind kostenfrei, die jungen Filmemacher treffen sich jeden Mittwoch ab 16.30 Uhr. Die Jugendlichen vom Creative Gaming jeden Dienstag ab 15.30 Uhr. Genauso sind Erwachsene, Pädagogen oder ganze Klassen Zielgruppen der Medienwerkstatt. Am 13. März findet beispielsweise von 10 bis 12 Uhr ein Workshop für Schüler ab Klasse 7 zum Thema „Cybermobbing –Tatort Internet!?“ statt.

Future-Lab für Kids und Fotografie für Erwachsene Um Themen wie virtuelle Realität, Vlog, Robotik oder Programmieren geht es am 28. März beim Future-Lab für Kinder zwischen acht und zwölf Jahren im Filmbüro. Den ganzen Samstag können die medienaffinen Knirpse die Technik mit den Profis der Medienwerkstatt ausprobieren und kennenlernen. Die Fotowerkstatt „Panorama- und HDR-Fotografie“ am 18. April ist altersoffen. Die Kursteilnehmer erleben und fotografieren gemeinsam einen Ort, bekommen die Tricks der Panorama- und HDR-Fotografie verraten und sichten dann gemeinsam im Filmbüro die Bilder, die vorher mit den entsprechenden Programmen beispielhaft zum HDR-Foto oder Panorama zusammengesetzt wurden. Infos zu allen Kursangeboten und Anmeldungen unter Medienwerkstatt Wismar im Filmbüro MV, Thomas Gehnich, Bürgermeister-Haupt-Straße 51, Haus 4, 23966 Wismar, Tel.: 038 41 / 618 400, www.medienwerkstatt-wismar.de und medienwerkstatt@filmbuero-mv.de.

Von Nicole Hollatz