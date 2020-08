Wismar

Die Vetro Verkehrselektronik GmbH aus Wismar, die die mobilen und stationären Messanlagen für den Landkreis stellt, hat in Rolofshagen eine nagelneue Messanlage installiert. Die ist nicht nur präziser als der alte Starenkasten, sie misst auch beide Spuren. Bislang sind nur die Autofahrer aus Richtung Klütz geblitzt worden.

200 000 Fahrzeuge sind dort pro Jahr auf dem Weg nach Klütz oder Boltenhagen unterwegs. Gemessen wird in der 60er-Zone.

Leistungsumfang 450 000 Euro

„Der Landkreis hat vor kurzem die Dienstleistung zum Betrieb von Geschwindigkeitsmessanlagen neu ausgeschrieben“, teilt die Kreisverwaltung mit. Der neue Vertrag läuft über fünf Jahre. Das Gesamtvolumen der Ausschreibung für alle Leistungen des Dienstleisters im Zusammenhang mit den Geschwindigkeitsmessungen, das beinhaltet die stationären und mobilen Messungen, umfasst rund 450 000 Euro jährlich. Mit dem neuen Vertrag rüstet der Betreiber auch auf – mit neuer Lasertechnik.

Rund 2,4 Millionen spülen die Geschwindigkeitsmessungen nach Angaben des Fachdienstes Ordnung und Sicherheit pro Jahr in die Kreiskasse. Zieht man die Ausgaben in Höhe von rund 1,5 Millionen Euro für Sach- und Personalkosten ab, bleibt am Ende ein Übertrag von rund 900 000 Euro für die Haushaltskasse. Am häufigsten blitzt es übrigens in Mallentin. Etwa 800 000 Fahrzeuge passieren pro Jahr den Ort. Rund zehn Prozent davon erhalten hinterher ein Foto, weil sie zu schnell waren. In Rolofshagen sind es rund 200 000 Fahrzeuge, auch hier ist etwa jeder zehnte Fahrer zu schnell unterwegs.

Autonome Technik

Das Unternehmen gibt es seit 1992. Seit 2006 arbeitet sie mit Digitalfotografie, seit 2015 kann ihre Technik tagelang autonom arbeiten. Das heißt, kein Mitarbeiter der Firma oder Behörde muss mehr vor Ort sein. Der Enforcement-Trailer ist ein solches Gerät. Der weiße klobige Kasten mit breitem Schlitz und Wismarer Kennzeichen hat als Hightech-Blitzer bundesweit Schlagzeilen gemacht. Er kann sich tagelang alleine mit Strom versorgen, überträgt die Daten verschlüsselt per Mobilfunk und ist mit seiner dicken Außenhülle gut gegen Vandalismus geschützt. Oft ist er auf der Autobahn 20 an der Raststelle Fuchsberg zu sehen – in Fahrtrichtung Rostock.

