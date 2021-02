Wismar

Während andere Firmen in der Corona-Krise viele Auftragseinbußen hinnehmen müssen, wird bei Zeus Anlagenbau in Wismar fleißig weiter produziert – und das in einer neuen Halle im Stadtteil Dargetzow. Seit März 2020 drehen und fräsen die Mitarbeiter dort große und kleine Bauteile für die Industrie, in kleiner Stückzahl oder in größerer Serie.

„Zurzeit haben wir so viele Aufträge wie noch nie“, freut sich Robert Lützow über die gute Wirtschaftslage. Der 33-Jährige ist seit 2016 Geschäftsführer und seit kurzem auch Mitbesitzer der Firma. Die hat früher im Wismarer Westhafen produziert, in einem von der Werft angemieteten Gebäude.

Zwei, die sich gut verstehen: Firmengründer Detlef Koch (68) und Geschäftsführer Robert Lützow (33) Quelle: Kerstin Schröder

Als die Eigenbedarf angemeldet hat, musste ein neuer Standort gefunden werden. „Zuerst haben wir uns wieder nach einem Mietobjekt umgeschaut, aber die Preise waren zu hoch und die Flächen zu klein. Deshalb haben wir uns entschieden, selber zu bauen“, erzählt Robert Lützow. Wir, das sind er und Detlef Koch (68) aus Neukloster.

2005 hat Detlef Koch die Firma in der Hansestadt gegründet und seither erfolgreich aufgebaut. Auf der Suche nach einem Produktionsleiter und Nachfolger hat er sich an Robert Lützow, einen Bekannten seines Sohnes, erinnert. „So bin ich 2014 ins Team gekommen“, berichtet der geschäftsführende Gesellschafter.

Kunden aus vielen Bereichen

Das Unternehmen hat rund 400 Kunden. Viele davon kommen aus der Medizintechnik, der Energiewirtschaft und Nahrungsmittelindustrie. Auch Firmen aus Wismar bestellen in Dargetzow Bauteile, unter anderem die Schottel GmbH, der Fahrzeugzulieferer Lear und Aero-Coating. Sie bauen die dort produzierten Teile, unter anderem Schrauben und Verbindungen, in ihre Maschinen und Anlagen an.

Je nachdem, was der Kunde braucht, können die Bauteile zwischen fünf Millimeter und anderthalb Meter groß sein. Auch die Werft ist ein Auftraggeber gewesen, bis die Corona-Pandemie den Schiffbau lahmgelegt hat. „Da wir aber breit aufgestellt sind, hat uns dieser Stillstand nicht allzu sehr getroffen“, betont Robert Lützow. Der Wismarer führt jetzt das Geschäft: Detlef Koch hat sich im Dezember in den Ruhestand verabschiedet, bleibt aber als Mehrheitseigner und Berater der Firma erhalten.

Zweiter Standort in Brandenburg

Wismar ist nicht der einzige Standort von Zeus Anlagenbau. Die Firma hat noch eine weitere Produktionsstätte im brandenburgischen Pritzwalk. Dort gibt es 20 Mitarbeiter, in Wismar sind es aktuell 23 – darunter drei Azubis. Viele Beschäftigte sind aus der Hansestadt und der Umgebung. Sie stellen auch Alltagsgegenstände wie Flaschenöffner her.

„Oftmals wissen wir gar nicht, wofür unsere Teile gedacht sind und erfahren es erst hinterher durch Zufall“, berichtet Robert Lützow. Beispielsweise seien die Handläufe in der Hamburger Elbphilharmonie in Wismar hergestellt worden und auch einige Verankerungen im Tottenham Hotspurs Stadium in London.

Platz für weitere Halle

Die neue Halle in Dargetzow hat 1,2 Millionen Euro gekostet. Quelle: Kerstin Schröder

Der Maschinenpark in der neuen Halle umfasst mehrere Fräsmaschinen und Drehbänke in unterschiedlichen Größen und einem Gesamtwert von einer Million Euro. Die Halle selbst ist 800 Quadratmeter groß, eine 1,2 Millionen Euro teure Investition und hat eine Solaranlage auf dem Dach. Die wird im Februar ans Netz angeschlossen. „Damit sind wir aber längst nicht am Ende, auf dem Firmengelände ist noch Platz für eine weitere Halle“, berichtet Robert Lützow.

Die geplante große Eröffnungsfeier im vergangenen Jahr musste wegen der Corona-Pandemie ausfallen – auch die offizielle Verabschiedung von Firmengründer Detlef Koch. Beides soll nachgeholt werden, wenn es wieder möglich ist. Und es gibt noch freie Arbeitsplätze für gelernte Zerspaner sowie Lehrstellen für das Ausbildungsjahr 2020/21 in den Bereichen Zerspanungsmechaniker (Drehen, Fräsen) und Kaufmann für Büromanagement.

Von Kerstin Schröder