Wismar

Die Norfisk GmbH aus Wismar ist vom Testzentrum Lebensmittel der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG) zum siebten Mal mit der Unternehmensauszeichnung „Preis für langjährige Produktqualität“ ausgezeichnet worden. Der Preis wird nur vergeben, wenn Lebensmittel mindestens fünf Jahre regelmäßig und erfolgreich von der DLG getestet wurden.

Über Wismar kommt der Lachs zu den Märkten

Am Seeufer 5 im Gewerbegebiet am Hohen Damm hat die Norfisk Delikatessen GmbH ihren Sitz. Wismar zählt in Deutschland zu den größten Drehscheiben für den Lachsvertrieb. In einem Hochregallager mit 700 Palettenplätzen und Temperaturen von +2 bis –20 Grad werden die Produkte kurz zwischengeparkt. Marinierter und geräucherter Lachs, Grilllachs, Stremellachs und Lachsforelle werden nach Kundenwunsch vor Ort kommissioniert. Dann geht es zu den großen Zentrallagern. Von dort aus werden Tausende Märkte bestückt, auch im Ausland.

Seit vielen Jahren lassen Unternehmen der Lebensmittelwirtschaft ihre Produkte freiwillig durch Sachverständige der DLG testen. Um dieses Qualitätsstreben zu fördern, vergibt die DLG den „Preis für langjährige Produktqualität“. „Qualität muss für Verbraucher mit überzeugenden Inhalten gefüllt werden, sie muss nachvollziehbar sein und ein beständiges Merkmal eines Lebensmittels“, so DLG-Präsident Hubertus Paetow.

Unternehmen müssen fünf Jahre in Folge an den internationalen Qualitätsprüfungen des DLG-Testzentrums Lebensmittel teilnehmen und pro Prämierungsjahr mindestens drei Prämierungen erzielen. Ab dem fünften erfolgreichen Teilnahmejahr wird der Betrieb mit dem „Preis für langjährige Produktqualität“ ausgezeichnet. Nimmt ein Hersteller in einem Jahr nicht teil oder erreicht er nicht die erforderliche Anzahl an Prämierungen, verliert er seinen Anspruch auf die Auszeichnung.

Von OZ