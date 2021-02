Wismarer Fischerturm fristet ein stiefmütterliches Dasein

Wismar

Lieblos und unsaniert steht der kleine Fischerturm am Fahrbahnrand der Kreuzung Schiffbauerdamm/Ulmenstraße. Durch Straßenbauarbeiten soll der Turm inzwischen etwa 90 Zentimeter von seiner optischen Höhe eingebüßt haben.

1870 wurde der etwa sechs Meter hohe Turm für die Wismarer Fischerzunft gebaut. Das heutige Denkmal diente jahrzehntelang als Geräteschuppen sowie als Signal- und Wetterturm. An der Außenseite befanden befanden sich die Stadtwappen des alten Poeler Tores. Wegen Straßenbauarbeiten wurde 1981 der Schuppen um den Turm abgerissen.

Detlef Schmidt war der Zustand ein Dorn im Auge

Versuche, das Denkmal aufzuwerten, gab es immer wieder. Dem 2018 verstorbenen Wismarer Stadtchronisten Detlef Schmidt war gerade der lieblose Zustand des Fischerwachturms ein Dorn im Auge. 2017 nahm die Kreishandwerkerschaft Wismar-Nordwestmecklenburg nach den guten Erfahrungen mit dem Entenhaus im Lindengarten den Fischerturm als ein neues Projekt ins Visier, um das Denkmal aus dem Dornröschenschlaf zu holen.

Schon lange ein stiefmütterliches Dasein

Michael Tiedke, Fraktionschef der SPD Wismar Quelle: privat

Jetzt unternimmt die SPD einen zaghaften Versuch. Fraktionschef Michael Tiedtke spricht von einem unscheinbares Kleinod, das „schon lange ein stiefmütterliches Dasein fristet“. Er erinnert daran, dass der Turm und die Fischer mal eine andere Bedeutung für Wismar hatten. Sorgen- und sehnsuchtsvoll hielten hier in früheren Zeiten die Angehörigen nach den Fischern der Hansestadt Ausschau. Täglich, bei Wind und Wetter, fuhren diese auf die Ostsee hinaus, um den Unterhalt für ihre Familien zu verdienen.

Michael Tiedke: „Damals noch nicht so weit in der Erde steckend, bot der Turm genügend Höhe. Ursprünglich stand dieses Gebäude nah am ehemaligen Hafenbecken, das 1953 zugeschüttet und deutlich verkürzt wurde. Es diente neben dem Ausschau nach dem ankommenden Fischfang auch dem Aufhängen und zur Reparatur der Netze.“

Alte Fotos und Erinnerungen gesucht

Heute stehe der Zeitzeuge im Schatten der großen Sehenswürdigkeiten. Die Wismarer SPD-Fraktion möchte daher ein Licht auf diesen Turm richten und ihn aus der Versenkung holen. Das meinen die Sozialdemokraten allerdings nicht wortwörtlich. „Wir bitten die Wismarerinnen und Wismarer darum, sich zu erinnern und in ihren alten Fotos zu kramen“, so Michael Tiedke, der weiter sagt: „Wir würden uns über alte Aufnahmen, Anekdoten und persönliche Erinnerungen freuen. Mit den Informationen und Bildern zum Fischerturm in einer Ausstellung soll dieser fast vergessene Teil der maritimen Geschichte Wismars wieder lebendig werden.“

Veränderungen am Turm

Stadtchronist Detlef Schmidt schrieb, dass 1981 wegen Veränderungen an Gleisen und Straßen der Geräteschuppen am Fischerturm abgerissen wurde. Damit stand der kleine Turm ganz allein da. Nach 1990 kamen die größten Veränderungen. Die anliegende Straße wurde erhöht. Der kleine Turm wirkte noch kleiner. Schmidt befürchtete schon vor Jahren, dass der Turm, der einen Sturmball zum Ablesen der Windverhältnisse hatte, eines Tages spurlos verschwinden könnte.

Schon vor mehr als 20 Jahren haben sich auch Stadtverwaltung und der Sanierungsausschuss der Bürgerschaft Gedanken gemacht, wie der Turm als Blickfang wieder aufgewertet werden kann. Der frühere Denkmalpfleger Günther Faust hatte herausgefunden, dass der Turm 1870 nach Entwürfen des Wismarer Architekten Brunswig gebaut wurde. Bilder belegen, dass das Hafenbecken noch 1920 bis zur Kreuzung Ulmenstraße/frühere Einfahrt Holzhafen reichte. Der Fischerturm bildete den Endpunkt und diente mit seiner Lampe als Ansteuerungspunkt für die Fischer.

Neu aufbauen und versetzen im Gespräch

Ein Zeit lang wurde eine Variante favorisiert, nach der der Turm ausgegraben und abgetragen wird, um ein neues Fundament zu errichten und wieder aufzubauen. Günther Faust plädierte damals für ein schnelles Handeln. Danach hätte schon 2001 der Turm wieder aufgebaut sein können.

Verworfen wurde im damaligen Sanierungsausschuss die Variante, den Turm zum Beispiel auf den Platz auf der gegenüberliegenden Straßenseite zu versetzen. Das Denkmal sei dann kein Denkmal mehr, so das Argument, auch das Landesamt für Denkmalpflege würde nicht mitspielen.

Zwei weitere Möglichkeiten fanden ebenfalls keine Fürsprecher: Den Turm technisch in einem Stück zu heben, galt als zu teuer. Ihn in der jetzigen Tiefe mit einer neuen Treppe zu belassen, wurde verworfen, weil dann aus dem Umfeld des Fischerturms ein Papierkorb werden könnte.

Vielleicht gibt es ja auch eine zündende Idee für eine strahlende Zukunft des Fischerturms.

Wer kennt Geschichten zum Turm? Zum Fischerturm werden alte Aufnahmen, Zeitungsausschnitte, Anekdoten und persönliche Erinnerungen gesucht. Folgende Kontakte sind möglich: SPD-Fraktion Wismar, Am Markt 1, 23966 Wismar; Mail: spd-fraktion.wismar@freenet.de oder ein Anruf bei Fraktionsgeschäftsführerin Fanni Runge unter 038 41 / 25 112 40. „Mit den Informationen und Bildern zum Fischerturm in einer Ausstellung soll dieser fast vergessene Teil der maritimen Geschichte Wismars wieder lebendig werden“, so Michael Tiedke, Fraktionschef der SPD Wismar.

Von Heiko Hoffmann