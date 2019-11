Wismarer Flüchtlingsfrauen basteln Adventskalender

Wismar

An den besonderen Adventskalendern basteln die Frauen seit Ende Oktober im großen Raum der Wismarer IJGD, der internationalen Jugendgemeinschaftsdienste. „Ich brauch’ noch einmal die 12“, sagt Palwash Qasimi.

Sprache lernen beim gemeinsamen Basteln

Die 30-Jährige kommt aus Afghanistan und lebt seit drei Jahren in Deutschland. Richtig gut Deutsch spricht sie dank der Treffen in der Frauenflüchtlingsgruppe im IJGD. Sahar Nasiri (36) aus dem Iran reicht ihr das kleine Stoffsäckchen mit der 12. Die nächste Tüte mit den 24 kleinen Geschenken ist fertig befüllt.

„Die Frauen kommen aus so vielen verschiedenen Ländern, sie müssen Deutsch miteinander sprechen“, schmunzelt Petra Held, die vor drei Jahren diesen Treff mit initiiert hat. Weil es vielen Frauen so geht wie Palwash.

Warten auf den Deutschkurs

Palwash Qasimi war in den vergangenen Monaten mit ihrem kleinen Sohn zu Hause und konnte so nicht zum regulären Deutschkurs. In der Gruppe lernen die Frauen die Sprache, basteln und nähen zusammen und haben die wichtigen Kontakte zu deutschen Frauen, auch bei Problemen. Die Kinder können natürlich mitkommen.

Gleich zu Anfang ist die Idee entstanden, sich zur Adventszeit gemeinsam zu engagieren. Das war ein Wunsch der Flüchtlingsfrauen. „Sie waren so dankbar in dieser schweren Zeit. Ihnen wurden Kindersachen und Spielzeug beispielsweise geschenkt und sie haben überlegt, wie sie etwas zurückgeben können“, erzählt Petra Held.

Engagement aus Dankbarkeit

Also haben sie für die Adventszeit Weihnachtskalender gebastelt, haben die kleinen Verpackungen gefaltet oder aus Stoff geschnitten und mit Band verschnürt und Wismarer Unternehmer und Gewerbetreibende gebeten, Kleinigkeiten zum Befüllen zu spenden.

Zahnpasta, Seifen, Schlüsselanhänger und natürlich Süßes wurde so in diesem Jahr liebevoll verpackt. „Die Resonanz war überwältigend“, dankt Ehrenamtskoordinatorin Katharina Judis.

Die Adventskalender werden beim „Mittagstisch für Leib und Seele“ in der Nikolaikirche übergeben. „Dank der Zusammenarbeit mit den Ehrenamtlern dort gehen die Adventskalender auch genau an die Menschen, die solch eine Geste besonders gebrauchen können“, formuliert es Petra Held vorsichtig.

Über Vorurteile hinweg ins Gespräch kommen

Schon im letzten Jahr sind die Flüchtlingsfrauen mit den Menschen beim Mittagstisch in der Kirche ins Gespräch gekommen. „Die muslimischen Frauen hier haben keine Vorurteile, ganz im Gegenteil!“, weiß Petra Held. Sie freuen sich über die Kontakte und darüber, dass mit der Begegnung in der Winterkirche Vorurteile und Berührungsängste abgebaut werden können.

Palwash Qasimi nickt. Natürlich ist Weihnachten ein Thema für sie und ihre Familie. „Die Kinder erleben das hier in Deutschland. Und das ist auch gut so, wir leben ja hier. Sonst verstehen die Kinder das ja nicht.“ Mitunter dreimal die Woche ist sie beim Frauentreff. Ihr Kleiner hat inzwischen einen Kindergartenplatz.

Traumberuf Busfahrerin

„Ich kann endlich den Deutschkurs machen, aber ich muss warten, bis ein Platz frei ist.“ Mit der Sprache geht es schon gut. „Aber ich habe Probleme beim Schreiben und Lesen. In meiner Heimat dürfen Frauen nicht in die Schule, das ist echte Diskriminierung.“

Sie will lernen und arbeiten, hat das Kopftuch abgelegt und will Busfahrerin werden. Möglichkeiten, die sie erst in Deutschland hat. Andere Frauen hoffen noch auf solche Chancen. Wie Tanja aus Eritrea. Sie lebt zwar seit drei Jahren in Wismar, darf aber keinen Deutschkurs machen, weil sie noch nicht als Flüchtling anerkannt ist.

Gegen die Langeweile in der Unterkunft

„Aber dieses Frauen wollen lernen und arbeiten“, erzählt Sahar Nasiri. Und sie dürfen es nicht, genauso wie in der Heimat. Die Iranerin macht gerade ihren Bundesfreiwilligendienst im IJGD und engagiert sich für die Frauen und ihre Rechte. Das Engagement im Frauenflüchtlingstreff hilft und zeigt Möglichkeiten. „Sonst sitzen die Frauen den ganzen Tag nur in der Unterkunft! Über Monate und Jahre, das ist schrecklich!“

