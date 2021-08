Wismar

Ein intensives Bild am Freitagabend auf dem Wismarer Marktplatz. Kleine Kinder halten Plakate in die Höhe, sie lachen und albern rum. Mit Glück haben sie noch nicht begriffen, worum es geht. Die größeren stehen ruhig und mit ernsten Gesichtern.

„Taliban haben mein Land besetzt. Die Mädchen und Frauen meines Landes haben keine Hoffnung für morgen“, steht auf einem der Transparente. Zarah Saidi (21) wischt sich wie manch eine andere der Demonstrantinnen die Tränen aus den Augen. Als sie 10 Jahre alt war, ist sie aus Afghanistan nach Deutschland geflohen. Hier konnte sie zur Schule gehen und ist gerade im dritten Lehrjahr als Augenoptikerin.

Freiheit

Sie kann selbst entscheiden, wie sie sich kleidet, ob sie ihr Haar zeigt oder ein Kopftuch trägt. „Die Frauen sollen in Afghanistan so frei wie in Deutschland leben können! Wir wollen Frieden, keine Taliban! Wir wollen keinen Krieg und keine Gewalt an Frauen und Mädchen“, sagt sie selbstbewusst.

Die afghanischen Frauen vom Wismarer Frauenflüchtlingstreff haben die Mahnwache organisiert, viele sind mit ihren Kindern gekommen. Dazu zeigten viele Deutsche und Geflüchtete aus allen Ländern ihre Solidarität und Unterstützung.

Für die Kinder, für die Mädchen, für die Frauen - die Mahnwache auf dem Wismarer Marktplatz sollte zeigen, dass die Menschen in Afghanistan nicht alleine sind. Quelle: Nicole Hollatz

Hoffnung

Sie las das, was die afghanischen Frauen in ihrer Sprache forderten, auf Deutsch vor. „Afghanistan ist kein Pufferstaat zwischen USA, Russland, China und dem Iran. Afghanistan ist kein Opfer zwischen Ost und West. Afghanistan soll ein Land sein, wo das Geschlecht und die Religion egal sind.“ Die Frauen fordern, aus der Geschichte zu lernen. „1996 haben die Taliban die Kontrolle über die afghanische Regierung übernommen.“

Die Kindersterblichkeit stieg auf 25 Prozent, einem der weltweit höchsten Werte. „Junge Mädchen, auch unter 12 Jahren, wurden zwangsverheiratet oder zu Sexsklavinnen der Taliban gemacht“. Folter, Morde, Anschläge – die Gefahr, dass sich die Geschichte wiederholt, während „der Westen“ tatenlos zusieht, ist groß. Dagegen die Mahnwache: „Um den Menschen das zu Gefühl geben, nicht alleine zu sein“, fasst Tine Borgwarth zusammen.

Von Nicole Hollatz