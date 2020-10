Wismar/Berlin

„Es gibt keinen ÖPNV auf dem Land“ – das sagt Professor Udo Onnen-Weber etwas provokativ. Er ist Leiter des Kompetenzzentrums ländliche Mobilität (Komob). Das hat seinen Sitz im Technologiezentrum im Alten Holzhafen in Wismar. Dort werden Projekte zur Mobilität, Energie und Digitalisierung im ländlichen Raum entwickelt.

Eines der Projekte – „HubChain“ – hat nun den Mobilitätspreis des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur gewonnen. Im Kern geht es darum, den öffentlichen Busverkehr mit einem Shuttle-Service zu kombinieren.

Shuttles sollen irgendwann autonom – ohne Fahrer – fahren

„Der Bus fährt nur noch auf den großen Strecken – auf Landes- und Bundesstraßen. Auf der Fläche und in den Dörfern gibt es keine Mobilität mehr. Nur noch Schülerverkehr“, sagt Udo Onnen-Weber. Gebraucht werde daher ein vernetztes System aus den schnellen Bussen auf den Straßen und Zubringern, also Shuttle-Fahrzeugen.

So könnten Bewohner von kleineren, abgelegeneren Dörfern besseren Zugang zum Nahverkehr haben. Diese Shuttles sollen im finalen Schritt sogar autonom – also ohne Fahrer – fahren. Bei der Reiseplanung für den Fahrgast und Shuttle-Anbieter sollen Smartphone-Apps helfen. Diese Idee wurde nun vom Bundesministerium ausgezeichnet.

Wichtig sei vor allem eine Garantie, mit dem Shuttle auch den jeweiligen Bus oder die Bahn zu erreichen. Onnen-Weber erklärt: „Wenn also an einer Haltestelle zwei Leute ankommen, die von dort in verschiedene Richtungen fahren wollen, muss ich natürlich zwei Shuttle hinstellen. Für diese Vernetzung haben wir eine Software erarbeitet, damit das alles praktikabel und komfortabel funktioniert.“

Forscher: Erste Tests in Röbel und Osnabrück liefen erfolgreich

Erste Tests, die im Raum Röbel an der Müritz stattfanden, seien gut gelaufen, bestätigt Onnen-Weber der OZ. Das waren Tests mit dem sogenannten Nachbarschaftsbus „Elli“. „Elli“ fährt die Bewohner der Dörfer abseits der Landes- und Bundesstraßen zu den großen Umsteigemöglichkeiten – zum Beispiel von Röbel mit dem Bus nach Waren/ Müritz und Plau am See, von Wittstock mit der Bahn nach Berlin und Hamburg. „Die Shuttles werden von ehrenamtlichen Fahrern und Fahrerinnen gefahren, sie kommen auf Anruf nach Bedarf bis zur Haustür und bedienen ältere Menschen, Pendler, Kinder und Jugendliche“, erklärt Onnen-Weber. Auch am Stadtrand von Osnabrück gab es Tests sowie in der ländlichen Kleinstadt Bad Essen.

Umgesetzt wird das Projekt zudem mithilfe der Stadtwerke Osnabrück, des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt, der Hacon Ingenieurgesellschaft mbH, des Instituts für Klimaschutz, Energie und Mobilität, Recht, Ökonomie und Politik und Dornier Consult. Im Jahr 2020 gewann „HubChain“ bereits den Innovationspreis Reallabore 2020 des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie. Nun folgte der Preis des Bundesverkehrsministeriums.

Jury kürte aus 309 Bewerbungen zehn Gewinner

309 Unternehmen, Start-ups, Forschungseinrichtungen und Vereine hatten sich um die Auszeichnung beworben, die in diesem Jahr zum fünften Mal vergeben wird. Eine Expertenjury aus den Bereichen Wirtschaft, Wissenschaft, Gesellschaft und Politik wählte die zehn besten Projekte sowie den Gewinner des Sonderpreises aus. Prämiert werden sie im November.

Mit dem Deutschen Mobilitätspreis wollen die Initiative „ Deutschland – Land der Ideen“ und das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur „intelligente Mobilitätslösungen und digitale Innovationen öffentlich sichtbar“ machen. Der Preis ist undotiert.

Von Michaela Krohn