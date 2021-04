Wismar

Wer Jörg Zecher aus seinem Salon „Fristyler“ kennt, der weiß: Schlechte Laune gibt es bei ihm nicht. Stillstehen? Nein, das kann er nicht. Irgendwie zappelt er immer umher. Und die Musik im Hintergrund muss lauter als normal sein. Aber was ist schon normal? Was ist gewöhnlich? Jörg Zecher jedenfalls nicht. 08/15? Langweilig!

Und nun sitzt er hier auf der Couch in seinem Wohnzimmer in Jesendorf, ganz entspannt. Das Fenster ist angekippt und Vogelgezwitscher dringt ins ruhige Haus. Er nippt an seinem Rooibos-Vanille-Tee, beißt von einem Schokoriegel ab und lehnt sich zurück. Häh? Das ist doch nicht Jörg Zecher aus dem Salon? Seine Lebenspartnerin Jule Wolski lacht. Nein, das ist Jörg Zecher mal ganz privat.

Ihr Newsletter für Wismar und Umgebung Alle News und Tipps rund um Wismar und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der 43-Jährige sitzt bequem auf der Couch und verschränkt die Arme hinter dem Kopf. Sein Hund „Enie“ liegt ihm zu Füßen. So lässt es sich aushalten, scheinen beide zu denken. Heute vor 20 Jahren, am 1. April 2001, wagte Jörg Zecher den Schritt in die Selbstständigkeit. Das hätte er gern gefeiert, vor allem mit seinen treuen Kunden – und natürlich nicht gewöhnlich. In der jetzigen Zeit ist das allerdings unmöglich. So muss es bei Gratulationen mit Abstand bleiben.

Opa legte den Grundstein

Mit dem Friseurberuf kam er bereits als kleiner Steppke in Berührung. Seine Augen leuchten, wenn er von seiner Kindheit erzählt. Er war in Halle/Saale zu Hause, besuchte aber oft seinen Opa in Warin, der dort einen Friseursalon hatte – eröffnet am 1. Mai 1963, und es gibt ihn noch heute. Mitunter durfte Jörg Zecher schon als Sechsjähriger Kunden die Haare waschen oder sie mit einer Nackenmassage verwöhnen. 50 Pfennig bekam er dafür. „Ich habe richtig Gas gegeben, damit ich von jedem etwas bekomme“, erzählt er lachend. Als er sieben Jahre alt war, wurde Warin zum Lebensmittelpunkt – seine Eltern zogen von Halle nach Mecklenburg und sein Vater stieg im Salon seines Vaters mit ein. Und damit war der Weg von Jörg Zecher schon fast geebnet, oder? „Eigentlich nicht. Ich wollte wie mein Onkel in die Heizung- und Sanitärtechnik einsteigen.“

Bei der Bundeswehr kam die Entscheidung, doch in die Fußstapfen seines Großvaters und Vaters zu treten. Nach seinem Abitur 1996 war er in Bad Segeberg bei den Panzergrenadieren. „Dort habe ich die ersten laienhaften Frisuren gemacht und gemerkt, dass es doch ganz schön cool ist, was mein Vater macht“, erinnert er sich. Sein Vater wurde sein Lehrmeister. Schon im ersten Lehrjahr nahm Jörg Zecher an einer Meisterschaft teil. Gewöhnlichkeit war schon damals für ihn keine Option, er wollte anders sein, einen drauflegen, wie er sagt, und experimentierte mit Farben. Zu einer Meisterschaft gehört aber auch ein Katalog, an den sich die Teilnehmer halten müssen. Und seine Farben waren eindeutig nicht dabei. „Am Ende wurde ich 17“, erinnert er sich. Im zweiten und dritten Lehrjahr hielt er sich an die Vorschriften und räumte den dritten und dann sogar den ersten Platz ab.

Perfektionist durch und durch

Jörg Zecher nippt erneut an seinem Tee. Ihm im Rücken ist ein zum Teil offener Schrank, der zahlreiche DVDs und CDs präsentiert. Alles ist fein säuberlich nach Genre und Schauspielern sortiert. Ja, er ist Perfektionist durch und durch. So kommt es auch schon mal vor, dass er nach getaner Arbeit mit dem Kunden draußen eine raucht und dort noch einmal kurz die Maschine ansetzt, weil das eine oder andere Haar noch nicht die richtige Länge hat.

Perfekt scheint auch alles in den eigenen vier Wänden. Ob in den Zimmern seiner fünfjährigen Tochter Meeri, seines 17-jährigen Ziehsohnes Lasse oder im Wohnzimmer – alles ist liebevoll eingerichtet und farblich stimmig. „Nur mit seinem Auto ist er nicht perfekt“, verrät Jule Wolski. Ertappt! Jörg Zecher lacht. „Gut, darauf bin ich auch nicht unbedingt stolz, aber fürs Autoputzen ist mir meine Freizeit einfach zu schade“, begründet er.

Freizeit – die gehört vor allem seiner neuen Familie mit Jule Wolski und ihrem Sohn. Jedes zweite Wochenende kommt dann noch seine Tochter dazu. Die Einstellung zur Familie hatte Jörg Zecher nicht immer. „Dahingehend ist Corona das Beste, das mir passieren konnte“, gibt er zu und wird plötzlich ernst. Die Pandemie habe ein Umdenken hervorgerufen. Nicht selten stand er vorher 13 bis 15 Stunden im Salon, arbeitete nie weniger als zehn Stunden am Stück. Höher, schneller, weiter. Was Familie ist, kannte er nur von Gesprächen seiner Kunden. Erlebt hatte er sie selber kaum. „Ich habe mich plötzlich gefragt, ob es wirklich das ist, was ich will“, berichtet er. Schließlich zähle doch das Gesamtpaket im Leben, nicht nur die Arbeit.

Auch privat kreativ

Friseur aus Leidenschaft ist er nach wie vor, aber er macht Abstriche, ist nicht mehr im Hamsterrad und denkt zukunftsorientierter, lebt nicht mehr nur im Hier und Jetzt. „Ich konnte mir nie vorstellen, einmal in Warin alt zu werden“, sagt er. Mittlerweile gehen die Überlegungen dahin, das Elternhaus auszubauen. Zu viele Kindheitserinnerungen hängen daran, als dass er es ohne Weiteres aufgeben möchte.

Abschalten kann Jörg Zecher, der sich ehrenamtlich noch als Obermeister und Friseurtrainer engagiert, am besten in seinem Ledersessel vor dem DVD-Regal. Und dann ist da noch das – man höre und staune – Nähen. Seiner Jule hatte er zu Weihnachten eine Nähmaschine gekauft und fand schnell selbst Gefallen daran. Er nähte schon Mützen und Schals für sich und seine Tochter und jetzt zu Ostern ein Küken. Er hatte seit seiner Kindheit unzählige Hobbys: Volleyball, Schießen, Schach, Blockflöte, Tanzen, Mathematik, Chor, Tischtennis, Basketball, junge Sanitäter, Leichtathletik, Rappen, Karneval – einiges davon macht er heute noch („Abwechslung ist wichtig“), aber nichts erdete ihn je so wie das Nähen. In Corona-Zeiten inklusive Existenzangst sei das ein wunderbarer Ausgleich, meint er.

So kam der „Fristyler“ zum Namen Als Hobby-Rapper kam Jörg Zecher natürlich mit dem Begriff „Freestyle“ in Berührung. So solle mal sein Salon heißen, überlegte er während der Meisterschule. Doch „Freestyler“ gab es schon einige in Deutschland. Gewöhnlich ist nicht – und so wurde aus dem doppelten „e“ ein „i“. Am Ende steht „Fri“ auch für Frisur und Frische Grube in Wismar. Dort hatte Jörg Zecher seinen ersten Salon. Am 16. Juni 2013 zog er in die Straße Schweinsbrücke in Wismar um.

Schaut eigentlich ein Friseur zunächst auf die Haare seines Gegenübers? Jörg Zecher lacht. Das bleibe nicht aus, gibt er zu. Und gibt er Hinweise oder Tipps außerhalb des Salons? „Es ist irgendwie wie mit dem offenen Hosenstall bei anderen“, umschreibt er lachend. „Ich kann es ignorieren und weggucken oder darauf hinweisen.“ Bei schlecht ausgeführter Technik könne er nicht weggucken. Keineswegs wolle er das Handwerk anderer Friseure schlecht machen, „in dem Moment denke ich nur an den Menschen.“ Als Friseur müsse man ehrlich genug sein und sagen können, was passt und was nicht. Auch er schlägt seinen Kunden gern mal einen neuen Look vor. „Die Frisur ist neben Klamotten das Einzige, das man ändern kann. Aber nicht jeder Kundenkopf lässt alles zu.“

Der Tee ist ausgetrunken, Hund „Enie“ erhebt sich langsam. Nun hält es Jörg Zecher doch nicht länger auf der gemütlichen Couch aus. „Wie ich alles erlebt habe, ist schon genial“, sagt er noch. Rückblickend betrachtet würde er nichts anders machen. „Fehler sind nötig, um zu reifen.“ Er macht eben Dinge, um glücklich zu sein, und nicht, um gewöhnlich zu sein.

Von Jana Franke