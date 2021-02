Wismar

Der 1. März ist ein Datum mit Hoffnungsschimmer. Ab dem Montag dürfen Friseure wieder öffnen. Andere Branchen, wie Einzelhändler, Gastronomen, Touristiker und Fitnesscenter, müssen noch warten.

Margit Skowronek blickt auf den 1. März mit gemischten Gefühlen. „Unsere Kunden und wir freuen uns natürlich. Ich sehe aber der Wiedereröffnung mit viel Respekt und Vorbehalt entgegen, da durch die noch mehr erhöhten neuen Schutzmaßnahmen ein wirtschaftliches Arbeiten kaum möglich ist.“

Gemütlichkeit fehlt

In Wismar führt Margit Skowronek zwei Läden und ein Perückenstudio. „Der Salon“ hat Filialen Hinter dem Chor in der Altstadt und in der Störtebekerstraße im Erdgeschoss des Hanse-Klinikums. „Keine Zeitschriften, keine Getränke. Dabei verwöhnen wir unsere Kunden doch so gerne. Nun kommen sie mit Thermobecher“, bedauert die Chefin.

Weitere Einschränkungen

Schwerer machen der Branche aber die zusätzlichen Einschränkungen zu schaffen. Zuletzt galt: Um jeden Arbeitsplatz muss ein Bewegungsraum von mindestens 1,5 Metern möglich sein, ohne dass man mit Kollegen oder anderen Kunden in Kontakt kommt. Jetzt gilt: Die Mindestfläche von zehn Quadratmetern pro Person darf nicht unterschritten werden. Ist der Raum kleiner als 20 Quadratmeter, dürfen sich maximal zwei Personen (Friseurin und Kundin) im Raum befinden.

2020: Ein Jahr voller Herausforderungen

Das erschwert das wirtschaftliche Überleben noch mehr. Bei Margit Skowronek verteilt sich der Salon Hinter dem Chor auf drei Etagen. Von den acht möglichen Arbeitsplätzen könnten nur drei zeitgleich besetzt werden. „Allen Friseuren steht das Wasser bis zum Hals.“ Das Jahr 2020 sei mit vielen Herausforderungen verbunden gewesen. „Wir mussten auf nie da gewesene Situationen schnell reagieren, das haben wir als Team gut gemeistert“, so Margit Skowronek. Als ein Beispiel nennt sie die zeitweilige fehlende Kinderbetreuung, dadurch konnten zwei Kolleginnen nur verkürzt und in Mittelschichten arbeiten.

Warten auf das Geld

Zehn Mitarbeiterinnen und ein Azubi sind beim Salon beschäftigt. Die Überbrückungshilfen für den ersten Lockdown im Frühjahr 2020 seien zügig geflossen, für den zweiten Lockdown sei noch nichts angekommen. Das mache das Wirtschaften schwierig. Ein praktisches Beispiel dafür ist auch, dass in der Zeit, in der die Haarsträhnen bei einer Frau trocknen, ansonsten zwei bis drei Männer aufgehübscht werden könnten. Theoretisch – aber in Corona-Zeiten nicht erlaubt und so mit finanziellen Einbußen verbunden.

Daher hofft Margit Skowronek auf weitere Lockerungen. „Halleluja“, lautet ihre Antwort auf die Frage, ob die Kunden den Neustart herbeisehnen. Das Telefon stehe nicht still, ab Montag werden Termine vergeben. Die Warteliste werde schon jetzt von Tag zu Tag länger.

Perückenstudio immer geöffnet

Bei all dem Stillstand freut sie sich, dass sie sich mit der Eröffnung des ersten separaten Perückenstudios in Wismar vor einigen Jahren einen langgehegten Traum erfüllt hat. Da sich hinter dem Zweithaar in der Regel medizinische Gründe verbergen, dürfe das Perückenstudio im Erdgeschoss des Klinikums auch in Corona-Zeiten öffnen. Für die Betroffenen sei das wichtig.

Die Kunden sind zu 99,5 Prozent Frauen. Der überwiegende Teil wolle wegen des Haarausfalls im Zusammenhang mit einer Chemotherapie eine Perücke, aber auch ständige Haarersatzträger legen sich Perücken zu. „Das stärkt das Selbstbewusstsein ungemein, die Betroffenen fühlen sich in der Öffentlichkeit viel wohler“, weiß Margit Skowronek, die auf eine 17-jährige Erfahrung blickt. Fünf ihrer Mitarbeiterinnen haben sich auf Perücken spezialisiert.

Kurze oder lange Haare, blond oder dunkel, Echt- oder Kunsthaar – die Möglichkeiten sind vielfältig, häufig würden die Krankenkassen die Kosten komplett oder zum großen Teil tragen. Margit Skowronek: „Die Hersteller sind so fit geworden, man sieht keinen Unterschied. Die Perücken sind atmungsaktiver, sie sitzen immer besser und passen sich so immer mehr den Bedürfnissen der Kunden an. Das freut mich.“

Von Heiko Hoffmann