Wismarer Fußballer lernen das Filmen

„Sieht man mich?“ Nikita zieht sich eine grüne Decke über den Kopf und ist verschwunden – nicht nur aus dem Blickfeld seiner Fußballfreunde, sondern auch vom Bildschirm. Im Wismarer Filmbüro wird ihm und anderen Kindern gerade gezeigt, wie Spezialeffekte erzeugt werden. Das passiert mit dem sogenannten Greenscreen-Verfahren, durch das Hintergründe und Objekte digital zu den Aufnahmen hinzugefügt werden können. Oder sie werden eliminiert – so wie auch Louis, Elias und Finley. Die Jungs verstecken sich kichernd unter grünen Decken und werden auf dem Computer unsichtbar. „Das ist cool“, sagen sie begeistert.

19 Jungs im Camp

Einige Zimmer weiter produzieren Max, Hennes und Jonah einen Trickfilm. Ein Schiff aus Lego-Steinen schieben sie Stück für Stück weiter und machen jedes Mal eine neue Aufnahme vom neuen Standort. Das Weiterschieben übernimmt Hennes. Der Elfjährige besucht das Feriencamp von Schiffahrt/Hafen Wismar gemeinsam mit 18 weiteren Jungs. Alle spielen und trainieren beim Sportverein Fußball. Das haben sie auch in den vergangenen Tagen getan.

Hennes (11, l.) und Max (9) arbeiten an einem Film. Quelle: Kerstin Schröder

Es ist das zweite Feriencamp. „Im vergangenen Jahr haben wir mit der Aktion angefangen“, berichtet Vorstandsmitglied Wilfried Eschen. Er ist einer von drei Betreuern, die eine Woche lang viel mit den Fußballkids unternehmen. Neben dem Kicken gehören dazu auch Ausflüge, zum Beispiel in den Kletterpark Boltenhagen, in den Wismarer Tierpark und ins Filmstudio. Die Kosten betragen 80 Euro pro Kind. „Für das, was wir alles anbieten, ist das nicht teuer“, betont der 64-Jährige. Doch auch Familien mit weniger Einkommen sollen die Chance haben, ihre Söhne und Töchter mitmachen zu lassen – das sei das Anliegen des Camps. Das wird deshalb von Sponsoren finanziert.

Spaß im Kletterpark

In diesem Jahr sind nur Jungs dabei. Max (9) spielt Fußball, seit er sieben Jahre alt ist – genau wie Hennes. „Meine Position ist im Mittelfeld“, erzählt er. Und Max ergänzt stolz: „Ich bin Stürmer!“ Das Camp gefällt beiden gut, den meisten Spaß hatten sie im Kletterpark. „Dieser Tag war der einzige, an dem wir keinen Fußball gespielt haben“, berichtet Wilfried Eschen. Zu beginn bekamen alle eine Kicker-Ausstattung: Hose, Stutzen, Trikot – alles in Blau. So eingekleidet sind sie auch am letzten Tag im Filmbüro unterwegs gewesen.

DFB-Abzeichen gemacht

Ab der nächsten Woche geht dann das normale Training weiter. „Früher haben wir zweimal in der Woche Fußball gespielt, jetzt ist es wegen Corona nur noch einmal“, erzählt Max. Er hat wie die anderen Kids zum Abschluss das Abzeichen des Deutschen Fußball-Bundes erhalten. Das gibt es wie das Sportabzeichen in Gold, Silber und Bronze. „Je nachdem, wie gut die Leistungen in den sportlichen Aufgaben gewesen sind“, erklärt Wilfried Eschen. Er und seine Vereinskollegen möchten in Zukunft stärker mit Anker Wismar kooperieren. „Wir möchten unsere besten Talente dorthin abgeben, damit sie sich weiterentwickeln können“, erklärt er das Anliegen. Schiffahrt/Hafen spiele nur auf Kreisebene, Anker in einer höheren Liga. „Davon sollten unsere Sportler profitieren – wenn sie denn den Aufnahmetest bei Anker bestehen“, ergänzt er. Mit einer stärkeren Kooperation der beiden Sportvereine könnte in der Stadt ein attraktiver Nachwuchsbereich etabliert werden. „Das wäre gut für Anker, für uns und Wismar“, betont er.

