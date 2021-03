Wismar

Die Arbeiten von Bernadette Maria Roolf sind erst einmal leise. Die erdigen Töne wirken sanft, fast beruhigend. Dann kommt das „BÄMM!“, die Erkenntnis mit dem Erkennen und dem längeren und tieferen Sehen.

Kunstvolle Auseinandersetzung

Die Gäste erlebten am 24. März die erste Ausstellungseröffnung in der Galerie Hinter dem Rathaus im Wismarer Altstadtzentrum seit einem halben Jahr. So richtig mit Musik und Wein, Eröffnungsrede und guten Gesprächen, aber unter freiem Himmel vor der Galerie. Bernadette Maria Roolf zeigt drinnen Malerei und Skulpturen.

Zur Galerie Bernadette Maria Roolf zeigt Malerei und Skulpturen in der Wismarer Galerie Hinter dem Rathaus. Wir zeigen einige Werke aus der Ausstellung als Vorgeschmack.

Die Arbeiten der Künstlerin, die bis 2015 in Wismar lebte und arbeitete und nun in Alt Karin zu Hause ist, sind immer eine Auseinandersetzung mit der Zeit und der Welt. „Die Bilder haben immer einen Bezug zu mir“, erzählt sie. Denn es gibt vieles, was ihr Sorgen macht. Diese Veränderungen in der Gesellschaft, der Werteverlust, die Veränderungen in der politischen Landschaft, der Klimawandel. Bernadette Maria Roolf verarbeitet diese Gedanken in ihren Werken. Erst leise, dann mit dem „BÄMM!“ in der Tiefe des Bildes.

Kritischer Zeitbezug

Da schleicht ein Kerl in rot-weißer Kutte einem Kind hinterher, mit ausgestreckten Armen und offensichtlichen Absichten. Daneben hängt ihr Bild vom Rotkäppchen und dem Wolf, einem eigentlich beängstigenden Märchen. In der Roolfschen Version muss man genau vor diesem Wolf keine Angst haben. Beängstigend ist der Typ in rot-weiß, auch ohne sich offen als Wolf im Schafspelz zu zeigen. Ist das Blut auf dem weißen Teil seiner Kleidung?

Viele der neueren Arbeiten sind so kritisch. Ihr großformatiges „Lob der Torheit“ zeigt die Menschenmasse mit roten Zipfelmützen, dem grinsenden Narr hinterherlaufend als wütender Mob. Wer ist die Figur in blau, der bedrohliche Geist, der gerissen und berechnend einflüstert? „Ein Werk für die Maskenverleugner und Besserwisser!“, kommentiert die Künstlerin.

Surreale Traumwelten

Bernadette Maria Roolf schafft auf der Fläche surreale Traumwelten, immer mit Menschen, Fantasiewesen, Tierfiguren oder den Nuancen dazwischen. Diffus überlagern ihre Protagonisten sich, verschwinden ineinander und gewähren nebenbei Einblicke in die Gedankenwelt der Künstlerin, wenn man sich darauf einlassen möchte. „Dodos letzter Gang“ heißt ihre gemalte Erinnerung an den ausgestorbenen Vogel. Der Dodo der Künstlerin läuft auf Füßen, die eher an Menschenhände erinnern. „Wir Menschen sind mit aller Kraft dabei, das Leben, die Umwelt und uns selbst damit zu zerstören“, nickt die Künstlerin.

Im Schaufenster der Galerie steht ihre Auseinandersetzung mit der aktuellen Situation. Ein Narr steuert ein Schiff. Mit geschlossenen Augen grinst er leicht debil in den Himmel, der Stock in seinen Händen ist viel zu klein und zu schmächtig, als dass er damit im Ernstfall das Ruder rum reißen könnte. Und auch das gehört zur Arbeit, zur Denke von Bernadette Maria Roolf. Hinter dem blinden, schwachen Steuermann mit der Narrenkappe hängt ihr gemalter Engel, weiblich und barbusig. „Gelegentlich wäre es gut, wenn sich ein Engel unserer annehmen würde“, wünscht die Künstlerin.

Von der Gebrauchskeramik zur Kunst

Kunstgenuss mit Luca-App Bis zum 24. April ist die Ausstellung mit Malerei und Skulpturen von Bernadette Maria Roolf in der Galerie Hinter dem Rathaus zu sehen. Am 3. April zwischen 15 und 17 Uhr lädt sie zum Künstlerinnengespräch in die Galerie. In die Galerie dürfen maximal sieben Menschen gleichzeitig. Vorher haben die Besucherinnen und Besucher ihre Kontaktdaten zu hinterlegen oder sich über die Luca-App zu registrieren. In der Galerie herrscht Maskenpflicht. Die Galerie hat jeweils Mittwochs bis Samstags von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Es ist ratsam, sich vor dem Galeriebesuch auf der Webseite www.galeriewismar.de über die aktuelle Situation und vielleicht geänderte Bestimmungen zu informieren.

Vor gut zehn Jahren ist Bernadette Maria Roolf den Weg von der Gebrauchskeramik in Wismar zur Malerei, zur freien Kunst auf dem Land gegangen. Kein leichter Weg, berichtet sie davon, sich mit ihren Arbeiten um so mehr gegenüber den Künstlerkollegen behaupten zu müssen. Die Skulpturen sind Teil des Weges.

Sie zeigt immer Menschen. Mal die Rubensfrau, vollbusig und voller Lebensfreude auf einem alten Mühlstein balancierend. Dann den mit der Narrenkappe, frech grinsend, als wüsste er etwas, was wir nicht wissen. Aktuell ist der Künstler dazu gekommen, der Narr als Bettler, sitzend, mit leeren offenen Händen. Das Rad hinter ihm dreht sich weiter. Wird es ihn zerbrechen? Zerbricht es mit dem Menschen? Erstmal darf er, darf sie, wieder ausstellen und hoffen.

Von Nicole Hollatz