Wismarer Gastronom sagt Klima-Aktivisten ab

Die Wismarer Klima-Aktivisten von Extinction Rebellion (auf Deutsch etwa: Rebellion gegen das Aussterben) haben laut Pressemitteilung am Donnerstag, dem 9. Januar, zu einer Veranstaltung um 19 Uhr im Restaurant Krohn in der Altwismarstraße 23 eingeladen. Geplant ist ein Vortrag unter dem Motto „Aufstand oder Aussterben“ mit anschließender Diskussion. Inhaber Thomas Krohn hat am Montag dem Veranstalter abgesagt.

Tischbestellung „unter falschem Vorwand“

Als Grund gab der Gastronom gegenüber der OZ an, dass ein Vertreter der Gruppe „unter falschem Vorwand“ die politische Veranstaltung in seinem Lokal angemeldet habe. „Ich wurde getäuscht. Ein Herr Ebermann aus dem Rathaus hat einen Tisch für zwanzig Personen bestellt. Jetzt hängen seit einigen Tagen Ankündigungsplakate in der Stadt, auf denen groß mein Name steht und ganz klein der von Extinction Rebellion. Da können ja weit mehr als zwanzig Leute kommen“, befürchtet Thomas Krohn.

„Ich bin gegen Radikalität “

Außerdem habe er sich über die Gruppe kundig gemacht. „Ich muss ja wissen, mit wem ich es zu tun habe“, sagt Krohn. Die Gruppe trete zum Beispiel gegen den Ausbau der Kreuzschifffahrt in Wismar ein und habe mit Kundgebungen und Blockaden den Verkehr in Berlin eine Woche lang lahmgelegt. „Ich bin gegen jede Form von Radikalität und will auch nicht, dass es vor unserer Tür zur Gegendemonstration kommt“, erklärt der Gastronom. „Ich habe daher von meinem Hausrecht Gebrauch gemacht und Herrn Ebermann abgesagt.“

Initiator: Probleme bei Raumsuche

Falk Ebermann, laut Homepage der Hansestadt als Systembetreuer im Rathaus tätig, bestätigt, dass er den Tisch in besagtem Lokal bestellt hat. Dabei habe er auch gesagt, dass es sich um die Ortsgruppe der neuen Umweltbewegung handelt. „Ich habe Herrn Krohn versichert, dass wir jemanden vor die Tür stellen, der die Leute wegschickt, wenn tatsächlich mehr als zwanzig Interessenten kommen“, teilt er mit. „Es ist schwierig, einen Raum zu finden.“

Noch kein neuer Vortragsort

Die Gruppe habe zwar einen in Aussicht, wisse wohl aber erst am Dienstag, ob’s tatsächlich klappt. „Wahrscheinlich werden wir am Donnerstag jemanden vor Ort bei Krohn postieren, der die Leute dann zu der anderen Adresse schickt“, kündigt Ebermann an.

Extinction Rebellion (XR) ist eine Bewegung, die in Großbritannien ihren Ursprung hat und im vergangenen Jahr weltweit Aktionsgruppen gebildet hat. Sie versteht sich nicht als Konkurrenz zu bestehenden Bewegungen, wie Fridays For Future, oder politischen Parteien, sondern als Plattform, die den Druck der Straße aufrechterhalten will, damit es zu gesellschaftlichen Veränderungen kommt.

Von Haike Werfel