Wismarer Gastronomin berichtet: „Wir halten uns irgendwie über Wasser“

Wismar

Familienfeiern, Sonntagsbrunch und Catering für Veranstaltungen – dafür ist das Gasthaus Lübsche Thorweide in Wismar bekannt und beliebt. All dies ist in der Corona-Pandemie weggebrochen. Nach der Komplettschließung bietet das Gasthaus seit dem 15. April einen Liefer- und Abholservice für Kunden in Wismar an. „Wir müssen die Zeit nutzen und mit unseren Kunden in Kontakt bleiben“, erklärt Inhaberin Anke Willmann. „Denn wir wissen nicht, wie lange diese Situation anhält.“

Die Gastronomin registriert einen besonderen Zusammenhalt in der Krise – sowohl mit ihren Beschäftigten als auch mit den Kunden. „In schweren Zeiten wachsen wir zusammen“, hat sie festgestellt. Die sechs fest angestellten Mitarbeiter sind nun in drei Teams im Einsatz und bereiten Mittag- und Abendessen frisch zu. Die Chefin fährt die Speisen zu den Kunden. Selbstabholern gewährt sie drei Prozent Rabatt. Der neue Service kann täglich von 12 bis 14 Uhr und von 17 bis 20 Uhr genutzt werden.

Mit neuem Service neue Kunden gewinnen

„Aufgrund der nicht zentralen Lage haben wir nicht so viel Laufkundschaft. Deshalb haben wir überlegt, wie wir erreichen können, dass die Kunden zu uns kommen“, berichtet Anke Willmann. Ihre Mitarbeiter und auch Freunde haben Handzettel verteilt, um auf den Liefer- und Abholservice aufmerksam zu machen. Die „ Thorweide“ bietet jetzt jede Woche wechselnde Speisen an. Auch über die Preise hätten sie nachgedacht. „Wir können sie ja ohne Service nicht so gestalten wie in der Gaststätte“, erklärt die Inhaberin.

Inzwischen würden außer den vielen Stammkunden auch andere das neue Angebot nutzen. Die Hoffnung der Gastronomin ist, dass die Kunden ins Gasthaus kommen werden, wenn es wieder geöffnet ist, weil’s ihnen gefallen hat, was geliefert wurde.

Kundenpflege ist eine große Herausforderung

„Viele Kunden sind sehr freundlich und zuvorkommend, auch sehr großzügig. Wir sind jeden Tag aufs Neue begeistert“, erzählt die Chefin. Sie freue sich auch über den großen Zuspruch, wie: „Haltet durch“ und „Macht weiter“.

Zahlreiche Kunden mussten ihre Familienfeiern verschieben. Sie wollen aber nicht bis zum nächsten Jahr warten und hoffen, die Feier noch in diesem Jahr nachholen zu können. Die Kundenpflege sei eine große Herausforderung in diesen schweren Zeiten, sagt Anke Willmann.

Kurzarbeitergeld für Beschäftigte aufgestockt

„Wir sind alle guten Mutes und versuchen, das Kerngeschäft so gut wie möglich zu gestalten. Aber mit den derzeitigen Umsätzen arbeiten wir bei weitem nicht kostendeckend“, berichtet die Gastronomin. „Wir halten uns irgendwie über Wasser.“ Die Soforthilfe habe sie nach fünf Wochen der Antragstellung erhalten und für ihr Personal im März und April das Kurzarbeitergeld genutzt, das sie auf hundert Prozent aufgestockt hat.

Den Mai müsse sie nun abwarten. „Aber meine Mitarbeiter möchte ich auf gar keinen Fall entlassen“, erklärt die Chefin. Von ihren Aushilfen und Studenten habe sie sich trennen müssen, was ihr sehr leidtue.

Hoffen auf Lockerungen für die Gastronomie

Heute will die Landesregierung die nächsten Lockerungen in der Corona-Krise verkünden. Anke Willmann hofft wie andere Gastronomen auf eine Aussage, wann sie ihre Lokale wieder öffnen dürfen, um sich darauf vorbereiten zu können.

Schon jetzt beschäftigen sie viele Fragen: „Wer weiß, ob die Gäste dann auch kommen oder abwarten und sagen, das tue ich mir jetzt nicht an. Wie viel Personal muss ich dann bereitstellen, wenn das Gasthaus trotzdem die ganze Zeit geöffnet sein soll? Wie gestalte ich dann die Preise?“

Aus betriebswirtschaftlicher Sicht seien die Kosten höher bei weniger Umsatz. „Wir werden mit der Öffnung nicht sofort wieder die Umsätze haben wie vor der Krise. Und dabei müssten wir eigentlich noch mehr erwirtschaften, um das Minus aus der Komplettschließung ausgleichen zu können“, nennt Anke Willmann die Probleme, vor denen alle gastronomische Betriebe jetzt stehen. Auch die aufgeschobenen Zahlungen unter anderem für Sozialabgaben werden irgendwann fällig. „Das Gastgewerbe wird einen weiteren Rettungsschirm brauchen, um die Krise überstehen zu können“, erklärt die Unternehmerin.

Von Haike Werfel