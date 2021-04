Wismarer Gemeindepädagogin erklärt, was Ostern für sie bedeutet

Zwei Männer sind auf dem Weg in das Dorf Emmaus, unweit von Jerusalem. Es sind Nachfolger von Jesus. Sie unterhalten sich über das, was dort geschehen war. Man hatte Jesus gekreuzigt. Drei Jahre ihres Lebens waren sie mit ihm unterwegs, hatten gehofft, dass er die Missstände in ihrem Land beseitigt. Dieser Traum war geplatzt. Sie fühlen sich unterlegen und wissen gerade nicht, wie es weitergeht.

Doris Weinhold Quelle: privat

Da tritt der auferstandene Jesus zu ihnen, aber sie erkennen ihn nicht. Sie halten ihn für einen Fremden. Er erklärt ihnen, dass das alles so kommen musste und dass es in der Vergangenheit schon viele Hinweise darauf gegeben hatte, dass ein Retter erst Leid ertragen müsse, bevor ihn Gott mit Ruhm und Ehre krönt.

Sie haben wohl viele Worte gewechselt, aber die beiden erkennen weder ihn noch die Komplexität der Vorgänge.

Erst kurz vor dem Ziel kommt ihnen die Idee, den Fremden zum Essen einzuladen. Sie sitzen gemeinsam am Tisch und er teilt das Brot. Da werden ihre Augen geöffnet. Im Vollzug der Gemeinschaft erkennen sie Jesus, mit dem sie so vertraut waren. Rückblickend verstehen sie nun auch alle seine Worte und sind tief berührt.

Es ist schon merkwürdig. Aber das Prinzip des Verstehens wirkt wohl auch heute noch so. Nicht die formalen Worte sind es, die uns zu Erkenntnissen führen. Wir brauchen vor allem gemeinsame Erlebnisse, Tischgemeinschaft, lockeren Austausch, Begegnungen und Entspannung. Das erleichtert uns das Bewältigen schwerer Situationen und bringt uns voran. Das Begreifen mit allen Sinnen ist wohl nicht nur für Kinder gut.

Ostern bedeutet für mich: Der auferstandene Jesus ist mit mir auf dem Weg, auch wenn ich ihn nicht immer erkenne.

Von Doris Weinhold, Gemeindepädagogin in Wismar