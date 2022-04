Wismarer Gemeindepädagogin zum Osterfest: Alles wird anders

Wismar

Ganz ruhig ist es in den Straßen von Jerusalem. Drei Frauen stehen eng beieinander. Die Morgendämmerung bricht sich am Horizont Bahn, aber die Stadt liegt noch im Tiefschlaf und so manch dunkler Schatten schwebt noch über den Straßen.

Geschäftig machen sich die Frauen auf den Weg. Tief betrübt sind sie. Sie haben nicht nur einen geliebten Menschen verloren. Nein, all ihre Hoffnung auf einen neuen Weg, der die Menschen von überzogenen Vorschriften befreit und sie wieder frei atmen lässt, ist gestorben. Ihre Hoffnung auf einen Gott der Liebe, der sich um seine Nachfolger kümmert, wie ein Vater um seine Kinder, wurde zu Grabe getragen.

Und da gehen sie jetzt hin, zum Grab. Sie wollen Jesus die letzte Ehre erweisen, Abschied nehmen von ihren Illusionen. Als sie am Grab ankommen, geht die Sonne auf. Ihre Strahlen tauchen alles in ein goldenes Licht. Die Frauen gehen zum Felsengrab, gehen hinein, doch sie sehen – Jesus ist nicht mehr da! Sie erschrecken. Wo er gelegen hat, steht ein Engel. Mit einer starken Botschaft spricht er sie an. „Warum sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Jesus ist nicht hier. Gott hat ihn auferweckt. Jesus ist auferstanden. Ihr seid hier am falschen Ort. Geht dorthin, wo er mit euch unterwegs war. Dort werdet ihr ihn treffen. Und erzählt alles seinen Freunden.“

Das klingt doch eher nach Aufbruch und nicht nach Depression und Ende der Geschichte. Mit der Auferstehung Jesu schenkt Gott einen neuen Anfang. Leben statt Tod, Freude statt Trauer. Beistand statt Abwesenheit. Und wieder beauftragt er Menschen, etwas anzupacken, Neues zu gestalten, Altes hinter sich zu lassen. Die Botschaft des Friedens zu verkünden.

Wenn wir es schaffen, diese Schritte zu gehen, diesen Übergang zu finden, dann ist das Auferstehungskraft. Die wünsche ich uns allen für dieses Osterfest.

Von Doris Weinhold