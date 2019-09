Sieben Stationen sind auf der Genuss-Route vorgesehen. Die erste Station ist das Unternehmen „Fisch-Feinkost“ am Alten Holzhafen 33 als Familienunternehmen in dritter Generation. Der Fabrikverkauf hat montags bis mittwochs von 8.30 Uhr bis 16 Uhr offen, donnerstags und freitags sogar bis 17 Uhr und am Samstag von 9 bis 12 Uhr. Die Räucherei hat ähnliche Öffnungszeiten, samstags sogar bis 14 Uhr.

Die Bäckerei Tilsen hat inzwischen fünf Filialen in der Hansestadt: In der Claus-Jesup-Straße 34, in der Krämerstraße 3, der Philipp-Müller-Str. 44, Am Wiesengrund 3 und in der Richard-Wagner-Straße 3. Im Caféshop Especial gibt es frisch gerösteten Kaffee aus aller Welt, dazu Schokolade und andere Spezialitäten. Das Geschäft in der Sargmacherstraße hat montags bis freitags von 9 bis 18 Uhr, am Samstag bis 15 Uhr geöffnet.

Der „Käseladen“ der Molkerei Rücker in der Molkereistraße 1 hat dienstags bis samstags von 9 bis 12 Uhr geöffnet, dienstags und donnerstags zusätzlich von 14 bis 18 Uhr und am Freitag durchgängig bis 18 Uhr.

DieHinricus Noyte`s Destillerie bietet jeden Donnerstag von 14 bis 18 Uhr die Möglichkeit einer Besichtigung mit Verkostung und Verkauf –zu finden in der Straße Am Ring 15 in Wismar-Dargetzow.

Jeden Donnerstag und Freitag von 10 bis 17 Uhr können Fleischliebhaber den betriebseigenen Verkauf der Mecklenburger Fleischwarenin der Lukaswiese 6 nutzen.