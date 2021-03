Wismar

Mindestens drei Kilogramm leichter fühlte sich Martin Teß am Montagnachmittag, als er den Salon Fristyler von Jörg Zecher in Wismar verließ. „Es ist so befreiend“, verdeutlichte der 27-Jährige. Am 7. Dezember wurde bei ihm zuletzt die Haarmaschine angesetzt. An den Seiten trägt der Industriemechaniker die Haare zwei Millimeter, auf dem Oberkopf maximal Fingerbreit. Das erfordert regelmäßige Friseurbesuche, etwa alle drei Wochen, was ihm aber im Lockdown verwehrt blieb – und die Mähne wuchs und wuchs.

So ging es vielen Menschen. „Ja, ich hatte die eine oder andere Nachfrage von Kunden und Nicht-Kunden, ob ich ihnen die Haare schneide“, sagte Jörg Zecher, Obermeister der Friseur- und Kosmetiker-Innung Mecklenburg-Nordwest. Schwarzarbeit komme für ihn aber nicht infrage, beteuerte er.

Umso größer war bei ihm, seiner Angestellten Jule und der Auszubildenden Elin die Freude, als sie nun wieder Kunden frisieren durften. Der zweite Lockdown sei hart gewesen, erklärte Zecher. Auch für Elin, die im ersten Lehrjahr ist. „Wir durften im Salon üben und haben den Stoff der Berufsschule aufgearbeitet“, berichtete er. Nun sind erst einmal stressige Tage angesagt. „Es ist kein Sprint, sondern ein Marathon.“ Bis Ostern sind bereits Termine vergeben. Ein wenig tiefer müssen die Kunden in die Tasche greifen, nicht zuletzt auch durch die Anpassung der Mehrwertsteuer auf nun wieder 19 Prozent.

Lockerungen auch für Gartenfans

Nicht nur in Friseursalons gingen am Montag wieder die Lichter an, auch in Gartencentern von Baumärkten. Das nutzte Uwe Gerhardt aus Dorf Mecklenburg, um im Hagebaumarkt in Wismar einen größeren Einkauf zu tätigen. Pflanzen, Dünger und Blumenerde fanden sich im Korb wieder. Ganz günstig war der Einkauf nicht – mehr als 60 Euro. „Im vergangenen Jahr habe ich dafür nicht ganz so viel bezahlt“, merkte der 80-Jährige an. Schon lange sehnt der Rentner den normalen Alltag herbei. „Das ganze Leben liegt doch brach“, resümierte er.

Nutzte gleich den Montagmorgen, um Pflanzen, Dünger und Erde für seinen Garten zu holen: Uwe Gerhardt (80) aus Dorf Mecklenburg. Quelle: Jana Franke

Dass er endlich wieder Kunden begrüßen kann, freute den Hagebaumarktleiter Fabian Mrosk. Das Gartencenter ist am Samstag kurzfristig mit blühenden Pflanzen aufgefüllt worden. Über einen Großhändler aus Hamburg habe er die bezogen. „Der war auch froh, dass er sein Lager leeren kann und nichts wegwerfen muss“, verdeutlichte Fabian Mrosk. Eine weitere Lieferung soll Mitte der Woche kommen – dann aus Holland.

Separater Zugang zum Gartencenter

Der Start am Montag war noch verhalten. „Ich rechne spätestens am Wochenende mit mehr Zulauf“, erklärte er. Zugang zum Gartencenter haben die Kunden über einen Seiteneingang. Auf der Freifläche vor dem Markt weisen mit Neonfarbe aufgebrachte Pfeile den Weg. Die Türen des Baumarkts bleiben allerdings noch zu. „Wir sind in der glücklichen Lage, dass Baumarkt und Gartencenter räumlich getrennt sind“, so Mrosk. Weiterhin möglich sind aber Onlinebestellungen, die über einen separaten Eingang abgeholt werden können. „Der Service wird gut genutzt. Wir haben bis zu 100 Bestellungen pro Tag.“

Der Haupteingang ist auch beim Hagebaumarkt in Gägelow geschlossen. Die Kunden nutzen seit Wochenbeginn den Nebeneingang, der sonst Händlern und Lieferanten vorbehalten ist. Dort ist Security postiert, die die Anzahl der Kunden im Blick hat. „Gemessen an der Größe des Gartenbereichs könnten wir 200 Kunden reinlassen. Das machen wir aber nicht“, erklärte Marktleiter Ulf Weier. Im Außenbereich stehen 20 Einkaufskörbe. Sind die aufgebraucht, müssen sich die anderen Kunden einen Augenblick gedulden. „Wir wollen keinen Einkaufstourismus fördern“, begründete er. Jetzt gehe es darum, den Bedarf der Kunden zu decken. „Es ist schwierig, in dieser Zeit Optimismus zu finden. Aber wir als Händler müssen auch unseren Beitrag leisten, Corona in den Griff zu bekommen.“

Freuen sich, wieder Kunden begrüßen zu können: Gägelows Hagebaumarkt-Leiter Ulf Weier (r.) und Angestellter Martin Ladhoff. Quelle: Jana Franke

Ware auf Risiko bestellt

Dennoch bräuchten sie eine klare Perspektive und eine terminliche Sicherheit. Mit der Warenbestellung zum Beispiel ist Ulf Weier auf Risiko gegangen. Die neue Verordnung war noch nicht in Papier gegossen, da ist sie bereits ausgelöst worden. „Wir hatten am Mittwoch ja schon eine Tendenz gesehen“, erklärte er. Dank starker Partner an der Seite – unter anderem auch Gärtnereien aus dem Umland – war die Ware innerhalb von 72 Stunden da. „Ich stelle mir das bei Gastronomen ähnlich vor. Sie haben leere Kühlräume, die nicht innerhalb weniger Stunden aufgefüllt sind.“ Kurzfristige politische Entscheidungen seien dann eher kontraproduktiv.

Hotels teilweise geöffnet

Für die einen geöffnet, für die anderen geschlossen – so arbeiten zurzeit die Hoteliers. Sie dürfen Gäste, die beruflich eine Unterkunft brauchen, aufnehmen. „Wir sind also nicht ganz alleine“, berichtete Anne-Katrin Werth vom Wismarer „Hotel & Restaurant Wismar“ in der Breiten Straße. Sie hofft, dass sie zu Ostern zumindest das Restaurantgeschäft – vielleicht im Außenbereich – wieder öffnen darf. Denn: „Viele Weihnachtsessen sind auf Ostern umgebucht worden.“ Ansonsten ist sie „verhalten optimistisch“, dass in den kommenden Monaten wieder etwas mehr Normalität einkehrt – erst mit Urlaubern aus Mecklenburg-Vorpommern und später dann aus anderen Bundesländern. „Ab Mai sehen die Buchungen gut aus“, freute sie sich.

Tätowierer protestieren

Für viele Branchen gibt es zurzeit keinen Hoffnungsschimmer. Dazu gehören auch die Tätowierer. Etwa 100 Körperkünstler waren deshalb am Montag nach Schwerin gefahren, um vor der Staatskanzlei zu demonstrieren. Ihre Forderung: Sie wollen ihre Studios wieder öffnen dürfen.

Mit Plakaten wie „Wir machen euch bunt, ihr macht uns unsichtbar“ oder „Gleichstellung der Branchen statt Ausgrenzung“ hatten die Frauen und Männer ihrem Wunsch Ausdruck verliehen, darunter Erik Max aus Wismar. Er hat seit 2001 ein Tattoo-Studio, doch seit Monaten darf er im „caza loco ink“ keine Kunden mehr empfangen. „Auch wir haben hohe Hygiene-Standards, deshalb wollen wir genau wie die Kosmetiker öffnen dürfen“, betonte er.

Nach dem ersten Lockdown im vergangenen Jahr hat Erik Max nach der Wiedereröffnung etwas mehr gearbeitet, um den finanziellen Verlust ein wenig aufzufangen. Im Gegensatz zu den Neueinsteigern, die erst vor Kurzem ihre Studios eröffnet hätten, sei er aufgrund seiner langen Berufserfahrung etwas im Vorteil. „Weil ich mir im Laufe der Zeit mehr erarbeiten konnte und auch mehr Umsatz hatte, nachdem sich die Überbrückungshilfen richten“, erklärte der Wismarer. Doch jetzt werde es Zeit, dass die Betroffenen „endlich eine Perspektive“ bekommen, sonst würden viele nicht mehr weitermachen können. „Und wenn wir monatelang nicht arbeiten dürfen, werden wir auch künstlich nicht besser“, sagte er.

Sorgen im Einzelhandel

Auch der Einzelhandel darf weiterhin nicht öffnen. Das ärgert den Vorsitzenden der Wismarer Wirtschaftsgemeinschaft (WWG), Jörg Denecke. Einige Geschäfte, die frisch auf dem Markt gewesen sind, hätten bereits aufgeben müssen, weil staatliche Hilfen zögerlich kommen und sie über keine finanziellen Reserven verfügt haben. Außerdem fehle es an einer Zukunftsperspektive, wie es nach der monatelangen Schließung erfolgreich weitergehen kann. Denn während der Online-Handel gestärkt aus dem Lockdown hervorgehe, ist der stationäre Handel geschwächt.

Aus Angst, nicht genügend Einnahmen zu haben, würden Unternehmen schon Mitarbeiter entlassen. „So verlieren wir Fachpersonal, das wir vor der Corona-Pandemie händeringend gesucht haben“, erklärte Denecke. Weitere finanzielle Unterstützung sei deshalb dringend notwendig. „Auch moralischer Zuspruch vonseiten der Städte und Kommunen täte gut, aber von dort kommt nichts“, bedauerte er.

Die Begründung, warum Lebensmittel- und Friseurläden öffnen dürfen, andere Geschäfte mit genauso guten Hygienekonzepten aber nicht, sei nicht nachzuvollziehen und wirke willkürlich. „Wie kann eine körpernahe Dienstleistung im Friseurladen sicherer sein als ein Verkauf im Laden, bei dem man Abstand einhält?“, fragt er sich. Der Inzidenzwert alleine könne nicht die Lösung sein.

Von Jana Franke und Kerstin Schröder