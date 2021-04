Wismarer Geschichte: Das Wendorfer Hochhaus in den 1960er Jahren

Wismar

So viel hat sich auf den ersten Blick nicht verändert in den 57 Jahren, seit dem diese Postkarte an den „lieben Opa“ von Wismar nach Grevesmühlen zum Geburtstag geschickt wurde. 1964, da war das Hochhaus am Platz des Friedens in Wendorf ein gerade mal zehn Jahre alter Neubau in einer stetig wachsenden Neubausiedlung.

Der Platz des Friedens wurde damals als städtebaulich als Stadtteilzentrum geplant. Damals parkten dort weniger Autos und auch di beiden kleinen Bäumchen von damals sind inzwischen kräftig gewachsen. Das Hochhaus und die den Platz umgebenden Gebäude stehen unter Denkmalschutz – es lohnt sich, auf die architektonischen Details zu achten!

Das 32 Meter hohe Hochhaus am Platz des Friedens ist weithin sichtbar. Zu seiner Entstehungszeit 1954 war es das höchste Wohngebäude in Wismar und ist es mit seinen 11 Stockwerken unverändert.

Von Nicole Hollatz