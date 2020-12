Wismar

Nach über 20 Jahren wird es im Sommer 2024 endlich so weit sein: An der Integrierten Gesamtschule „ Johann Wolfgang von Goethe“ in Wismar können die ersten Jugendlichen das Abitur ablegen. „Wir richten mit Beginn des nächsten Schuljahres die gymnasiale Oberstufe ein“, informiert Schulleiterin Dr. Anka-Sybille Obermeier.

„Dazu bilden wir eine separate zehnte Klasse. Ausdrücklich willkommen dafür sind auch Schülerinnen und Schüler der umliegenden Regionalen Schulen in Wismar sowie aus dem gesamten Landkreis Nordwestmecklenburg, die den Abschluss der Mittleren Reife erworben haben.“

Anzeige

Bislang Wechsel ans Schollgymnasium erforderlich

So sieht die Zeitschiene aus: Im Schuljahr 2021/22 erfolgt die Einführungsphase für die Klasse 10, in der die Schüler auf den gymnasialen Lehrstoff vorbereitet werden. „Die bieten wir zwar schon immer an. Aber bislang müssen diese Schüler in die elfte Klasse des Geschwister-Scholl-Gymnasiums, unseres Kooperationspartners, wechseln“, sagt Anka-Sybille Obermeier.

Anmeldungen bis zum 28. Februar Jugendliche, die den Abschluss der Mittleren Reife zum Ende dieses Schuljahres erreichen, können sich für die gymnasiale 10. Klasse bis zum 28. Februar 2021 anmelden. Ein Anmeldeformular finden Sie auf der Internetseite der Goethe-Gesamtschule: www.igs-wismar.de. Schülern, die bisher noch keine zweite Fremdsprache belegt haben (als Voraussetzung für das Ablegen des Abiturs), wird eine spätbeginnende Fremdsprache angeboten. Eine Informationsveranstaltung zur Vorstellung der gymnasialen Oberstufe an der IGS findet am 13. Januar um 17 Uhr statt, gegebenenfalls als Videokonferenz. Dafür ist eine Anmeldung von interessierten Eltern und Schülern bis zum 8. Januar erforderlich. Ihre Fragen werden auch telefonisch in der Goetheschule unter 03841 / 282 822 beantwortet.

Damit ist nun Schluss. Die Goetheschüler der gymnasialen 10. Klasse beginnen im Schuljahr 2022/23 an der IGS die Qualifikationsphase Klasse 11, die sich im Schuljahr 2023/24 in der Klasse 12 fortsetzt und mit dem Abitur endet. Sie brauchen übrigens keine mittlere Reifeprüfung abzulegen. Fest steht laut Schulleiterin auch: Ihr Klassenlehrer wird ihr Tutor in der 11. Klasse und die Fachlehrer begleiten sie weiterhin in der Abiturstufe.

Schule für alle Kinder mit und ohne Handicap

Obwohl es in Wismar ausreichend gymnasiale Plätze an zwei Einrichtungen gibt, darf die Goetheschule nun ebenfalls eine Abiturstufe organisieren. Die Inklusion macht’s möglich. Als „Schule mit spezifischer Kompetenz“ ist die IGS seit einiger Zeit eine Schule für alle Kinder – mit und ohne Handicap. Das eigentliche Schulgebäude auf der Anlage des ehemaligen Schwarzen Klosters in der Altstadt wird derzeit umfangreich saniert. Mit der Fertigstellung wird der Backsteinbau eine barrierefreie Lernumgebung bieten. So können Mädchen und Jungen mit einer Seh-, Hör- oder einer körperlichen Beeinträchtigung in Wismar eine weiterführende Regelschule besuchen und an der IGS als einziger Schule im Landkreis das Abitur ablegen.

„Von den besonderen Förderangeboten der inklusiven Schule können alle profitieren“, sagt Schulleiterin Dr. Anka-Sybille Obermeier. Quelle: Privat

Die Sanierung soll im Sommer 2022 abgeschlossen sein. Bis dahin werden die Goetheschüler in Containern an der Erich-Weinert-Promenade unterrichtet. Unter ihnen sind beziehungsweise waren einige Kinder mit besonderem Förderbedarf. Die Schulleiterin wird weiterhin Einzelfälle prüfen, ob die Beschulung möglich ist.

Einzige inklusive Schule im Landkreis mit Abiturstufe

„Nach der Inklusionsstrategie des Landes wurde in jedem Einzugsbereich eine ,Schule mit spezifischer Kompetenz’ festgelegt, um Schülerinnen und Schüler mit diesen Förderbedarfen wohnortnah zu unterrichten“, erklärt Lehrerin Katrin Reichelt. Die weiten Wege zu den Förderzentren in Neukloster, Güstrow und Schwerin sollen wegfallen und die Kinder und Jugendlichen den Schulalltag mit ihren Freunden aus der Nachbarschaft erleben.

Lesen Sie auch:

Nach der Grundschule, die die Hansestadt Wismar zurzeit an der Bürgermeister-Haupt-Straße als „Schule mit spezifischer Kompetenz“ bauen lässt, ermöglicht die IGS Kindern mit den genannten Beeinträchtigungen die weiterführende Schullaufbahn bis zum Abitur.

Gemeinsames Lernen von Klasse 5 bis 12 möglich

„Von den besonderen Förderangeboten der inklusiven Schule können alle profitieren“, sagt die Schulleiterin. „Damit erweitert sich auch das Angebot für die Schülerinnen und Schüler im Landkreis, die das Abitur oder den schulischen Teil der Fachhochschulreife erwerben möchten.“

Anka-Sybille Obermeier verweist auf einen weiteren großen Vorteil der Gesamtschule: Hier haben die Mädchen und Jungen eine gemeinsame Schulzeit von der Orientierungsstufe ab Klasse 5 bis zum Abitur in Klasse 12. Für bestimmte Schulabschlüsse müssen sie weder die Klasse noch die Schule wechseln. Das ermöglicht das Angebot aller Bildungsgänge und deren Durchlässigkeit.

Ihr Newsletter für Wismar und Umgebung Alle News und Tipps rund um Wismar und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Der berühmte Knoten muss bei uns noch nicht in Klasse sechs platzen, wenn der Entwicklungsstand des Kindes noch nicht soweit ist. Das darf auch erst Anfang, Mitte der neunten Klasse sein“, macht die Schulleiterin sogenannten Spätentwicklern Mut. „An der Gesamtschule sind die Schüler so zu fördern, dass sie den nächst höheren Bildungsgrad erreichen können.“ Sie bleiben in ihrer gewohnten Lernumgebung. Nicht zuletzt lasse sich über den längeren Zeitraum ein vertrauensvolles Lehrer-Schüler-Verhältnis aufbauen.

Von Haike Werfel