Wismar

„Damit das funktioniert, ist hier so ein Stift, der in eines der drei Löcher muss. Wir kriegen das nicht eingebaut, wenn ich das jetzt schon gerade stellen würde. Sonst funktioniert das mit der Feder nicht …“ Carsten Möhring erklärt den Kids der Fahrrad-AG, wie die neuen Bremsen ans alte Fahrrad kommen.

Das alte Fahrrad hat sein Chef Gunnar Lorenz vom Hort der Evangelischen Grundschule Robert Lansemann gesponsert. Es ist ein ausrangiertes Rad seiner Kinder.

Kinder können Räder selbst reparieren – dank der Fahrrad-AG

Nun wird es wieder schick und vor allen Dingen verkehrstauglich gemacht. Neuer Sattel, neue Kette, neue Reifen, neues Licht, neue Klingel. Die Kids packen mit an. „Das ist wichtig, dass man was selbst reparieren kann, wenn etwas kaputtgeht“, sagt Jannis, der neun Jahre alt ist. Er erzählt stolz, dass er schon eine Kette wieder aufziehen kann, dank der Fahrrad-AG an der Schule. Das Rad wird diese Woche fertig und soll ein anderes Kind glücklich (und mobiler) machen.

So werden nach und nach alte Räder wieder einsatzbereit gemacht für bedürftige Kinder in der Region. „Wir würden uns freuen, wenn die Menschen und Betriebe Fahrräder und insbesondere neues Material für die Reparaturen spenden könnten“, so der Aufruf von Carsten Möhring. Kontakt: hort@hwiesdn.de.

Von Nicole Hollatz