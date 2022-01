Wismarer Gruppe: „Plattdeutsch ist unsere zweite Muttersprache“

Wismar

„Plattdeutsch ist unsere zweite Muttersprache.“ Das sagen 15 Frauen und Männer, die sich einmal in der Woche treffen, um sich mit der plattdeutschen Sprache zu beschäftigen. Sie sind zwischen 62 und 82 Jahre alt und kommen vor allem aus Wismar, aber auch aus Neukloster.

„Erhalt der plattdeutschen Sprache liegt uns am Herzen“

Marie Engeland gehört seit 2013 zu den Wismarer Plattschnackern. Quelle: Haike Werfel

„Wir singen, lesen und diskutieren auf Platt“, berichtet Marie Engeland. Die 73-Jährige war ursprünglich in Beckerwitz zu Hause. Seitdem sie in Wismar wohnt, hat sie sich der Gruppe angeschlossen. „Einige Kreative unter uns schreiben Gedichte und Geschichten auf Platt und denken sich Rätsel aus“, erzählt die Seniorin. Beispielsweise werden hochdeutsche Wörter vorgegeben, die die Gruppe ins Plattdeutsche übersetzen muss. Die Anfangsbuchstaben der neuen Begriffe ergeben dann das Lösungswort. „Die Treffen machen uns allen viel Spaß. Uns liegt der Erhalt unserer zweiten Muttersprache sehr am Herzen“, betont Marie Engeland.

Sie gehört seit 2013 zur Gruppe, die von Peter Suwalski geleitet wird. Der Wismarer soll vor zwanzig Jahren der erste Mann gewesen sein, der sich zu den Platt schnackenden Frauen gesellte. Heute hält er die Fäden in der Hand.

Gruppe gibt es schon fast 50 Jahre

Ihre Anfänge hat die Gruppe Mitte der 1970er Jahre. Da nahmen plattdeutsch interessierte Frauen an einem Kurs in der Volkshochschule in der damaligen Erweiterten Oberschule „Geschwister Scholl“ teil, der heutigen Großen Stadtschule „Geschwister-Scholl-Gymnasium“. Nach dem Ende des Lehrgangs blieben einige Frauen weiter aktiv, unter ihnen Anita Jagst, Lotte Knie und Dorothea Wulf. Sie können als Begründerinnen der Plattschnacker-Gruppe angesehen werden. Sie traf sich zunächst im Jugendklubhaus (heute Hotel Knöpel), dann im Traditions-Gasthaus „To’n Zägenkrog“, das fast 30 Jahre Hans Wulf gehörte, und schließlich im Restaurant & Hotel Wismar seiner Tochter Anne-Kathrin Werth.

Jede Woche neue Freizeit-Tipps als Newsletter Alle News und Tipps rund um Freizeit, Urlaub in MV sowie das Wochenendwetter. Jede Woche Donnerstag gegen 10 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Wir dürfen in ihrem Haus einen Raum nutzen und werden mit Kaffee und Kuchen vorzüglich bewirtet“, sind die Plattschnacker dankbar. „Wer sich uns anschließen möchte, kann sich gerne dort melden“, sagt Marie Engeland. Allerdings macht die Gruppe gerade eine Winterpause. Zusätzlich bremst Corona ihre Aktivitäten aus. „Wir sind zwar geboostert, aber viele unserer Mitglieder, die ja alle älter sind, haben Angst, sich mit dem Virus anzustecken. Das Risiko muss man ja nicht eingehen.“ Interessierte werden informiert, wann sich die Gruppe wieder trifft.

Von Haike Werfel