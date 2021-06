Groß Stieten

Umweltbewusste Eltern aus Wismar und Nordwestmecklenburg haben sich der Initiative „Parents for future“ (Eltern für die Zukunft) angeschlossen. Erstmals traten sie beim Klimastreik von „Fridays for future“ im März in Erscheinung. Inzwischen gibt es in Groß Stieten eine offizielle Klimabänder-Sammelstelle. Sie ist bisher die einzige in Mecklenburg-Vorpommern, weiß Diana Schröter.

Bänder mit Klimabotschaften

Diana Schröter an ihrem Heimarbeitsplatz. Die Groß Stietenerin engagiert sich in der Initiative "Parents for future". Quelle: privat

„Wir freuen uns sehr, diese tolle Aktion zu unterstützen“, sagt die Mutter von zwei Kindern. Wer sich daran beteiligen möchte, kann sich vor ihrem Haus in der Kurzen Straße in Groß Stieten Klimabänder abholen. „Wir haben hier ein Schränkchen aufgestellt, in dem es Bücher und Kinderspielsachen zum Schenken und Verschenken gibt. Daran wehen bereits die ersten Klimabänder.“

Es liegen auch Taftbänder darin, die die Menschen mit ihren Wünschen fürs Klima und den Forderungen an die Politik beschriften und zu den bereits vorhandenen binden können. „Oder die Unterstützer nehmen ein Klimaband mit zu sich nach Hause und binden es dort so an, dass weitere Menschen auf die Aktion aufmerksam werden“, sagt Diana Schröter. „Wir wollen sie zum Nachdenken, Handeln und Mitmachen anregen.“ Selbstverständlich kann jeder auch eigene Bänder verwenden, um seine Klimabotschaft zu verbreiten.

Bänder werden klimaneutral nach Berlin gebracht

Die bundesweite Initiative „Omas for future“ hat diese Klimabänder-Aktion ins Leben gerufen. Sie soll die große Gemeinschaft der Menschen sichtbar machen, die sich für den Erhalt der Erde einsetzt. Die Initiative sammelt wochenlang im öffentlichen Raum die Wünsche der Menschen auf Klimabändern. Klimaneutral werden sie dann mit dem Fahrrad und am Fahrrad wehend nach Berlin gebracht.

Die Tour soll im August auf ausgewählten Routen und in zig Einzeletappen stattfinden. „Es wird sich schrittweise, sozusagen symbolisch, nach Berlin bewegt.“ Aus allen Teilen Deutschlands soll ein ständig wachsender Strom entstehen. Vor der Bundestagswahl am 26. September sollen zigtausende Klimabänder in der Bundeshauptstadt wehen. „Es geht um die Symbolkraft“, erklärt Diana Schröter.

Diana Schröter reaktiviert Ortsgruppe

Sie kam mit ihrer Familie vor zweieinhalb Jahren aus Rand-Berlin nach Groß Stieten. „Da gab es die Gruppe ,Parents for future’ zwar schon, aber es lief nichts. Irgendwann habe ich gemerkt, dass ich der Administrator der Social-Media-Kanäle wie WhatsApp und Instagram bin. Also dachte ich mir, ich nutze die Chance und versuche, die Gruppe wieder zum Leben zu erwecken“, erzählt die 40-Jährige.

Etwa zwei Hände voll Eltern, schätzt sie, zeigen bislang Interesse. Sie stehen über Facebook und Instagram in Kontakt. „Noch geht es darum, die Gruppe wieder aufzubauen und über verschiedene Angebote mehr Leute dafür zu interessieren und zu begeistern.“ Das versuche sie über die sozialen Medien und über Vor-Ort-Aktionen. „Mit der Klimabänder-Aktion wollen wir schauen, wer Lust hat, sich einzubringen. Und im August ist geplant, die Müllsammelaktion der Gemeinde Groß Stieten in diesem Jahr zu unterstützen“, informiert Diana Schröter.

Initiative für Klimaschutz „Parents for Future“ ist eine Graswurzelbewegung und organisiert sich über Ortsgruppen. In denen schließen sich engagierte Menschen zusammen, um die örtlichen „Fridays for Future“ zu unterstützen oder eigene Aktionen für den Klimaschutz zu starten. Außer in Wismar/NWM (mit der Initiatorin in Groß Stieten) gibt es sieben weitere Ortsgruppen in Mecklenburg-Vorpommern. Mehr Infos zur Klimaband-Aktion gibt’s im Internet unter www.klimabaender.de

Familie engagiert sich für den Klimaschutz

Das Thema Umweltschutz und Klimawandel sei in ihrer Familie sehr präsent. Die Eltern sprechen mit ihren Söhnen, zehn und zwölf Jahre alt, viel darüber, „warum wir auf Plastik verzichten und darauf achten, was wir essen und wo das Essen herkommt“, nennt sie Beispiele. Außerdem sei die Familie sehr naturverbunden. „Wir wollten nicht mehr in der Stadt wohnen. Selbst im Speckgürtel von Berlin wird es eng. Und meinen Job für eine Firma in Kalifornien habe ich schon vor Corona im Homeoffice gemacht“, sagt Diana Schröter. Sie ist als Beraterin für Kundenservice-Software tätig.

Von Haike Werfel