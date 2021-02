Wismar

Leichtathletik, Turnen, Basketball oder Handball sind die Klassiker im Sportunterricht. Auch bei Schulen an der Ostsee. Doch jetzt wird das Angebot um Kanu erweitert. „Die Idee schlummert schon eine Weile in unseren Köpfen“, sagt Sportlehrer Andreas Marin von der Großen Stadtschule Geschwister-Scholl-Gymnasium. Sein Kollege Normann Dzikus freut sich, dass jetzt „Sport und frische Seeluft bei uns eine Einheit bilden“.

24 Kajaks zugelegt

24 Kajaks – sechs Einer und 18 Doppel – wurden angeschafft. Ihr Hafen ist ein Bootsschuppen in Wismar-Wendorf dank einer Kooperation mit der TSG Wismar. „Ein altes Trafogebäude wurde zu unseren Zwecken um- und von uns Sportlehrern mithilfe von Spenden ausgebaut. Die Boote liegen damit direkt am Wasser, das ist top“, sagt Normann Dzikus.

Anzeige

30 000 Euro investiert

Etwa 30 000 Euro wurden in die Boote und das Equipment investiert. Da es sich um ein Gemeinschaftsprojekt der beiden Wismarer Gymnasien handelt, haben das Geschwister-Scholl- und das Gerhart-Hauptmann-Gymnasium jeweils 15 000 Euro beigesteuert. Beim GSG wurden 5223 Euro beim großen Wismarer Spendenlauf 24/7 vor zwei Jahren erlaufen, außerdem haben Firmen, eine Stiftung und private Spender das Vorhaben unterstützt. Gemeinsam mit den beiden GHG-Sportlehrern Holger Topp und Robert Gerber gibt es einen guten Austausch.

Sportlehrer voller Vorfreude

Die GSG-Sportlehrer Normann Dzikus (l.) und Andreas Marin freuen sich über die Fortschritte der Schüler. Quelle: privat

Der Hobbykanute Andreas Marin und Normann Dzikus, den es nach dem Studium von Sachsen an die Ostsee verschlagen hat, fiebern schon dem Frühjahr entgegen. Dann geht es wieder aufs Wasser. „In Deutschland ist Kanusport sicherlich nicht einzigartig auf dem Stundenplan, aber bestimmt etwas Besonderes. Wir freuen uns, dass Kajakfahren zum regulären Angebot im Lehrplan zählt“, so Dzikus.

Unfreiwillig im Wasser

Erste Erfahrungen wurden mit drei achten Klassen und einem Grundkurs der Klasse elf gesammelt. „Der Donnerstag war unser großer Paddeltag“, sagt Marin und erinnert sich noch gut an den Premierentag der angehenden Kanuten: „Die Kentergefahr ist groß. Am ersten Tag gab es die ersten unfreiwilligen Schwimmer. Zum Glück gehören Wechselsachen und Handtücher zum neuen Sportinventar.“

Große Fortschritte

Nach acht Wochen zeigte sich ein ganz anderes Bild. Die Schüler bewegen sich sicher auf dem Wasser, kennen Vorfahrtsregeln und Schifffahrtszeichen. Normann Dzikus: „Auch Wellengang bringt unsere jungen Wassersportler nicht so schnell aus der Ruhe. Grundschlag, Bogenschlag, Notstopp oder Rückwärtsfahren sowie Ein- und Ausstieg beherrschen die meisten sicher genug, um auch bei wechselnden Bedingungen angemessen reagieren zu können.“

Lesen Sie auch: Große Stadtschule Wismar: Virtueller Tag der offenen Tür

Schülerin begeistert

Nina Mehlmann aus der 8 a am GSG hat das Kanufahren viel Spaß gemacht: „Ich muss zugeben, dass es am Anfang ziemlich anstrengend war, aber wenn man dann erst mal in Fahrt ist, dann macht es einfach nur noch Freude. Man merkt, wie man von Stunde zu Stunde besser wird. Ich musste auch immer meinen Eltern und Großeltern von den Sportstunden auf der Ostsee berichten. Auch sie sind total glücklich, dass sich unser Sportunterricht nun auch entsprechend der Lage unserer Stadt auf das Wasser ausdehnt. Ich freue mich schon auf den neuen Kurs, um noch mehr zu lernen.“

Lesen Sie auch: Wismarer Lehrerin über Corona-Unterricht: „Ich bin von Minderstunden weit entfernt“

Inneren Schweinehund überwinden

Die Sportlehrer wünschen sich, dass die Schüler verinnerlichen, dass Kanusport auch Ausdauersport ist. „Viele sind es nicht mehr gewöhnt, weiterzumachen, wenn es wehtut und so den inneren Schweinehund auch mal zu überwinden“, sieht Andreas Marin hier Steigerungspotenzial. Ein Ausflug der Elftklässler führte immerhin zum sieben Kilometer entfernten Betonschiff in Redentin.

Fitness der Sportlehrer

Doch auch für die Sportlehrer bedeutet der Kanu-Unterricht, die eigene Fitness unter Beweis zu stellen. Einige Strecken werden viermal täglich zurücklegt. Da brennen die Schultern, die Arme werden schwer, der Rücken muss einiges leisten. Dennoch verspüren sie eine große Zufriedenheit. Normann Dzikus. „Der frische Wind im Haar, das Salz im Bart und auf der Haut und der Anblick von Schülern, die sich ohne digitale Medien mit sich und der Natur beschäftigen, entlohnte uns jede Stunde.“

Ihr Newsletter für Wismar und Umgebung Alle News und Tipps rund um Wismar und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Für das Frühjahr gibt es schon Pläne. Andreas Marin: „Es soll um die Bergung gekenterter Paddler gehen, die Eskimorolle und Spiele auf dem Wasser. Vielleicht merken unsere Schüler dann ja gar nicht so richtig, dass sich dabei auch die Ausdauer verbessert und wir können weitere Strecken anpeilen. Zum Beispiel die Umrundung der Insel Poel mit Übernachtung oder ein Besuch bei unseren Surffreunden aus ‚San Pepelone‘ am Salzhaff vom Wasser aus.“

Von Heiko Hoffmann