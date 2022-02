Wismarer Händler froh: Endlich wieder Shoppen ohne Impfausweis!

Wismar

„Im Einzelhandel gab es nachweislich kaum Ansteckungen“, kommentiert Volker Stein von der Wismarer Hugendubel-Filiale die guten Nachrichten. Die wurden von den Einzelhändlern händeringend erwartet. Denn die Läden sind deutlich leerer als sonst zur Schlussverkaufzeit. Und das seit Wochen.

Hoffen auf bessere Umsätze

In einer Woche soll die 2G-Regelung in Mecklenburg-Vorpommern fallen. Im Nachbarland Schleswig-Holstein können die Kundinnen und Kunden bereits ab dem 9. Februar „ohne“ shoppen – ohne Nachweis, ob sie geimpft oder genesen sind. Heißt: einkaufen für alle, shoppen ohne Ausnahmen und Sonderregelungen. Und hoffentlich wieder bessere Umsätze für die ganze Branche.

Der Buchhandel war von der 2G-Regelung nicht betroffen – Bücher gehören in den Augen von Juristen und Leseratten genau wie Lebensmittel, Wein und Tabak zur Grundversorgung. Volker Stein: „Man hat aber trotzdem gemerkt, dass weniger los war in der Stadt! Die Kunden haben einfach keine Lust darauf, sich immer auszuweisen!“ Dabei brauchte im Buchhandel niemand kontrollieren, ob die Kunden geimpft oder genesen sind. Oder vielleicht nicht geimpft werden können, wie lange die Impfung oder Erkrankung her ist, ob der Name im Nachweis zum Namen im Personalausweis passt.

Kontrollen dauern

„Das dauert alles seine Zeit“, kommentiert Birte Matschke vom Bekleidungsgeschäft „STYLE-Ist“ in der Wismarer Altböter-Straße die geplante Lockerung. Reno Matschke erzählt sogar, dass Kunden angezweifelt haben, ob die Einzelhändler die Ausweisdokumente kontrollieren dürfen. „Wir sind doch keine Staatsgewalt“, erzählt Reno Maschke. „Die Leute sind einfach nur noch genervt“, nickt Birte Matschke. „Aber wir haben diese Regelungen doch nicht beschlossen, wir müssen sie nur umsetzen!“

Bei der geplanten FFP2-Pflicht – alle Menschen in den Läden sollen diese Masken mit dem höheren Schutzstandard tragen – sieht sie es genauso. „Was machen wir mit den Kunden, die mit einer normalen Maske rein kommen? Sollen wir die raus werfen?“, fragt Birte Maschke.

FFP2-Pflicht

„Mit dieser neuen Maskenpflicht werden wieder die bestraft, die schon geimpft sind und sich an alle Regeln halten“, kommentiert Volker Stein. Das seien, so schätzt er, 70 Prozent seiner Kunden. Die müssen ab 12. Februar die FFP2-Maske tragen. „Und wir auch, den ganzen Tag! Das ist sehr anstrengend!“ Er hält diese Pflicht für übertrieben. „Das ist wohl der Stolz unserer Landesregierung, man wollte ja hier die Regeln noch nicht lockern, musste dann mit Schleswig-Holstein nachziehen, damit die Wählergunst nicht ganz in den Keller geht ...“

Sina Schliebe vom Kressmann-Modegeschäft hinter dem Rathaus steht regelmäßig an dem Tisch, an dem die Kundinnen warten müssen, damit sie die Nachweise kontrollieren kann. „Die meisten sind nett. Aber die Menschen kommen halt nicht so zum Bummeln wie sonst! Wir haben definitiv weniger Umsatz als sonst im Januar oder Februar ...“ Spontan mit der besten Freundin ein neues Outfit suchen und von Laden zu Laden ziehen? Anstrengend. Die vielen Ausnahmen – im Supermarkt könne Kleidung ohne 2G-Regelung gekauft werden – findet Sina Schliebe ungerecht. Sie schmunzelt, mit Maske: „Wer Qualität und gute Beratung sucht, kauft natürlich hier ...“

Ausnahmen sind die Regel

Maren Kitschke ist mit ihrer „Kinder-Kledage“ in der Altböter-Straße eine solche Ausnahme. „Weil wir Babysachen verkaufen“, erklärt sie. Die Kunden seien irritiert, welche Regeln nun gerade wo gelten. „Es wird Zeit, dass gelockert wird“, fasst sie zusammen.

Uhrmachermeister Holger Stark aus der Krämerstraße ist Regel und Ausnahme gleichzeitig. „Wenn jemand nur etwas zur Reparatur vorbei bringen will, brauchen wir nicht kontrollieren. Aber wenn jemand etwas im Laden kaufen will, gilt 2G“, erklärt er. Auf die Frage, ob denn durch die 2G-Pflicht nun weniger los war als sonst, relativiert er. „Vor einem Jahr war noch weniger los.“ Da war Lockdown und fast alle Geschäfte hatten zu. Bis auf den Reparaturbetrieb, der gehörte zu den damaligen Ausnahmen.

Von Nicole Hollatz