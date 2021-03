Wismar

Einkaufen mit Termin, Museen können öffnen, Restaurants müssen weiter geschlossen bleiben. Die neuen Corona-Regeln sorgen in Wismar und dem Umland für jede Menge Gesprächsstoff.

Für Jörg Denecke, Chef von Pfiff Möbel in Gägelow, sind sie ein Schritt in die richtige Richtung. Einkaufen mit Termin sei besser, als weiterhin überhaupt keine Kunden empfangen zu dürfen. Der Möbelverkauf sei ohnehin sehr beratungsintensiv. Und vor allem Küchen würden Kunden gezielt einkaufen, deshalb sei die Lockerung ein positives Signal – allerdings nicht für Einzelhandelsbereiche, in denen sich die Kunden erst einmal nur umschauen möchten. Für diese Geschäfte sei eine Terminvergabe keine gute Lösung, sagt Jörg Denecke, der auch Vorsitzender der Wismarer Wirtschaftsgemeinschaft ist. Und er weiß: Viele Geschäfte stehen vor einem finanziellen Kollaps.

Jörg Denecke, Vorsitzender der Wismarer Wirtschaftsgemeinschaft (WWG) Quelle: Nicole Hollatz

Beratungsintensiv ist auch der Job von André Priebe und seinen Mitarbeitern vom „Sweet Home“ in Wismar. An der Quadratmeterzahl des Geschäfts gemessen, darf der Unternehmer drei Personen gleichzeitig begrüßen, solange der Inzidenzwert unter 100 ist – natürlich alle mit gebotenem Abstand. „Sind drei Kunden vor Ort, schließen wir die Tür ab“, erklärt er, wie es in der Praxis ablaufen soll. „Eine Minutenzahl, wie lange sich die Kunden bei uns aufhalten dürfen, können wir nicht angeben. Wir bieten Fachberatungen an, die Zeit brauchen.“

Für Matthias Belke, Präsident der IHK zu Schwerin, darf das Termin-Einkaufen („Click and Meet“) nur eine Übergangslösung für den Einzelhandel darstellen. Spätestens nach 14 Tagen sollte automatisch eine weitere reguläre Öffnung folgen. Zudem dürfe sich die Übergangsphase mit „Click and Meet“ nicht negativ auf Förderansprüche aus der Überbrückungshilfe III auswirken“, so Belke.

„Besser als gar nichts“

Fotograf Andreas Manthey hat einen Laden in der Innenstadt. Er hätte sich eine komplette Öffnung gewünscht. Die jetzige Entscheidung sei aber „besser als gar nichts“. Nun müsse man abwarten, wie die Kunden diese Einkaufsmöglichkeit nutzen. Wichtig sei es, dass die Einzelhändler den Kunden dann auch genügend Zeit geben, sich in Ruhe umschauen zu können und nicht zu hetzen, weil der nächste Termin schon wartet.

Andreas Manthey Quelle: privat

Einkaufen nach Termin – gerade das hält eine Wismarer Einzelhändlerin (Name ist der Redaktion bekannt) für völlig realitätsfremd. „Mit dieser Idee macht sich die Politik von ihrer Verantwortung frei. Meine Miete kann ich damit jedenfalls nicht reinholen“, moniert sie. Das sei eine Lösung, die keineswegs weiterhilft. „Und wenn wir auf eine Inzidenz von 35 warten, dann haben es Einzelhändler noch wochenlang schwer.“

Den Versuch der Terminvergabe starten will das Modegeschäft Holtex, das sich als einzige Filiale in MV im MEZ in Gägelow befindet. Sechs weitere Standorte gibt es in Schleswig-Holstein. Wie es am Ende in der Praxis umgesetzt werde, müsse der Start am Montag zeigen, heißt es aus der Unternehmensleitung. Unter anderem könne man noch nicht sagen, wie viel Zeit den Kunden für den Einkauf eingeräumt wird und damit auch nicht, in welchen Abständen die Termine vergeben werden.

Ab Montag sollen sich bundesweit wieder die Türen von Buchhandlungen öffnen dürfen. „Wir sind froh, dass dahingehend etwas passiert“, erklärt Ralf Peplau aus der gleichnamigen Buchhandlung in Wismar. Terminvergaben sind nicht nötig. Bis zu sieben Personen dürfen das Geschäft unter Einhaltung von Hygienemaßnahmen betreten, solange der Inzidenzwert unter 100 bleibt. In Nordwestmecklenburg liegt er knapp über 90. Ralf Peplau hofft, dass er die 100 nicht erreicht – und, dass im Sommer Touristen begrüßt werden dürfen. „Ansonsten sieht es auch für uns böse aus“, verdeutlicht er.

Ralf Peplau Quelle: Nicole Hollatz

Gastgewerbe ist enttäuscht

Immer noch keine Öffnungsperspektiven gibt es für die Hoteliers und Restaurantbetreiber. Deshalb hat der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) zu einer Demonstration vor dem Schweriner Schloss aufgerufen. Dort soll am Freitag zusammen mit Einzelhändlern protestiert werden. Mit dabei ist Svenja Preuss, Dehoga-Regionalleiterin und Chefin vom „City Partner Hotel Alter Speicher“ in Wismar. Für sie sind die neu beschlossenen Corona-Regeln enttäuschend. Denn: „Das Gastgewerbe wird gar nicht berücksichtigt!“ Das sei sowohl für die Hoteliers als auch für die Beschäftigten demotivierend.

Dehoga-Regionalleiterin Svenja Preuss Quelle: Kerstin Schröder

Deshalb will der Dehoga nun auch öffentlich Druck machen – mit der Protestaktion vor dem Schweriner Schloss und einer weiteren Aktion auf dem Wismarer Marktplatz in der kommenden Woche. Die Forderung sind ein verbindlicher Fahrplan und nachvollziehbare Kriterien, wann und unter welchen Bedingungen Öffnungen wieder möglich sind. Dabei werde eine Gleichbehandlung mit anderen Branchen erwartet. Eine Fortsetzung der Politik nach dem Motto „Ihr bleibt zu, um die übrige Wirtschaft geöffnet zu halten“ und damit einen Dauer-Lockdown für das Gastgewerbe werde nicht akzeptiert.

Von Jana Franke und Kerstin Schröder