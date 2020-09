Wismar

Schon am 1. September lockte das große Riesenrad die Menschen an den Hafen. Aber: Es dreht sich erst ab Mittwoch, 2. September, vorgestern war Aufbau und Dienstag die technische Abnahme und Großreinemachen.

Nun ist das Riesenrad ein Hingucker auf dem Minirummel am Hafen. Aus 35 Metern Höhe haben Wismarer und Urlauber einen tollen Ausblick über die Altstadt mit St. Nikolai, St. Georgen und dem St.-Marien-Kirchturm, dazu den Alten Hafen mit seinem Treiben und natürlich bis rein in die Wismarbucht. Das Riesenrad war bei den Großveranstaltungen, wie den Hafentagen, in den letzten Jahren regelmäßig zu Gast in Wismar.

Bis zum 14. September dreht sich das Riesenrad täglich von 11 bis 18 Uhr, nach Absprache mit dem Betreiber sind auch Fahrten – beispielsweise für Gruppen – nach 18 Uhr möglich.

