Natascha Baczynski erholt sich in der Sauna. Heiß ist sie noch nicht. Der Wellness- und Spabereich an der Spitze des Alten Hafens ist noch nicht geöffnet. Das hat in diesem Fall weniger mit den Corona-Einschränkungen zu tun. Die Eigentümer suchen einen Betreiber.

Die 39 Ferienwohnungen in dem Neubau könnten dagegen vermietet werden. Hier macht Corona noch einen Strich durch die Rechnung. Auch die Läden warten auf den Start.

Wismarer Fotografin macht Imagefotos

Die Wismarer Fotografin Ulrike Pawandenat setzt Natascha Baczynski in Szene. Das Model ist eigentlich in Berlin zu Hause. Sie ist selbstständig als Franchisenehmerin einer kleinen Bäckerei tätig. Dass die 29-Jährige am Wismarplatz in der Hauptstadt wohnt, ist purer Zufall. In Wismar ist Natascha Baczynski zum ersten Mal. „Was ich von der Stadt gesehen habe, gefällt mir. Und der Wellness- und Spabereich ist wunderschön. Hier könnte ich gut Urlaub machen“, schwärmt das Model.

Zur Galerie Die Hafenspitze am Alten Hafen ist fertig gebaut.

Ulrike Pawandenat macht für die Eigentümer der Hafenspitze Imagefotos. Natascha Baczynski posiert mal in der Finnischen Sauna mit Blick zum Seehafen, mal in der Bio- und dann in der Dampfsauna. Eine Privatsauna kann zum Beispiel eine Familie mit Kindern buchen. Ruheraum, ein größeres Wannenbad, Behandlungsräume für Massagen, Kosmetik- und Fußpflege und ein Bistro zum gemütlichen Sitzen runden das Angebot auf 350 Quadratmetern ab.

Die Hafenspitze am Alten Hafen bietet Platz für Ferienwohnungen, Wellness- und Spabereich, Läden und Restaurant. Quelle: Heiko Hoffmann

Vor allem für Urlauber des Speichers und der Spitze

Doch wer kann das Angebot nutzen? Michael Winkler von der Berliner Investorengruppe – rund 15 Millionen Euro haben die Ikos GmbH und die Penta Baltic GmbH in den Neubau investiert – erklärt, dass der Wellness- und Spabereich vor allem für die Urlauber des Ohlerich-Speichers und der Hafenspitze gedacht ist. Winkler: „Das soll die Attraktivität und die Auslastung der Ferienwohnungen erhöhen.“

Im Speicher gibt es 48 Ferienappartements, an der Hafenspitze 39. Die Besitzer der Ferienwohnungen sind die Eigentümer des Wellness- und Spabereiches. 40 Anteile seien verkauft, zehn seien noch offen. Urlauber der Eigentümer können die Saunen kostenlos nutzen.

Auch Wismarer können in den Wellnessbereich

Für alle anderen, auch Wismarer, wird es Packages geben. Massage buchen und Sauna nutzen, so soll es für Gäste funktionieren, die nicht Gast im Speicher oder an der Hafenspitze sind. Winkler: „Es soll nicht so exclusive sein, dass Wismarer das Angebot nicht nutzen können.“

Doch vorher wird ein Betreiber gesucht. „Wir stellen den gesamten Bereich pachtfrei zur Verfügung. Bezahlt werden müssen die Betriebskosten“, sagt Michael Winkler. In der Eröffnungsphase wolle man außerdem in Sachen Betriebskonzept und -kosten unterstützend wirken.

„Ein echtes Highlight“

Kirsten Koch, Geschäftsführerin der Boltenhagener Appartement & Immobilien Service GmbH, ist überzeugt, dass der Freizeitbereich an der Hafenspitze von Urlaubsgästen gut angenommen wird, wenn die Corona-Einschränkungen vorbei sind und ein Betreiber das Geschäft führt. „Das ist ein echtes Highlight“, so Kirsten Koch.

Ihr Unternehmen ist für die Vermietung in beiden Häusern zuständig. Corona verhagelt das Ostergeschäft. „Die Tendenz geht in Richtung Mai. Das ist unbefriedigend, wenn man so eine Traumadresse hat“, sagt die Geschäftsführerin. Derzeit dürfen nur Geschäftsreisende in die Zimmer. Das sei aber nur ein Bruchteil des Möglichen. Anfragen, gerade auch für Ostern, waren an der Tagesordnung.

Kirsten Koch hat mit ihrem Unternehmen Ende Dezember eine von fünf Ladeneinheiten bezogen. S. Oliver, ein Rieker-Schuhladen, Sprotten Hannes mit „Fisch & so“ und ein Café mit Bäckerei sind die weiteren Läden. Noch nicht verkauft ist das Restaurant an der Hafenspitze. „Corona ist zur Unzeit gekommen, sonst würde es laufen“, ist Michael Winkler überzeugt. Wer das Restaurant (350 Quadratmeter) samt Außenbereich übernimmt, soll im Idealfall auch die Skybar auf dem Dach führen.

