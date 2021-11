Wismar

Mama und Papa, Ehefrau und Ehemann, Frauchen und Herrchen, Orgatalent und Visionär: So beschreiben sich die Wismarer Susanne und Klaus Riedel auf ihrem Instagram-Account. Unter dem Motto „Happy Family“, also glückliche Familie, sind sie dort seit Kurzem gemeinsam unterwegs, um ihre Follower auf eine ganz besondere Reise mitzunehmen.

Bekannt ist Sunny, wie die 36-Jährige genannt wird, einigen vielleicht durch ihren Podcast „Happy Eisprung – Schwanger aus dem Bauch heraus“. Gestartet hat sie den vor einem Jahr zu Beginn ihrer zweiten Schwangerschaft. Ganz nach dem Motto: Schwangere fragt, Hebamme – ab und an auch ein eingeladener Experte – antwortet. „Pro Folge hören rund 400 Abonnenten zu. Das ist für mich schon eine Menge“, freut sich die Zweifach-Mama.

Podcast „Happy Eisprung“ war erst der Anfang

Ihr jüngster Sohn, Tim, ist mittlerweile fast fünf Monate alt. „Im Moment geht es im Podcast noch um das Thema Geburt, mein Geburtsbericht kommt zum Beispiel bald. Im Anschluss dreht sich alles um das Wochenbett, eine Folge wird sich nur mit dem Stillen befassen“, erzählt Sunny voller Eifer. Für ein weiteres halbes Jahr gebe es auf jeden Fall noch genug „Material“.

Mit dem Podcast sei ein Stein ins Rollen gekommen. Mittlerweile hat die 36-Jährige, die hauptberuflich die Abteilung Sport der Stadt Wismar leitet, auch einen „Happy Family“-Guide, ein Schwangerschafts-Handbuch, einen „Happy Family“-Kalender mit persönlichen Tipps für jeden Monat, und ein „Happy-Family“-Journal, ein Tagebuch für werdende Eltern, herausgebracht. Alles auf Grundlage eigener Erfahrungen. „Es macht mich enorm glücklich, wenn ich höre, dass ich den Familien damit tatsächlich helfe, gut durch diese aufregende Zeit zu kommen“, sagt Sunny strahlend. Es gebe einfach so viele Fragen, die einem sonst keiner beantwortet.

Überwintern auf Fuerteventura als Stück vom Glück

Privat habe das Projekt allerdings auch eine Menge bewirkt: „Wir haben uns mit einigen Themen wesentlich mehr beschäftigt als beim ersten Kind.“ Eines davon sei die Elternzeit gewesen: „Wir wussten gar nicht, was alles möglich ist.“ Schon bei ihrem heute dreijährigen Hans nahm das Paar vier Monate gemeinsam frei. Jetzt hat Klaus ein ganzes Jahr, Sunny sogar zwei. „Natürlich müssen wir finanziell Abstriche machen, aber dafür haben wir uns als Familie“, schwärmt die „Happy“-Mama. Ganz nach ihrem Lieblingsspruch: „Glück kannst du nicht kaufen, es wird geboren und erlebt.“

Ein Stück von ihrem Glück sind die kommenden vier Monate auf Fuerteventura: „Wir überwintern auf der kanarischen Insel“, freut sich Sunny. Mit Hans seien sie während der Elternzeit in Thailand gewesen. „Das Reisen tat uns als Familie gut, also wiederholen wir das.“ Inzwischen sei alles vorbereitet: „Wir wandern zwar nicht aus, aber irgendwie fühlt es sich ein bisschen so an. An was man alles so denken muss, wenn man mit Kleinkind, Baby und Hund reist“, staunt sie auch jetzt noch.

Erfahrungen teilen und Mut machen auf Instagram

Schäferhund Balou begleitet die Familie, es sei keine Option gewesen, ihn so lange abzugeben. So wurde ein spezieller Flug für ihn gebucht, er brauchte Impfungen, einen Heimtierausweis. Für Tim musste ein Kinderarzt auf der Insel gefunden werden – für die nächste Vorsorgeuntersuchung. Und für das Haus in Wismar wurde ein Winterdienst beauftragt – um nur ein paar Dinge zu nennen.

Auf Instagram berichten sie über all das und werden das auch von Fuerteventura aus weiterhin tun. „Uns selbst hat es ermutigt, auf Social Media zu sehen, was andere Familien sich alles trauen. Auch wir möchten den Leuten zeigen, was alles möglich ist, wenn man es nur will“, sagt Sunny.

Völlig natürlich: Familie Riedel nimmt das Leben so, wie es kommt. „In allem liegt ein Geschenk“, fast Mama Sunny ihre Einstellung zusammen. Quelle: Maria Lentz

Bedürfnisse erkennen und darauf eingehen

Zum wirklichen Glück gehöre aber natürlich noch viel mehr. „Wir sind ein Paar, klar, aber auch ein Team. Auch wenn wir unterschiedlich sind, greifen wir wie Zahnräder ineinander. Wichtig ist, den anderen so sein zu lassen, wie er ist“, rät die 36-Jährige. Und man müsse auf die Bedürfnisse jedes Familienmitglieds eingehen: „Mir war es in der zweiten Elternzeit zum Beispiel wichtig, auch Zeit für mich zu haben. Und Klaus geht in der Vaterrolle auf, was nicht bedeutet, dass er nicht auch noch seine Projekte hat. Seine Leidenschaft ist das Kubb-Spiel, wozu er einen eigenen Podcast macht.“

Voraussetzung: Jeder muss für sich herausfinden, was einen glücklich macht. Auch dafür hat Sunny einen Tipp: „Die ersten Gedanken des Tages aufschreiben und am Abend den Tag reflektieren. Was war positiv? Wofür war ich heute dankbar? Mir hilft dabei ein Tagebuch.“ Und Klaus ergänzt: „Die Zeit hat jeder – und wer sagt, er hat sie nicht, sollte sich die doppelte Zeit nehmen.“

„Was mir guttut, tut der Familie gut“

Überhaupt sei Zeit ein wichtiger Faktor. „Ich musste erst lernen, mehr auf mich zu achten“, gesteht Sunny. Nach der Geburt von Hans habe sie sofort wie gehabt weitergemacht: Haushalt, Einkauf, Gassi gehen – bis sie in der Notaufnahme landete. Diagnose: Rektusdiastase. Die Bauchmuskelstränge, die sich während der Schwangerschaft auseinanderweiten und danach eigentlich wieder zusammenziehen, waren zehn Zentimeter geöffnet, der Lendenwirbel dadurch schwer entzündet. „Ein Schaden, der bleibt“, sagt die Zweifach-Mama.

Jetzt tut sie das, was ihr guttut. „Dann geht es automatisch auch der Familie gut“, ist sie überzeugt. Man müsse nichts tun, nur weil es die Gesellschaft so vorgibt. „Jeder muss seinen eigenen Weg finden, mit sich ins Reine kommen.“ Ein sogenannter Glück-Coach habe ihr vor einigen Jahren dabei geholfen. Heute ist Sunny selbst als solcher tätig, berät vor allem schwangere Frauen.

Die nie endende Reise des Elternwerdens

Wenn man Familie Riedel miteinander erlebt, spürt man die positive Energie regelrecht, nichts wirkt aufgesetzt. „Auf Instagram wollen wir den Leuten einfach unsere Definition einer happy Family zeigen, sie mitnehmen in unser Leben. Es soll uns niemand nachahmen – das funktioniert nicht –, aber wir wollen inspirieren“, erklärt die 36-Jährige. Und so nehmen Sunny und Klaus ihre Follower auf zwei Reisen mit: auf die nach Fuerteventura und auf die nie endende als Eltern und Familie.

Von Maria Lentz