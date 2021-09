Wismar

Der Wismarer Thomas Kibelksties hat aktuell die Geschichte der Familie Löwenthal erforscht und damit eine Diskussion zur Namensänderung des Ohlerich-Speichers am Alten Hafen angestoßen. Wegen der Nazi-Vergangenheit von Paul Ohlerich könnte das denkmalgeschützte Gebäude in Löwenthal-Speicher und damit nach dem Bauherren umbenannt werden.

Keinen Namen trägt das Gebäude in der Dr.-Leber-Straße 2. Eine interessante Geschichte hat es dennoch. Einiges ist bekannt, doch für Geschichtsinteressierte und Zeitzeugen ist noch viel Raum bei der Spurensuche.

Zur Galerie Im Haus in der Dr.-Leber-Straße 2 in Wismar gibt es eine alte Tresortür, einen Kriechtunnel und im Keller zwei Zellen

Wismarer kennen das Haus vor allem als früheres Ordnungsamt. Interessanter ist, dass das Haus, das derzeit von der städtischen Wohnungsbaugesellschaft für die Wismarer Werkstätten GmbH saniert wird, zu DDR-Zeiten vom Ministerium für Staatssicherheit und davor von der Reichsbank genutzt wurden. Zellen im Keller und ein großer Tresor zeugen von der Geschichte. Zudem gibt ein Tunnel Rätsel auf.

Wismarer Adressbuch führt Mieter auf

„Nachweisbar ist das Gebäude in den Adressbüchern unter der Adresse Lindenstraße 2 seit 1889“, so Stadtarchivar Nils Jörn. Damals wohnte dort Hermann Raulf, ein Maschinenbauer. 1905 ist die Direktion der Fabrik für landwirtschaftliche Maschinen und Geräte, Dampfsägerei und das Dampfdreschleihmaschinengeschäft Raulf & Sohn eingetragen.

Das Haus in der Dr.-Leber-Straße ist eingerüstet. Die Wobau saniert das Gebäude, danach wird es die Wismarer Werkstätten GmbH nutzen. Quelle: Heiko Hoffmann

1911 wohnt der Rektor der Ingenieur-Akademie, Robert Schmidt, in der Villa, 1922 Dr. Max Händel, Regierungsbaumeister und Dozent an der Ingenieur-Akademie.

Als sicher gilt, dass seit 1927 die Direktion der Reichsbank das Gebäude nutzt, gleichzeitig wohnen dort Direktor Martin Rohde und Reichsbankbeamter August Ihde mit ihren Familien. 1950, im letzten Adressbuch, das es für Wismar vor der Wende gibt, so Nils Jörn, ist das „Amt für Volkseigentum“ eingetragen.

Tresortür ist ein Hingucker

An die Zeit der Reichsbank erinnert ein XXL-Tresor, der mit einer Größe von etwa 18 Quadratmetern fast einen ganzen Raum im Erdgeschoss ausfüllt. Kein Fenster, die Wände doppelt dick, eine massive Metalltür – hier war das Geld sicher verwahrt. Auf dem Drehgriff der Tresortür ist „C. Ade, Berlin“ zu lesen, die damalige Herstellerfirma. Für Liebhaber und Fans der Gaunerkomödie die Olsenbande ein absoluter Hingucker. In dem Raum ist außerdem in der Wand noch ein kleinerer Tresor eingebaut.

Sollte es nach der Sanierung Führungen durch das Gebäude geben, wird der Tresor noch an alter Stelle stehen. „Entfernen können wir den nicht. Der bleibt erhalten“, sagt Maik Borgwardt von der Wismarer Wohnungsbaugesellschaft. Thilo Werfel von den Wismarer Werkstätten blickt voraus: „Wir werden ihn vermutlich als Archiv nutzen.“

Zellen im Kellergeschoss

Noch interessanter ist der Gang in den Keller, der wie ein Bunker wirkt. Hier befinden sich Luftschutzbunkertüren und zwei Zellen. Hinter den Originaltüren mit Guckloch, Riegel und kleiner Durchreiche sind zwei schmale Räume mit Gittern vor den Fenstern. Zu DDR-Zeiten nutzte das Ministerium für Staatssicherheit das Gebäude. Seit wann es die Räume im jetzigen Zustand gibt, wie viele Menschen dort in Untersuchungshaft waren und wie es dort zuging, ist nicht belegt. Zeitzeugen könnten hier weiterhelfen.

Rätsel um Tunnel

Zu Spekulationen verleitet auch eine Tunnelverbindung. Diese führt vom Gebäude in den Hof, wo Fahrzeuge parken können. War es ein Fluchtweg? Und wenn ja, für wen? Für die Stasi? Außerdem gibt es Hinweise für einen Kriechgang, der vom Keller zum damaligen Wehrkreiskommando in der Dr.-Leber-Straße 7/9 auf der gegenüberliegen Straßenseite geführt haben soll. Der Verbinderbau zwischen den Villen 7 und 9 wurde mit der Sanierung abgerissen.

Dr.-Leber-Straße Die heutige Dr.-Leber-Straße erhielt am 22. November 1887 den Namen Lindenstraße. Die Bebauung der Straße erfolgte im letzten Viertel des 19. Jahrhunderts mit Villen unmittelbar vor der ehemaligen Stadtmauer, die hier abgerissen wurde. Während der Zeit des Nationalsozialismus wurde sie in Adolf-Hitler-Straße umbenannt. Kurzfristig hieß sie im Juni 1945 Churchill-Straße. Nach der sowjetischen Besetzung ab Juli dann wieder bis 1946 Lindenstraße. Am 5. Februar 1946 wurde die Dr.-Leber-Straße nach dem Politiker und SPD-Reichstagsabgeordneten Julius Leber (1891–1945) benannt, der im Januar 1945 im Zusammenhang mit dem gescheiterten Hitler-Attentat vom 20. Juli 1944 in Berlin ermordet wurde. In Deutschland gibt es etwa 36 Straßen mit seinem Namen.

Wismarer Werkstätten planen Frühförderstelle

Im Herbst 2022 könnten die Wismarer Werkstätten mit ihrer Frühförderstelle in das ehemalige Ordnungsamt einziehen. Dort werden Kinder betreut, die Entwicklungsprobleme oder auffällige Verhaltensweisen zeigen beziehungsweise mit einer Erkrankung oder einer Behinderung zur Welt kamen. Von der Geburt bis zum individuellen Schuleintritt werden sie mit Physio- und Ergotherapie, Heilpädagogik, Logopädie, Kinder- und Jugendmedizin oder Psychologie begleitet.

Das Gebäude wird dafür auf drei Etagen und mit insgesamt mehr als 700 Quadratmetern ausreichend Platz bieten. Etwa 200 Kinder werden jährlich in der Frühförderung betreut. Zwölf Mitarbeiter, darunter Heilerzieher, Physiotherapeuten und Logopäden, werden dafür beschäftigt. Unabhängig von der neuen Nutzung werden die Spuren der Geschichte bleiben.

Von Heiko Hoffmann