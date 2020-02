Wismarer Hebammen berichten im Hörsaal über ihre Arbeit

Wismar

Die erste Kinder-Uni nach den Winterferien dreht sich um Babys. Am Freitag, dem 28. Februar, lädt Michaela Kny, die Leiterin der Hebammenpraxis „ Mudder Griebsch“, mit zwei Kolleginnen zur Vorlesung „Von der Eizelle bis zum Kind – wie wachsen wir eigentlich?“ ein.

Tipps für werdende Eltern vor der Geburt

Unter den kleinen Zuhörern werden eventuell auch einige Kinder sein, die die drei Dozentinnen bereits vor etlichen Jahren kennengelernt haben. Denn so manche werdende Mutti und mancher Vati aus Wismar und dem Umland holt sich vor der Geburt ihrer Kinder Tipps und wird während sowie nach dem besonderen Ereignis von ihnen betreut. Die beiden Hebammen Michaela Kny und Lisa Grote sowie die Erzieherin Sabine Summerer arbeiten gemeinsam mit weiteren Kolleginnen in der Hebammenpraxis „ Mudder Griebsch“. Deshalb verfügen sie nicht nur über fundiertes theoretisches Wissen, sondern auch einen riesigen praktischen Erfahrungsschatz.

So wächst der Fötus im Mutterleib heran

Ehrlich und unkompliziert werden die Drei den Kindern Fragen wie die, woher die Babys kommen, beantworten. Es wird anschaulich erklärt, wie ein Fötus im Mutterleib heranwächst. Und es gibt spannende Einblicke in die Entwicklung eines Babys während der Schwangerschaft. Aber auch wie das Ungeborene im Mutterleib ernährt wird und was es bereits schon alles kann werden die Frauen erläutern.

Anhand eines Experimentes wird vermittelt, weshalb der Aufenthalt im Fruchtwasser so wichtig ist. Des Weiteren wird auf die Lage des Babys und die Platzteilung bei Mehrlingsschwangerschaften eingegangen. Natürlich erfahren die Kinder-Uni-Studierenden etwas über die Geburt, also wann und wie das Baby zur Welt kommt, und was es nach der Geburt bereits kann und braucht. Gemeinsam und gefühlvoll werden Michaela Kny, Lisa Grote und Sabine Summerer das Wunder des Lebens reflektieren und so die Kinder auf eine Reise in deren Vergangenheit mitnehmen, an welche diese sich nicht erinnern können.

Hier sind Anmeldungen möglich

Die erst Vorlesung beginnt um 15 Uhr, die zweite um 16.30 Uhr auf dem Wismarer Campus im Hörsaal 101. Anmeldungen sind über die Webseite www.hs-wismar.de/kinderuni möglich oder per E-Mail an kinder-uni@hs-wismar.de, telefonisch bei Silke Schröder (03841 / 753 72 09) oder direkt vor der Vorlesung. Die Teilnahme ist kostenlos. Eltern, Verwandte und Freunde können wie gewohnt die Vorlesung in einem anderen Hörsaal mittels Videoübertragung verfolgen.

