Wismarer Heringstage: Hier gibt es den Fisch zum Mitnehmen

Der Ostseehering ist da! „In dieser Woche können wir unsere Kundschaft gut bedienen“, sagt Ilona Schreiber, Geschäftsführerin der Fischereigenossenschaft Wismarbucht e.G. In der vergangenen Woche sei es zu stürmisch gewesen, da habe sie den Hering von Rüganer Fischern zukaufen müssen. Aber nun wird es wärmer, da nimmt der Heringsfang zu.

„Unser Ziel sind 500 Kilo pro Woche“, sagt die Chefin. Nur noch zehn Fischer im Haupterwerb – von Tarnewitz bis nach Warnemünde – sind in der Genossenschaft beschäftigt.

Berufsfischer Maik Seemann mit einer Kiste Ostseehering. Quelle: Nicole Hollatz

Den fangfrischen Fisch verkaufen sie an einzelne Händler, Fischgeschäfte und -verkaufswagen. Wismarer Heringfans können die Meeres-Silberlinge im kleinen Verkaufsladen im Hafen, neben der Gaststätte „Kutterkaten“, erwerben. Frühaufsteher werden hier wochentags schon ab 4.30 bis 11 Uhr bedient, am Sonnabend ist von 7 bis 8 Uhr geöffnet.

Wismarer Heringstage fallen erneut Lockdown zum Opfer

Die Heringszeit wird in Wismar seit Jahren mit den beliebten Heringstagen begangen. Vom Hanseatischen Köcheclub Wismarbucht im Jahr 2003 ins Leben gerufen, hätten in dieser und der kommenden Woche mehr als zehn Gaststätten in und um Wismar Heringsgerichte aufgetischt. Auch im „Kutterkaten“, dem Lokal der Fischereigenossenschaft, hätte es Hering satt gegeben.

Coronabedingt sind die Restaurants geschlossen und die Heringstage fallen bereits im zweiten Jahr in Folge aus. Wäre Brathering im Außer-Haus-Verkauf eine Alternative? Für Ilona Schreiber nicht. „Der Brathering muss frisch vom Teller gegessen werden“, erklärt sie. „Im Warmhaltebehälter wird er labberig und verliert an Geschmack.“

Reuterhaus-Team bietet Brathering zum Mitnehmen

Im „Reuterhaus“ am Markt möchte das Team seinen Gästen das Angebot machen. Am kommenden Montag gibt es Bratheringe zum Mitnehmen: an der Mittagsklappe zwischen 11 und 14 Uhr. „Wir haben im Team entschieden, dass wir klassisch zwei Bratheringe mit Bratkartoffeln anbieten werden“, sagt Inhaber Eckard Mixdorf.

„Wir bieten unseren Gästen am Montag gebratenen Hering zum Mitnehmen.“ Eckard Mixdorf, Chef des „Reuterhauses“ Quelle: Norbert Wiaterek

„Wenn die Gäste zufrieden sind und das Angebot annehmen, dann werden wir es garantiert wiederholen.“ Schließlich gebe es viele, die den proteinhaltigen Hering mögen, aber genauso ist er auch nicht jedermanns Gericht.

Mitarbeiter wollen Tradition treubleiben

In Gedanken an die sonst stattfindenden Wismarer Heringstage möchten die Reuterhaus-Mitarbeiter dieser Tradition treu bleiben, „auch weil wir bei der Organisation dabei gewesen sind“, erklärt Mixdorf. Er ist einer der beiden Leiter des Hanseatischen Köcheclubs. Die Kunden können anrufen (Tel. 03841-22230) und vorbestellen, dann werden die Heringe zur gewünschten Abholzeit vorgepackt. „Wir verwenden Materialien, die kompostierbar sind“, informiert der Restaurantchef. „Sie sind angenehm anzuschauen und man kann auch gut davon essen.“

Täglich ein anderes Tagesgericht an der Mittagsklappe

Seit Ende Januar gibt es diesen Außer-Haus-Verkauf im Reuterhaus. „Wir versuchen, jeden Tag ein neues Tagesgericht zu kochen, so dass es keine Wiederholung gibt. Und die Gäste freut es, dass sie eine Abwechslung haben“, weiß Eckard Mixdorf. Jeden Tag zu kochen, sei für manchen auch schwierig. „Vor dem Lockdown waren es die Menschen gewohnt, dass sie sich etwas Schönes zum Mittag gönnen, und wir möchten ihnen was Schönes anbieten.“ Hausmannskost stehe dabei hoch im Kurs, beispielsweise Kohlroulade, gefüllte Paprikaschoten, Schnitzel oder gebratene Leber.

So, wie sein Team das Essen jetzt anbietet, hat’s das noch nicht gegeben. „Wir haben uns darüber gefreut, dass sich die Leute über unsere Mittagsklappe freuen“, sagt Eckard Mixdorf. „Essen ist zurzeit was Schönes.“

Von Haike Werfel