Wismar

Fett, nahrhaft und günstig, galten sie früher als Arme-Leute-Essen. Ab diesem Wochenende werden sie in Wismar wieder gefeiert: Heringe. Zwei Wochen lang, vom 19. März bis 3. April, stehen sie mit den traditionellen und mittlerweile 19. Heringstagen im Mittelpunkt.

Wahl zwischen drei Gerichten

Gastronomen aus elf Häusern der Hansestadt Wismar und der Umgebung servieren verschiedene Spezialitäten rund um das „Silber der Meere“. Die Gäste können zwischen drei Gerichten entscheiden: sauer eingelegt, als Brathering mit geschmorten Äpfeln und Zwiebeln sowie als süß-sauer eingelegter Brathering. Der Ostsee-Hering gilt als klein und zart und dadurch als besonders wohlschmeckend – in allen Variationen.

Die eingelegte Version bevorzugt auch Erik Hannes. Er arbeitet als Küchenchef im „Townhouse“ und kam aus beruflichen Gründen von Brandenburg nach Mecklenburg-Vorpommern. „Heringe waren mit dem Start meiner Ausbildung absolutes Neuland für mich“, gibt er lachend zu. Erst mit der Lehre sei er mit dem Fisch warm geworden, wie er sagt. Zum Norden scheint der Fisch einfach dazuzugehören, glaubt er. „Es ist ein Phänomen, dass selbst kleine Kinder Heringe essen“, meint er.

Veranstalter hoffen auf besseres 2023

„Wir freuen uns, dass die Heringstage wieder in den Lokalen stattfinden können“, sagt Eckard Mixdorf vom Reuterhaus am Markt. Der Hanseatische Köcheclub Wismarbucht als Organisator hält damit an der Tradition fest, auf die wirtschaftliche Bedeutung des Herings, die bis auf das elfte Jahrhundert zurückgeht, hinzuweisen. „Wir sind optimistisch, dass die Heringstage im kommenden Jahr wieder wie gewohnt stattfinden können“, so Mixdorf.

Im vergangenen Jahr mussten sie coronabedingt ausfallen, da sich Restaurants im Lockdown befanden. Rezepte zum Nachmachen gab es online. Eigentlich wird das Fest traditionell mit dem Anlanden des fangfrischen Herings am Alten Hafen in Wismar eröffnet. Angelandet waren die Leckereien zwar dank Anne Werth vom Hanseatischen Köcheclub und Restaurant & Hotel Wismar sowie Fischer Martin Saager am Freitag auch, aber dann doch nur für die Presse und einige Schaulustige an der Kaikante. In den vergangenen Jahren gab es zudem einen großen Umzug zum Marktplatz. Auf dem wurden die Heringe auf dem Grill zubereitet – ein Fest für Einheimische und Touristen. Doch solche Menschenansammlungen sollen in Zeiten von Corona auch in diesem Jahr noch vermieden werden.

Diese Restaurants machen mit Elf Restaurants beteiligen sich an den Heringstagen, die vom 19. März bis zum 3. April stattfinden. Mit dabei sind: Townhouse Stadt Hamburg (Am Markt 24 in Wismar, Telefon: 0 38 41/23 90) Restaurant & Hotel Wismar (Breite Straße 10, Telefon: 0 38 41/22 73 40) Brauhaus am Lohberg (Kleine Hohe Straße 15 in Wismar, Telefon: 0 38 41/25 02 38) Phönix Hotel Reuterhaus (Am Markt 19 in Wismar, Telefon: 0 38 41/2 22 30) Gasthaus „To’n Zägenkrog“ (Ziegenmarkt 10 in Wismar, Telefon: 0 38 41/28 27 16) Gottfried’s Steak- und Fischrestaurant (Schiffbauerdamm 1 in Wismar, Telefon: 0 38 41/28 51 04) Fischgaststätte „Kutterkaten“ (Alter Holzhafen 1 in Wismar, Telefon: 0 38 41/28:25:65) Park Inn By Radisson Wismar (Alter Holzhafen 28, Telefon: 0 38 41/2 57 50), Restaurant Oase in Zierow (Strandstraße 19c, Telefon: 03 84 28/6 38 20) Hotel Schloss Gamehl (Gamehl 26, Telefon: 03 84 26/2 20 00) Pier 10 (Am Lohberg 10-11 in Wismar, Telefon: 0 38 41/3 85 61 11).

Spritpreise und Fangquote bleiben Sorgenkinder

„Ich freue mich, dass wieder ein wenig Normalität einkehrt“, sagt Anne Werth. Sie organisiert die Heringstage von Beginn an mit und freut sich auf die Gäste und wirbt vor allem für die schwedisch angehauchte und sehr beliebte Variante „Hering Magdalena“ mit geschmorten Äpfeln und Zwiebeln. Sorgen bereiten ihr derzeit die Spritpreise. „Wir leben auch von spontanen Touristen, die von Berlin oder Brandenburg aus einen Tagesausflug in die Hansestadt machen“, erklärt sie. Doch mit dem Blick auf die Preise an den Zapfsäulen überlegt es sich vielleicht dann doch der eine oder andere, einen Abstecher nach Wismar zu machen, um einen Hering zu essen.

Ein anderer Punkt ist die reduzierte Fangquote bei Heringen, mit denen die Ostseefischer leben müssen. Bereits in den vergangenen vier Jahren waren die deutschen Quoten für den westlichen Hering drastisch gekürzt worden – seit Anfang des Jahres nun noch einmal um weitere 50 Prozent. Diese Entscheidung der EU-Minister soll die Bestände retten. Unter den Fischern gab es einen großen Aufschrei. Sie sprachen von einem Desaster. Die Heringstage sind damit aber nicht gefährdet. Für die kommenden zwei Wochen sei der Bedarf auf jeden Fall gedeckt, heißt es von den Veranstaltern. Leckermäuler kommen also voll auf ihre Kosten – egal ob die Heringe sauer eingelegt, als Brathering mit geschmorten Äpfeln und Zwiebeln oder süß-sauer eingelegt angeboten werden. Hauptsache lecker.

Von Jana Franke