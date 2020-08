Wismar

Nicht jedes Jubiläum wird gefeiert, dabei wird die Jubilarin so oft genutzt wie kaum jemand anders in Wismar. Am 7. August 1970 wurde die Hochbrücke über den Mühlenteich in Wismar eingeweiht.

Vor 50 Jahren war der Freitag ein Feiertag. Menschen säumten die Brücke, Fahnen und Wimpelketten schmückten die damals längste Spannbetonbrücke der DDR. Viele Pkw vom Typ Wolga und Wartburg, Ikarus-Busse und weitere Autos fuhren in Zweierreihen über das 400 Meter lange Bauwerk.

Zur Galerie Die Hochbrücke mit Ansichten von der Bauzeit und von heute sowie einige Pläne

Zeit der Hochbrücke abgelaufen

Heute ist die Hochbrücke verschlissen. Die Zeit läuft ab. Ein Ersatzbau muss her. Das Land will bis Jahresende eine neue Variante auf den Tisch legen. Wahrscheinlich wird es eine neue Brücke. Gegner lehnen das ab und setzen mit einer Troglösung auf einen verkürzten Tunnel unter dem Mühlenteich.

Die Hochbrücke ist Teil einer Landesstraße und zählt in Wismar zu den wichtigsten Verbindungen. Quelle: Ulrich Jahr

Verkehr durch die Rostocker Straße

Was heute zum Streitobjekt mutiert, war damals eine gefeierte Errungenschaft. Denn die schmale Rostocker Straße war bis 1970 die Ausfallstraße in Richtung Rostock. „Durch den steigenden Verkehr auf der Straße und den Schienen wurde sie zu einem regelrechten Nadelöhr. Die Eisenbahnschranke Rostocker Straße war nahezu berüchtigt für den Verkehr. Etwas übertrieben schätzte man über den Daumen, dass die Schranke von 24 Stunden gut 18 Stunden geschlossen war“, schrieb Wismars verstorbener Stadtchronist Detlef Schmidt zum 40. Jubiläum.

Lange Autostaus waren die Regel. Heute mag man sich kaum vorstellen, dass über den kleinen Bahnübergang in der Rostocker Straße der Verkehr in Richtung Rostock rollte. Hinzu kam noch der innerstädtische Busverkehr, der damals noch durch die Lübsche Straße fuhr.

Baubeginn 1967

Bauarbeiten an der Hochbrücke Wismar – hier ein Foto vom 28. Juli 1969. Quelle: Arndt

In den 1960er-Jahren wurde ein zentraler Beschluss zum Brückenbau über den Mühlenteich gefasst. Baubeginn war 1967. Wegen des schlechten Untergrunds soll es erhebliche Schwierigkeiten mit der Statik gegeben haben, die jedoch behoben werden konnten.

15,3 Millionen DDR-Mark

Die 400 Meter lange Brücke hatte einschließlich der gesamten Baulänge von über einem Kilometer rund 15,3 Millionen DDR-Mark verschlungen. Für damalige Verhältnisse eine stolze Summe. Heute wird bei einem Neubau von mehr als 20 Millionen Euro ausgegangen.

Die Hochbrücke ist Teil einer Landesstraße. Daher ist das Land Mecklenburg-Vorpommern für einen ersatzweisen Neubau zuständig.

Bei regelmäßigen Bauwerksprüfungen wurden statische Mängel an der Spannbetonkonstruktion festgestellt. Um die Nutzungsdauer der Brücke so weit wie möglich zu verlängern, wurde sie im September 2011 für den Schwerlastverkehr über 7,5 Tonnen gesperrt. 2012 wurden die vier Fahrstreifen auf zwei reduziert. Das Bauwerk wird inzwischen jährlich überprüft.

Neue Planung wegen Wismaria

Erst im Juli dieses Jahres ist die Vorzugsvariante für einen Neubau geplatzt. Diese sollte über das Wismaria-Gelände verlaufen. Das Land war vom Abriss der Denkmalruine ausgegangen. Doch der neue Eigentümer und Investor des Gebäudes möchte dieses sanieren und das Quartier entwickeln. Das Landesamt für Kultur und Denkmalpflege MV hat den Denkmalwert der ehemaligen Malzfabrik bestätigt. Der Abriss ist vom Tisch.

Jetzt sind die Wismarer gespannt, wie es weitergeht. Im Raum steht auch die Frage: Wird die alte Hochbrücke halten, bis ein neues Bauwerk steht? Wenn nicht, könnte sogar ein Comeback der alten Rostocker Straße mit Öffnung des Bahnübergangs für den Autoverkehr ernsthaft diskutiert werden.

Idee für Pontonbrücke

Der Dargetzower Hans-Joachim Schaar bringt als Übergangslösung eine Pontonbrücke ins Spiel. Er schlägt vor, „die neue Brücke an etwa der gleichen Stelle wie die vorhandene zu errichten“. Noch funktionsfähige Teile wie Fundamente und Pfeiler könnten mit einbezogen werden. „Für die gesamte Bauzeit schlage ich zur Überquerung des Mühlenteiches eine Pontonbrücke und eine ebenerdige Querung des Gleiskörpers vor“, so der Wismarer. Vorteil wäre, dass nur ein kurzzeitiger Eingriff in die Natur erforderlich wäre.

Von Heiko Hoffmann